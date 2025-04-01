如果你和我們一樣已經入住了乃之風

那麼~一泊二食肯定不能少!

乃之風的自助晚餐可以一路晚上5:30吃到9:30

整整4個小時

光這一片落地美景，平靜的洞爺湖畔

在這個氣氛下用晚餐，就是一種幸福

乃之風冷盤海鮮很貼心

如果要方便行事，大可把所有海鮮往冰上一舖就結束了!

可所有的海鮮冷盤都用小杯、小盤呈裝

不但讓海鮮更有質感，吃來食材口感豐富不單調

生菜沙拉

一盆盆超鮮

沙拉不止是沙拉

醬料、配料、堅果就有數10種之多

蕃茄只能有一種吃法？!

生吃、打成汁都幫你備上

起司片、生火腿、毛豆

挺有趣的組合

大蒜麵包、原味切片法式吐司

醬料也多達6款

生魚片

北海道的海鮮真的無須多說

就一個大海就在家裡冰箱的概念

握壽司真的是因為它有飯

容易佔胃的空間，少量品嚐即可

看到鮭魚卵我就不行了~

雖然它有飯~再怎麼樣也要來上2個

每一台餐車都有不同的餐點

餐車的特色就是現點現做喔~

湯底有點像羅宋湯但更為濃郁

配上一塊大蒜麵包別說有多好吃了!

這台餐車則是現點現做的義大利麵喔!

遠遠的都可以到麵香囉~

有義大利麵就不能少了日本拉麵啦!

提供2款不同的麵

1個是雞汁冷麵、1個是北海道味增拉麵

現點師父幫你現做

其它要加什麼配料就看你自己囉!

北海道味噌拉麵

是一款重口味的拉麵，濃郁的很喔!

熱食區

北海道玉米是甜出名的

烤螺肉也是好吃，去腥提鮮

之後再來夾取的時候

變成了這個新的造型，一樣好吃!

豬肉火腿

雖然都是瘦肉但不乾不柴，淋上醬汁

真不錯!

烤雞讓你吃開心

切片幫你切到好

西式料理的熱食

馬鈴薯、香菇、花椰菜小卷

咖哩飯

有麵有飯，飯控麵控都滿足

日本味噌湯

湯的溫度略嫌不足，可以再燙一點

涼拌小菜

去油解膩的好幫手

這一區專為小朋友設計的兒童餐區

都是小朋友喜歡的炸雞、漢堡排

飲料區除了我們常見的咖啡、熱茶外~

還有一排獨家驚喜

黑的、紅的、藍的、黃的、綠的

黑-烏龍茶、紅-葡萄柚果茶、藍-乃之風特調、黃-北海道玉米茶、綠-抹茶檸檬

光吃上半場我們就已經飽到不要不要了

不過因為用餐時間很長

可以慢慢進食，一點都不用趕

隨著太陽西下

餐廳的燈光亮起

餐廳瞬間又變身成另一種感覺

白天和黑夜真的是兩樣情

完全不同的氛圍

不變的是那挑高、讓人舒心的用餐環境

接下來~是上甜點的時刻啦!

水果

白桃/西瓜/柳丁/鳳梨

北海道的鮮奶最出名

北海道的鮮奶霜淇淋怎麼可以沒有呢？

在乃之風~霜淇淋不單單只是霜淇淋

果醬、軟糖、棉花糖、堅果、餅乾

動手DIY吧!

水果果凍

每一種口味我們都有吃，好吃不死甜喔!

用北海道鮮奶製作出來的草莓優酪慕斯

冰涼水果西米露

精緻蛋糕

有專人幫忙切片

所以蛋糕從第一片到最後一片都是美美的

乃之風的蛋糕都還有自家特色，甜度都剛好

吃多也不顯膩喔!

夜晚的洞爺湖畔安靜美好

不熱鬧、不吵鬧、空氣也很好!

夜間限定的遊船

可以近距離欣賞煙火

而我們只需要站在自家的陽台就可以輕鬆欣賞囉!

這樣一頓可以吃4個小時的自助晚餐~能不愛嗎？

地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1

電話：+81 0570-026571 （服務時間10:00～17:00）

官網：乃の風リゾート

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