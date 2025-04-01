Global Wifi 介紹

是日商公司。除了主打日本，他們 也涵蓋了五大洲，甚至可全球通用。所以只要出國都可以選擇他們的上網產品。像我上次在西班牙，手機搜尋我帶的 WiFi 機時，就看到好幾台「Global WiFi」開頭的機器，有夠有趣 XDD。我很喜歡他們的原因之一，就是他們的客服很不錯。

另外，他們提供 24hr 網路預約，機器可宅配或自取，方便有效率。像我就好幾次都跑去他們的台北車站辦公室自取，位置對於住台北的旅客來說很方便。

Global WiFi 針對泰國的上網商品有 eSIM、WiFi 機、實體 SIM 卡 3 種：

eSIM 適用一人單一裝置

3~15天 每日 1~3GB eSIM 詳情連結 WiFi 分享器 適用一人多裝置或多人

4G／5G 的每日流量或吃到飽等多種方案 SIM 卡 適用一人單一裝置

4~7天 每日 1~2GB SIM 卡 詳情連結

1GB 網路到底夠不夠用？ 如果是買流量型 eSIM，我基本上都是買 1G/天的方案，對於旅遊來講我覺得非常夠用！因為旅遊時，在外面幾乎都是跑行程，不會整天玩手機，偶爾傳 LINE、圖片、上傳社群、看 YT，還有很重要的地圖導航，整天下來絕對沒問題！我這次歐洲谷歌地圖找路線、導航用很兇，甚至我還打 Facetime 視訊打一小時起跳，這樣用都還夠！回到住宿就是連 WiFi。

eSIM 是什麼？

eSIM 就是數位 SIM 卡＝沒有實體的 SIM卡。所以，意思就是不需要換掉原本的 SIM卡，可以同時有一張實體SIM卡＋eSIM，而且 eSIM 可以同時多張共存！優點是很方便，不用收件取貨、不用卡片換來換去、不用擔心搞丟 SIM 卡，還能接收原本台灣門號的簡訊、電話。因此，無論何時何地、就算已經在國外也能購買，花不到 3 分鐘就能快速安裝、開通！

我選擇 eSIM 的原因

我自己現在出國都以 eSIM 優先，因為真的很方便！幾大誘因：

省事：不用換卡 、可以保留原本門號！是我選擇 eSIM 的主因

、可以保留原本門號！是我選擇 eSIM 的主因 省行李： 不用多帶一台機器＆擔心分享器沒電

不用多帶一台機器＆擔心分享器沒電 省心： 自己一機安裝，不用擔心跟同行者走散、沒網路用

自己一機安裝，不用擔心跟同行者走散、沒網路用 即買即用：就算緊急要買，或在國外臨時流量不夠，下單就能收到 QR Code 立即安裝！不用再等收貨

所以如果是一個人旅行，或者同行出遊講求方便，很推薦自己用一張 eSIM。

NT$149起，3～15天

網路流量：每日流量 1～3GB 高速 4G或5G（以當地訊號為主），用完降速 128kbps 吃到飽（台灣時間 0 點重置）

適用地區：泰國

純上網，無電信通話簡訊功能

不可 熱點分享

熱點分享 取貨方式：Email 收 QR Code

eSIM 如何安裝？

全程用手機線上操作就能完成！不需要任何其他設備或工具。Global WiFi 有分享很詳細的安裝過程說明（下滑至 eSIM 安裝說明），我這邊有幾個使用 eSIM 前的注意事項提醒：

買 eSIM 前確認手機是否支援（下滑至「eSIM 適用手機型號一覽」）

將於出發日 2 天前發送至 email，QR code 寄出後無法退換貨

安裝 需要網路 ，所以建議出國 當天 在台灣先設定好（像是在機場候機時），安裝後即開始計算天數（設定完不影響國內上網功能）

，所以建議出國 在台灣先設定好（像是在機場候機時），安裝後即開始計算天數（設定完不影響國內上網功能） 建議將 QR code 印下來，或傳至另一部裝置上，以便掃描

一個 eSIM 只能安裝在 一部 裝置，開通後無法在其他裝置上開通或使用。如刪除 eSIM 無法復原，需重新買新的方案

裝置，開通後無法在其他裝置上開通或使用。如刪除 eSIM 無法復原，需重新買新的方案 須於購買 30 天內啟用

以下是我出國後安裝的過程，給大家參考，真的簡單到不行！

掃描 QR Code

安裝、重新命名

號碼設定

打開數據漫遊 方法一：到設定 > 行動服務 > 選「加入 eSIM」> 使用行動條碼 > 掃描 QR Code，按照步驟安裝（請勿離開畫面，以免安裝失敗）。 方法二：信件中會有「兌換網址」跟「兌換碼」，點進網址後可輸入兌換碼啟用 這裡按畫面指示安裝，顯示「完成」後（下圖二），按「完成」 > 選擇「次要」，可以重新命名此 eSIM 名稱（我這邊為「Bangkok」），可以選一個自己好記的名字。也可以先略過此步驟，之後再到設定 > 行動服務 > 個人 > 行動方案標籤，重新命名。 通話與簡訊收發選擇自己原本的「主要」號碼，行動數據選「eSIM」的號碼（如還在台灣可先選圓門號，出國後再改）。注意「 不要 」打開“允許行動數據切換“！！！很重要！！！ 然後，再到設定 > 行動服務 > 選擇剛剛裝好的 eSIM，（接續下步驟） （接續上一步驟）確認此號碼有打開＆打開數據漫遊，很重要！！！一定要記得打開！！！ 設定完成後，就可以在右上角訊號處，看到有兩列，一個是 eSIM 訊號，一個就是原本門號訊號。

2.

如果有同時攜帶多裝置（多支手機、或有平板與電腦）、或是和家人朋友一起出遊的（但前提是都要一起行動，如果有分開可能，還是建議各自有網路），就可以考慮吃到飽的 WiFi 分享器。甚至如果同時去多個國家，也有多國方案提供。

NT$169起／日

網路流量：可選每日 500MB/ 1GB 或吃到飽

適用地區：泰國

純上網，無電信通話功能（可打網路電話）

取還方式：宅配、門市、機場，須還機。

上網方案

耗電方面，我們之前帶這台去歐洲，兩支手機同時連線，基本上整個白天的時間，晚上回旅館就用旅館 WiFi，主要是傳 Line、滑社群、發貼文，撐一天回旅館都還有電，其實滿夠用的。

如果有多人（而且都是一起行動）or 多裝置要一起分享網路，那麼用 WiFi 分享器比較方便一些（建議同時連線不超過3台裝置，否則易耗電且影響網速）。可以機場直接取還貨，出國前、或回台入境時，馬上就可以取／還機了，非常方便。

WiFi 機取還方式

方式 申請截止日 領取 歸還 宅配 出發前3日中午12點前完成申請＆付款 – 費用：單趟 NT$100

– 需有人可簽收 顧客自行負擔費用

須於回國當天歸還 出發前1日中午12點前完成申請＆付款 – 無需額外費用 無需額外費用

須於回國當天歸還 出發前3日中午12點前完成申請＆付款 – 費用：單趟 NT$85

– 需於出發日當天在櫃台營業時間內領取

– 提供“桃園機場1、2航廈”、“松山機場”、“高雄小港機場” 無需額外費用

須於回國當天歸還 領取歸還比較表

eSIM 測速結果

我一落地泰國曼谷就連線，等一下訊號後，馬上就順利連上網了！我們幾乎都是在曼谷市區，只有一天是有到外圍郊區一日遊，但無論在哪，網速都很順、完全沒問題。 而且，很幸運全程都有連到 5G 訊號！網速超級順，載入地圖、網頁、YouTube 影片 ，甚至我用來追劇 都滿快的，傳 Line、瀏覽社群 app 也沒問題。

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店家資訊

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門市據點：100 台北市中正區忠孝西路一段6號12樓

客服電話：02-2564-1189

客服時間：一～五 09:00-18:00

取貨方法：宅配、門市、機場

eSIM 官網／

＊本文為合作文，內容均為本人實際體驗心得