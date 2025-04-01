出國上網方法基本分為行動漫遊、(e)SIM卡、wifi分享器三種，在中國旅遊自助教學一文中我有比較過三者。之前去東京、美國、歐洲都用過 Global WiFi 的分享器、(e)SIM卡，已經是我的出國上網老朋友了。這次第一次前往泰國（曼谷），是用他們的 eSIM 上網卡，分享實際心得給大家！
文末有我的獨家 Global WiFi 讀者優惠，記得看到最後！
Global Wifi 介紹
是日商公司。除了主打日本，他們 也涵蓋了五大洲，甚至可全球通用。所以只要出國都可以選擇他們的上網產品。像我上次在西班牙，手機搜尋我帶的 WiFi 機時，就看到好幾台「Global WiFi」開頭的機器，有夠有趣 XDD。我很喜歡他們的原因之一，就是他們的客服很不錯。
另外，他們提供 24hr 網路預約，機器可宅配或自取，方便有效率。像我就好幾次都跑去他們的台北車站辦公室自取，位置對於住台北的旅客來說很方便。
Global WiFi 針對泰國的上網商品有 eSIM、WiFi 機、實體 SIM 卡 3 種：
eSIM
- 適用一人單一裝置
- 3~15天 每日 1~3GB eSIM 詳情連結
WiFi 分享器
- 適用一人多裝置或多人
- 4G／5G 的每日流量或吃到飽等多種方案
SIM 卡
- 適用一人單一裝置
- 4~7天 每日 1~2GB SIM 卡 詳情連結
1GB 網路到底夠不夠用？
如果是買流量型 eSIM，我基本上都是買 1G/天的方案，對於旅遊來講我覺得非常夠用！因為旅遊時，在外面幾乎都是跑行程，不會整天玩手機，偶爾傳 LINE、圖片、上傳社群、看 YT，還有很重要的地圖導航，整天下來絕對沒問題！我這次歐洲谷歌地圖找路線、導航用很兇，甚至我還打 Facetime 視訊打一小時起跳，這樣用都還夠！回到住宿就是連 WiFi。
eSIM 是什麼？
eSIM 就是數位 SIM 卡＝沒有實體的 SIM卡。所以，意思就是不需要換掉原本的 SIM卡，可以同時有一張實體SIM卡＋eSIM，而且 eSIM 可以同時多張共存！優點是很方便，不用收件取貨、不用卡片換來換去、不用擔心搞丟 SIM 卡，還能接收原本台灣門號的簡訊、電話。因此，無論何時何地、就算已經在國外也能購買，花不到 3 分鐘就能快速安裝、開通！
我選擇 eSIM 的原因
我自己現在出國都以 eSIM 優先，因為真的很方便！幾大誘因：
- 省事：不用換卡、可以保留原本門號！是我選擇 eSIM 的主因
- 省行李：不用多帶一台機器＆擔心分享器沒電
- 省心：自己一機安裝，不用擔心跟同行者走散、沒網路用
- 即買即用：就算緊急要買，或在國外臨時流量不夠，下單就能收到 QR Code 立即安裝！不用再等收貨
所以如果是一個人旅行，或者同行出遊講求方便，很推薦自己用一張 eSIM。
1. 泰國 eSIM
- NT$149起，3～15天
- 網路流量：每日流量 1～3GB 高速 4G或5G（以當地訊號為主），用完降速 128kbps 吃到飽（台灣時間 0 點重置）
- 適用地區：泰國
- 純上網，無電信通話簡訊功能
- 不可熱點分享
- 取貨方式：Email 收 QR Code
eSIM 如何安裝？
全程用手機線上操作就能完成！不需要任何其他設備或工具。Global WiFi 有分享很詳細的安裝過程說明（下滑至 eSIM 安裝說明），我這邊有幾個使用 eSIM 前的注意事項提醒：
- 買 eSIM 前確認手機是否支援（下滑至「eSIM 適用手機型號一覽」）
- 將於出發日 2 天前發送至 email，QR code 寄出後無法退換貨
- 安裝需要網路，所以建議出國當天在台灣先設定好（像是在機場候機時），安裝後即開始計算天數（設定完不影響國內上網功能）
- 建議將 QR code 印下來，或傳至另一部裝置上，以便掃描
- 一個 eSIM 只能安裝在一部裝置，開通後無法在其他裝置上開通或使用。如刪除 eSIM 無法復原，需重新買新的方案
- 須於購買 30 天內啟用
以下是我出國後安裝的過程，給大家參考，真的簡單到不行！
- 方法一：到設定 > 行動服務 > 選「加入 eSIM」> 使用行動條碼 > 掃描 QR Code，按照步驟安裝（請勿離開畫面，以免安裝失敗）。
- 方法二：信件中會有「兌換網址」跟「兌換碼」，點進網址後可輸入兌換碼啟用
這裡按畫面指示安裝，顯示「完成」後（下圖二），按「完成」 > 選擇「次要」，可以重新命名此 eSIM 名稱（我這邊為「Bangkok」），可以選一個自己好記的名字。也可以先略過此步驟，之後再到設定 > 行動服務 > 個人 > 行動方案標籤，重新命名。
通話與簡訊收發選擇自己原本的「主要」號碼，行動數據選「eSIM」的號碼（如還在台灣可先選圓門號，出國後再改）。注意「不要」打開“允許行動數據切換“！！！很重要！！！
然後，再到設定 > 行動服務 > 選擇剛剛裝好的 eSIM，（接續下步驟）
（接續上一步驟）確認此號碼有打開＆打開數據漫遊，很重要！！！一定要記得打開！！！
設定完成後，就可以在右上角訊號處，看到有兩列，一個是 eSIM 訊號，一個就是原本門號訊號。
2.
如果有同時攜帶多裝置（多支手機、或有平板與電腦）、或是和家人朋友一起出遊的（但前提是都要一起行動，如果有分開可能，還是建議各自有網路），就可以考慮吃到飽的 WiFi 分享器。甚至如果同時去多個國家，也有多國方案提供。
- NT$169起／日
- 網路流量：可選每日 500MB/ 1GB 或吃到飽
- 適用地區：泰國
- 純上網，無電信通話功能（可打網路電話）
- 取還方式：宅配、門市、機場，須還機。
耗電方面，我們之前帶這台去歐洲，兩支手機同時連線，基本上整個白天的時間，晚上回旅館就用旅館 WiFi，主要是傳 Line、滑社群、發貼文，撐一天回旅館都還有電，其實滿夠用的。
如果有多人（而且都是一起行動）or 多裝置要一起分享網路，那麼用 WiFi 分享器比較方便一些（建議同時連線不超過3台裝置，否則易耗電且影響網速）。可以機場直接取還貨，出國前、或回台入境時，馬上就可以取／還機了，非常方便。
WiFi 機取還方式
|方式
|申請截止日
|領取
|歸還
|宅配
|出發前3日中午12點前完成申請＆付款
|– 費用：單趟 NT$100
– 需有人可簽收
|顧客自行負擔費用
須於回國當天歸還
|出發前1日中午12點前完成申請＆付款
|– 無需額外費用
|無需額外費用
須於回國當天歸還
|出發前3日中午12點前完成申請＆付款
|– 費用：單趟 NT$85
– 需於出發日當天在櫃台營業時間內領取
– 提供“桃園機場1、2航廈”、“松山機場”、“高雄小港機場”
|無需額外費用
須於回國當天歸還
eSIM 測速結果
我一落地泰國曼谷就連線，等一下訊號後，馬上就順利連上網了！我們幾乎都是在曼谷市區，只有一天是有到外圍郊區一日遊，但無論在哪，網速都很順、完全沒問題。
而且，很幸運全程都有連到 5G 訊號！網速超級順，載入地圖、網頁、YouTube 影片
，甚至我用來追劇都滿快的，傳 Line、瀏覽社群 app 也沒問題。
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店家資訊
GLOBAL WiFi
- 門市據點：100 台北市中正區忠孝西路一段6號12樓
- 客服電話：02-2564-1189
- 客服時間：一～五 09:00-18:00
- 取貨方法：宅配、門市、機場
- eSIM 官網／
＊本文為合作文，內容均為本人實際體驗心得
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