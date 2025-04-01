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屏東縣車城鄉海生館住宿推薦～暢遊海生館就一起入住海比尼斯Happiness villa，享受白色城堡的浪漫，不再遙不可及～

2025-04-01 12:10:14 文字：屎蛋媽就是可以很親子
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屎蛋媽就是可以很親子

屎蛋媽就是可以很親子

屏東縣車城鄉海生館住宿推薦～暢遊海生館就一起入住海比尼斯Happiness villa，享受白色城堡的浪漫，不再遙不可及～

 

疫情期間超夯的海比尼斯Happiness villa，今天終於讓我訂到房了啦！ 

超美的豪華獨棟Villa，讓屎蛋一家盡享自己的空間，好想永遠住在這裡啦！ 

 

屏東縣車城鄉海生館住宿推薦～暢遊海生館就一起入住海比尼斯Happiness villa，享受白色城堡的浪漫，不再遙不可及～

 

海比尼斯Happiness villa就位在海生館附近～ 

周邊鄰近國立海洋生物博物館、四重溪和墾丁天文台等知名景點！ 

距離墾丁大街也只要短短的車程，交通好方便啊～ 

 

 

海比尼斯(環島住宿&親子民宿&海生館民宿)在哪裡： 

 

地址: 944屏東縣車城鄉保新路65號 

電話: 08 882 1412 

訂房網址: https://happiness.hi-bnb.com/ 

官網：https://happyiness.ego.tw/ 

 

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海比尼斯超多的停車空間，多人相揪一起前來遊玩，也超好停車～

 

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寬敞的戶外空間，最適合親子一同入住啦！ 

 

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在海比尼斯也有BBQ烤肉空間～

自備食材或代訂烤肉都很方便！

 

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美得像白色城堡的海比尼斯Happiness villa 總共有五棟 villa別墅！ 

4人獨棟泳池villa 

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屎蛋一家入住的是四人房的 villa！

 

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每一棟 villa 都擁有私人的游泳池，實在太奢華啦！ 


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擁有屬於個人的空間，使用專屬於的泳池，更是疫情期間最夯的房型～ 

 

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白天望向碧海藍天，晚上仰望星空，實在太浪漫啦！

 

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想要享受裸泳也能在這裡實現啦～（到底誰要裸泳？） 

 

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1F挑高的客廳，讓人好放鬆吶～ 

 

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除了超大的電視，在客廳裡還能歡唱卡拉OK～ 

真的好享受！ 

 

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1F的吧台區還備有酒杯和餐具～ 

 

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滿滿的飲料和礦泉水也早已備齊～ 

 

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簡單叫個外送就能開始Party！ 

連餐具都能直接用起來！

 

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呼應1F挑高的空間，連1F的浴廁也是挑高的設計～

 

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寬敞的空間，忍不住大聲唱起歌來～哈 

 

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2F 簡單的雙人床可以讓小朋友在這裡入住～ 

 

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3F 豪華的主臥，還有氣勢十足的皇后座椅～ 

今天我就是女王啦～

 

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超大的窗台，讓Stanma以為自己是白雪公主～ 

開窗就能迎接王子！ （招手）

王子～～～～

 

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3F豪華的浴廁還多了Stanma最愛的浴缸！ 

超美的空間，真的讓Stanma覺得好值得！ 

6人獨棟泳池villa 

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同場加映 6人獨棟 villa！ 

一樣有超美的泳池！ 

 

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1F空間 

 

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2F空間 

 

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3F空間 

8人獨棟泳池villa 

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 私人泳池空間 

 

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1F空間 

 

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2F空間 

 

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3F空間 

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除了獨棟 villa，小家庭也能選擇划算的房型暢遊墾丁！ 

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雙人房 

 

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典雅四人房 

 

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和風團體八人房 

 

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超大的和風房型還多了玄關空間，一樣充滿獨棟感！ 

 

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不只有villa擁有有私人泳池～

其它房型一樣能使用戶外泳池～

 

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享受大自然的微風吹彿，實在太棒啦！

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​​​​​​​想要奔向大海，又不想跑遠去！ 

就入住海比尼斯Happiness villa吧！ 

優閒的享受愜意的渡假時光，現在就衝！ 


 

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海比尼斯民宿 (民宿298號) Haibinisi Bed and Breakfast

phone08-8821412
place屏東縣車城鄉新街村保新路65號
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環境設備
4.88
服務
4.88
交通便利
4.75
CP值
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