疫情期間超夯的海比尼斯Happiness villa，今天終於讓我訂到房了啦！

超美的豪華獨棟Villa，讓屎蛋一家盡享自己的空間，好想永遠住在這裡啦！

海比尼斯Happiness villa就位在海生館附近～

周邊鄰近國立海洋生物博物館、四重溪和墾丁天文台等知名景點！

距離墾丁大街也只要短短的車程，交通好方便啊～

海比尼斯(環島住宿&親子民宿&海生館民宿)在哪裡：

地址: 944屏東縣車城鄉保新路65號

電話: 08 882 1412

訂房網址: https://happiness.hi-bnb.com/

官網：https://happyiness.ego.tw/

海比尼斯超多的停車空間，多人相揪一起前來遊玩，也超好停車～

寬敞的戶外空間，最適合親子一同入住啦！

在海比尼斯也有BBQ烤肉空間～

自備食材或代訂烤肉都很方便！

美得像白色城堡的海比尼斯Happiness villa 總共有五棟 villa別墅！

4人獨棟泳池villa

屎蛋一家入住的是四人房的 villa！

每一棟 villa 都擁有私人的游泳池，實在太奢華啦！





擁有屬於個人的空間，使用專屬於的泳池，更是疫情期間最夯的房型～

白天望向碧海藍天，晚上仰望星空，實在太浪漫啦！

想要享受裸泳也能在這裡實現啦～（到底誰要裸泳？）

1F挑高的客廳，讓人好放鬆吶～

除了超大的電視，在客廳裡還能歡唱卡拉OK～

真的好享受！

1F的吧台區還備有酒杯和餐具～

滿滿的飲料和礦泉水也早已備齊～

簡單叫個外送就能開始Party！

連餐具都能直接用起來！

呼應1F挑高的空間，連1F的浴廁也是挑高的設計～

寬敞的空間，忍不住大聲唱起歌來～哈

2F 簡單的雙人床可以讓小朋友在這裡入住～

3F 豪華的主臥，還有氣勢十足的皇后座椅～

今天我就是女王啦～

超大的窗台，讓Stanma以為自己是白雪公主～

開窗就能迎接王子！ （招手）

王子～～～～

3F豪華的浴廁還多了Stanma最愛的浴缸！

超美的空間，真的讓Stanma覺得好值得！

6人獨棟泳池villa

同場加映 6人獨棟 villa！

一樣有超美的泳池！

1F空間

2F空間

3F空間

8人獨棟泳池villa

私人泳池空間

1F空間

2F空間

3F空間

除了獨棟 villa，小家庭也能選擇划算的房型暢遊墾丁！

雙人房

典雅四人房

和風團體八人房

超大的和風房型還多了玄關空間，一樣充滿獨棟感！

不只有villa擁有有私人泳池～

其它房型一樣能使用戶外泳池～

享受大自然的微風吹彿，實在太棒啦！

​​​​​​​想要奔向大海，又不想跑遠去！

就入住海比尼斯Happiness villa吧！

優閒的享受愜意的渡假時光，現在就衝！



