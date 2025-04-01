有甚麼渡假飯店可以買早餐＋晚餐送住宿（早餐3800日圓+晚餐9200日圓））！！沖繩殘波岬美爵度假酒店()以全包式服務為特色，入住期間可加購享用豐富的自助式早餐和晚餐，免費的迎賓酒品／宵夜場調酒，提供各式酒類飲品，讓旅客享受微醺的放鬆時光!!酒店擁有沖繩縣內規模最大的全日游泳池，包括兒童游泳池、水上滑梯和成人專用游泳池，適合全家大小共同享受。 ​旅客還可免費參加各種水上活動，如浮潛、香蕉船、透明獨木舟和立槳衝浪等，盡情體驗海洋的魅力~酒店內有大浴場提供露天溫泉、室內溫泉和桑拿設施，讓旅客在欣賞海景的同時，放鬆身心，消除旅途疲勞，超讓人放鬆的度假飯店!!

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沖繩殘波岬美爵度假酒店｜地理位置

沖繩殘波岬美爵度假酒店位於沖繩本島讀谷村的殘波岬公園內，距離那霸機場約70分鐘車程，一旁就是殘波岬海灘，距離殘波岬燈塔約3分鐘車程，也有步道可以直接走到，外面還有御菓子御殿 讀谷本店可以血拚伴手禮，一入住就可以玩到退房在離開!!

戶外有廣大的免費平面停車場，自駕前來不用擔心沒位子停!!

沖繩殘波岬美爵度假酒店｜飯店環境

酒店前身為沖繩殘波岬皇家酒店，於2024年4月1日重新開幕，成為雅高酒店集團旗下的美爵品牌，挑高的大廳感覺相當氣派~

大廳有很舒適的沙發，CHECK IN的時候可以坐在這裡等待~

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一旁有可以鎖行李箱的空間，CI前或CO後可以將行李箱放在這裡繼續玩!!

大廳旁有販賣部，裡面有許多沖繩的伴手禮，若是最後一天要離開沖繩，也可以在這裡買些伴手禮回家唷~在飯店內想吃點臨時或飲酒，也可以在販賣部買的到~

飯店內還設有大型浴場，蒸氣室與露天浴池，泡個舒服的溫泉晚上很好睡~

戶外有很大一區的泳池及漂漂河區域，每年4-10月開放~~去的時候還在施工不能玩耍真的超可惜的!!

酒店的最大特色是規模龐大的戲水設施，包括溫水游泳池、兒童漂漂河以及沖繩最大規模的刺激滑水道，夏天來的時候光只有玩滑水道就夠本了~小朋友們肯定超愛!!另外夏天還有酒店還提供各種免費的水上活動，如水上充氣樂園、划船和立槳衝浪（SUP）等~~超棒的度假飯店一定要來玩!!

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沖繩殘波岬美爵度假酒店｜房間介紹

飯店的房間統一為36平方米空間，每間客房均可欣賞遼闊的海灘或綠地景觀，配備是2張單人床，若訂四人房則是搭配日式床墊、沙發床或加床，我們訂的四人房有加了兩張小床，一人一張床都不用擠!!

門邊有簡單的衣架、置物架及穿衣鏡，下方有紙拖鞋~抽屜內還有浴袍，一旁則是可直接上鎖的空間，可當保險箱使用~

除了四張床舖之外，還有小桌子及空氣清淨機可以使用，迷你吧上有沖繩縣定的深層水，還有熱水壺可以使用!!

桌下則有馬克杯、咖啡包及冰箱~

浴室相當大，洗手台在外面，浴室內有大大的淋浴空間，還有一個大大的浴缸可以好好的泡澡放鬆一下

廁所空間也很大，有免治馬桶還有個小洗手台，真的很舒系~

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沖繩殘波岬美爵度假酒店｜迎賓飲料 EVENING SOCIAL

沖繩殘波岬美爵度假酒店1F有THE LOUNGE，用餐環境空間相當優雅，在這裡享用飲品及小點相當的悠閒~~

這下午的迎賓時間也太威了，住客即可免費享用迎賓時光，提供時間15:00~18:00，不僅有飲品跟果乾、軟糖、雷根糖、黑糖小點，還有啤酒及紅白酒無限暢飲，一入住就開始感受到度假的氛圍!!

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沖繩殘波岬美爵度假酒店｜晚餐17:30～21:00(Last in20:30）

酒店內設有自助餐廳，供應現場料理餐點，休憩酒廊則為房客提供各式飲料與點心，成人9,200日圓/兒童7,300日圓(6歲~12歲)/幼童2000日圓(包括3歲~5歲、學齡前6歲)，價格雖然偏高但非常值得，來到沖繩殘波岬美爵度假酒店選擇全包式專案是最划算的選擇!!

餐廳共有352個座位，位置相當足夠，可以從17:30吃到21:00，沒有人會趕你，完全可以放鬆地慢慢享用美食，吃飽了在這悠閒的環境聊天休息一下再繼續吃!!

餐點的選擇相當多，很多菜色是台灣看不太到的，每種吃一點就飽到天靈蓋了!!更何況可以吃上三個半小時，都住飯店了就好好享受這美食的時光吧!!

住沖繩殘波岬美爵度假酒店真的可以從入住喝到退房，下午的迎賓飲料就有提供紅白酒無限供應，吃晚餐更有調酒、泡盛、紅白酒、啤酒無限暢飲，搭配沖繩在地美食，真的讓人吃得好滿足啊!!

沖繩殘波岬美爵度假酒店｜宵夜時刻 NIGHT CAP(21:00~23:00)

吃完晚餐後繼續喝???這是怎樣的飯店啊!!真的是一走進飯店就讓人不想出門了，若晚餐早點吃完可以休息一下去大浴池洗澡泡溫泉，放鬆身心後繼續宵夜場，在1F的THE LOUNGE繼續提供宵夜的飲品/酒精飲品及小點，酒品又比下午更多了，所以晚上的大廳人更多，住客都可以免費享用，這CP值也太高了吧!!

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沖繩殘波岬美爵度假酒店｜早餐 7:00~10:00（9:30Last in）

沖繩殘波岬美爵度假酒店的早餐非常豐富，成人3800日圓，3歲~5歲2000日圓，所以如果住房方案內有含早餐可以選擇專案會比較便宜!!

沖繩殘波岬美爵度假酒店的早餐餐點也超多，除了西式麵包、日式餐點、美式炸物、生菜沙拉、熱炒之外也可以自己煮麵食，還有特別的鬆餅機、冰淇淋機，也太膨湃了!!

蝦咪!!早餐竟然也有紅白酒，這也太幸福了吧~~

值得一提的是，酒店與鄰近的沖繩阿利比拉日航度假酒店有合作關係，雙方房客在入住期間可免費使用對方的早餐餐廳與部分遊樂設施，等於住一間酒店即可體驗兩間酒店的設施，超酷!!沒時間前往日航酒店超可惜，不然就可以有更多設施可以玩樂了~

殘波岬以壯麗的斷崖絕壁和巨大的燈塔聞名，是欣賞夕陽美景的絕佳地點，飯店有步道前往，步行約10分鐘即可到達燈塔，內部還展示歷史上與中國進行貿易的進貢船模型!!此外，岬前綠地的「殘波休憩廣場」設有餐廳，入口處有一尊高7米的海洋爵士「殘波大獅子」，是沖繩縣內最巨大的沖繩石獅，有經過可以前往拍拍照!!

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