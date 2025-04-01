平時使用手機支架時，最常遇到的問題就是「架不牢、夾不緊、角度卡卡」！無論是開會視訊、追劇，甚至在車上導航，總是得花時間調整支架角度，還可能因為震動或重量而鬆脫，讓手機掉下來。更別說有時候支架體積大，外出攜帶很麻煩，導致乾脆不用。

【JC TECH.】SMART-X 360度 全方位真空折疊磁吸支架，主打 電動真空吸附 和 超靈活旋轉調整，可以提供穩固又方便的手機支架新設計！

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商品規格

真空吸附力：3KG

充電方式：TYPE-C

充電壓力：5V

吸附壓力：18~65Kpa

適用機殼：大於4.7吋

開箱後，內容物包含：

✔ 支架本體 x1（手感紮實，設計感不錯）

✔ TYPE-C 充電線 x1（可重複充電使用，免換電池更方便）

✔ 引磁片 x1（提升磁吸效果，不管有沒有磁吸手機殼都能用）

✔ 酒精擦拭組 x1（用來清潔手機或支架表面，確保吸附更牢固）

這款支架最特別的地方就是 一鍵電動真空吸附，不像一般手機支架用夾具或矽膠墊來固定，這個支架透過真空壓力（18~65Kpa），按一下就能在平面牢牢吸住，只要平滑表面都可以，如：桌面、牆壁或車內儀表板，而且支撐力可達 3KG，就算是大螢幕手機也能穩穩固定，不怕掉落！

支架還內建磁吸功能，搭配附贈的引磁片，即使手機本身沒有 MagSafe 之類的磁吸功能，也能牢牢吸附，不需要另外夾住手機，使用起來更簡單直覺！

一般支架大多只能單軸旋轉，但 SMART-X 可以 360 度旋轉，還有 720 度多段式角度調整，不管是直立、橫放、俯視、仰視，各種角度都能完美適應，無論是辦公開會、車上導航，甚至夾在床邊當追劇神器，都能找到最舒適的視角。

不同於一般手機支架要手動固定，這款支架內建 真空吸附技術，只要輕按一下，一手操作強力吸附

支架不只能自由旋轉，還能多角度調整，無論是橫放、直放、仰角、俯角，都能輕鬆調整，真正做到「怎麼放都順手」！

尤其是在有限的檯面，已經沒有地方放手機架，直接吸在牆上，一樣可以架手機！像是一邊看食譜一邊料理，不怕佔用檯面空間，也可以抬頭查閱食譜、影片，超級方便！

實際使用下來，這款 SMART-X 磁吸支架 最大的優勢就是「穩定＋自由調整」！不管是放桌上當手機架、夾在車內當導航支架，都能牢牢固定住，吸附效果真的強。對於經常需要視訊開會、直播、錄影片、追劇、或開車導航的人來說，很適合入手來試試看！以上一點心得就推薦給大家參考看看啦～