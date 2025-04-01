每到冬天，洗完頭最痛苦的就是吹頭髮的時間！尤其是長髮女孩，每次都要花上十幾分鐘，手酸得不得了，頭皮還容易因為吹太久變得乾燥、出油。最近入手了一款CP值超棒的吹風機「富力森 FURIMORI 高速溫控負離子吹風機 FU-H880」，主打110,000rpm的高速無刷馬達，風速超強，可以大幅縮短吹髮時間！一入手就迫不及待馬上來試試看看它的表現！

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規格

電壓/頻率：110V/60HZ

消耗電功率：1500W

負離子輸出：2.0-5.0KV DC

商品尺寸：14.5x7.2x27.5cm

機體重量：630g(含風嘴)/風罩110g

電源線長度：2.8M

配件：磁吸風嘴、磁吸風罩

搭配磁吸式風罩、風嘴，無論是要快速吹乾，還是要做造型，都能自由切換。

FU-H880 的設計簡約時尚，握感輕巧（僅630g），長時間吹髮不會手酸。

它的最大賣點之一是高達 110,000rpm 的無刷馬達，搭配17M/秒的超強風速，能快速帶走頭髮上的水分，吹乾速度超快！

底部的進風口，旋轉就可以拆開保護蓋，清潔濾網相當簡單，定期清理毛髮灰塵，更能保持最佳效能

它還有三段溫控（冷風、溫風、熱風）+ 兩段風速，而且 LED 顯示燈的設計超貼心，能清楚顯示溫度狀態（藍光：冷風 / 橘光：溫風 / 紅光：熱風），不怕燙傷頭皮或髮絲。

最讓我驚喜的是，FU-H880 內建1億負離子輸出，吹完頭髮後，髮絲真的比較柔順、光澤感提升，減少毛躁感，這對於容易打結的長髮族來說真的很加分！

用了幾次後，FU-H880 真的讓我的吹髮時間縮短至少 30-40%，尤其是長髮或髮量多的朋友，一定會超有感！它的智能溫控技術（NTC恆溫科技），讓風溫穩定，不會忽冷忽熱傷害髮質，這點很值得推薦！以上一點心得就推薦給大家參考看看啦！