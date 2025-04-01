為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

2025-04-01 12:15:11 文字：萊特品客
share
萊特品客

萊特品客

 

【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

 

每到冬天，洗完頭最痛苦的就是吹頭髮的時間！尤其是長髮女孩，每次都要花上十幾分鐘，手酸得不得了，頭皮還容易因為吹太久變得乾燥、出油。最近入手了一款CP值超棒的吹風機「富力森 FURIMORI 高速溫控負離子吹風機 FU-H880」，主打110,000rpm的高速無刷馬達，風速超強，可以大幅縮短吹髮時間！一入手就迫不及待馬上來試試看看它的表現！

 

【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

 

官網：https://www.furimori.com/?utm_source=blog&utm_medium=referral&utm_campaign=BHD-04

 

產品：https://www.furimori.com/product/detail/2126426?utm_source=blog&utm_medium=referral&utm_campaign=BHD-04

 

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/Furimori2018/

 

【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

 

規格

電壓/頻率：110V/60HZ

消耗電功率：1500W

負離子輸出：2.0-5.0KV DC

商品尺寸：14.5x7.2x27.5cm

機體重量：630g(含風嘴)/風罩110g

電源線長度：2.8M

配件：磁吸風嘴、磁吸風罩

 

【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

 

搭配磁吸式風罩、風嘴，無論是要快速吹乾，還是要做造型，都能自由切換。

 

【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

 

FU-H880 的設計簡約時尚，握感輕巧（僅630g），長時間吹髮不會手酸。

 

【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

 

它的最大賣點之一是高達 110,000rpm 的無刷馬達，搭配17M/秒的超強風速，能快速帶走頭髮上的水分，吹乾速度超快！

 

【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

 

底部的進風口，旋轉就可以拆開保護蓋，清潔濾網相當簡單，定期清理毛髮灰塵，更能保持最佳效能

 

【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

 

它還有三段溫控（冷風、溫風、熱風）+ 兩段風速，而且 LED 顯示燈的設計超貼心，能清楚顯示溫度狀態（藍光：冷風 / 橘光：溫風 / 紅光：熱風），不怕燙傷頭皮或髮絲。

 

【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

 

最讓我驚喜的是，FU-H880 內建1億負離子輸出，吹完頭髮後，髮絲真的比較柔順、光澤感提升，減少毛躁感，這對於容易打結的長髮族來說真的很加分！

 

【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

 

用了幾次後，FU-H880 真的讓我的吹髮時間縮短至少 30-40%，尤其是長髮或髮量多的朋友，一定會超有感！它的智能溫控技術（NTC恆溫科技），讓風溫穩定，不會忽冷忽熱傷害髮質，這點很值得推薦！以上一點心得就推薦給大家參考看看啦！

 

【開箱】富力森FURIMORI高速溫控負離子吹風機FU-H880，柔順超快乾！長髮冬天洗頭不用怕！

 


加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
【開箱】銀欣SilverStone NovaPeak 360 ARGB水冷散熱器，讓海景房裡CPU能發揮更高效能的好幫手
 hy
【頂豐Toppik評價/噴霧式假髮評價/髮量增厚噴霧評價】簡單一噴，立即創造豐厚濃密的秘密武器💪抗風雨易清洗🩷頂豐 Toppik 噴霧式假髮 頭髮纖維噴霧分享 - 寶貝長大記&自己的隨意心情部
 jaicyjy
嘉義市西區嘉義火鍋天花板？《尊皇嚮鍋》四星飯店吃到飽，最低價不用400元！和牛海鮮吃到飽&浮誇自助吧開吃攻略，頂級肉品、日式壽司還有冰滴咖啡無限供應。
 引線木偶
新竹縣竹北市新竹縣竹北市烤蚵吃到飽300元+快炒店！多種蚵仔料理。實現吃蚵財富自由！夾娃娃機親子設備小舞台適合一家大小及工商聚會！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
賞櫻只用眼睛看不過癮，松坂屋上野店「櫻花甜點祭」推出數款精緻甜點，用味覺感受春天。
 特派員 Trish
推薦商品
keyboard_arrow_up