說到北投美食，這家「粟家牛肉麵」你絕對不能錯過啦！他們家在北投可是經營很久了，靠著那濃郁到不行的湯頭，還有大塊又軟嫩的牛肉，可是累積了一大票死忠顧客呢。不只是在地人愛吃，很多外地的朋友也會特別跑來北投朝聖，就為了這一碗粟家牛肉麵。

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2025年北投兩天一夜輕旅行

粟家牛肉麵品牌歷史，這間店真的是很多老饕心中的北投牛肉麵推薦首選，他們家經營這麼多年，就是靠著濃郁的湯頭、紮實的牛肉，還有那份用心的熬煮工法，才能在北投這個地方屹立不搖，成為大家口中的北投美食代表。



他們家的湯頭，紅燒口味的可是厲害了！聽說是選用多種中藥材跟牛骨，花超多時間下去燉煮，才能熬出那股醇厚的香氣，真的是一聞就流口水。如果你是喜歡比較清爽口感的朋友，他們家的番茄牛肉麵也很推，是用新鮮番茄下去熬製的，酸酸甜甜的很有層次，保證讓你一吃就愛上。

店面在北投永興路上，離捷運北投站不會太遠，交通還滿方便的。店裡面的裝潢走的是簡約乾淨的路線，很有台灣傳統小吃店的風格。雖然店面空間不是很大，但是桌椅擺放得很剛好，不會覺得很擠。

因為他們家真的很受歡迎，所以用餐時間常常會看到排隊的人潮。如果你不想等太久，建議可以避開中午或晚餐的尖峰時段去喔。店裡的服務人員態度都很親切，上菜速度也很快，讓你不用等太久就可以吃到熱騰騰的牛肉麵。

現場的菜單就掛在一旁，等你入座就可以直接點餐了。旁邊還有滷味可以直接點來配，點餐的時候麵條是可以選的喔。

紅燒牛肉麵：150元(小)

有一般麵(中)、家常麵(寬)、細麵、細粉、麵線這麼多選擇，如果你第一次去不知道要選什麼，沒特別說的話，店家會預設給你一般麵(中)，不過他們家的中等麵條真的很剛好，吃起來很有Q勁，而且可以完美吸附湯汁，每一口都吃得到濃郁的紅燒風味。

鋪在麵上的牛肉也超大塊又很紮實，他們可是選用優質的牛腱心，吃起來保留了肉質的嚼勁跟香氣，真材實料。

茄汁牛肉麵：150元(小)番茄湯頭真的很濃郁又有層次，那個番茄獨特的果酸味，會讓人吃完還想再吃，回味無窮。

綜合滷味：100元小菜選擇也很多樣，滷味跟牛肉麵真的是絕配！隨便選了幾樣這樣一盤才100元，CP值還不錯。

如果你是個不折不扣的牛肉麵愛好者，來到北投真的不能錯過這家粟家牛肉麵，不管你是喜歡濃郁的紅燒湯頭，還是清爽的番茄風味，保證都能讓你心滿意足，下次你來北投玩的時候，不妨安排一趟北投美食之旅，一定要來品嚐一下這碗擁有絕佳口碑的粟家牛肉麵，吃完還可以去泡個溫泉，超級享受的。

推薦給大家

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粟家牛肉麵(總店)餐廳資訊

營業時間：09:30~23:30

地址：台北市北投區永興路一段2號

電話：02-2893-7803

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交通資訊