沖繩以絕美海景、獨特文化與豐富美食聞名，尤其離台灣這麼近，更是近年大家出國旅遊的首選地。想好好度假放鬆，不想在國外旅遊還要緊張兮兮開車看導航找路線，這次沖繩自由行我們選擇搭乘沖繩觀光巴士(沖繩FunPASS觀光巴士)玩美麗海水族館，這台沖繩巴士沿途帶我們行經沖繩熱門景點，採用郵輪式的停留等候方式，讓我們可以更輕鬆地跟玩一整天！快來看看這台郵輪式的沖繩觀光巴士帶我們玩沖繩北部一日遊！

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沖繩北部一日遊│沖繩巴士路線

沖繩巴士那裡買？

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沖繩巴士路線&時刻表

沖繩北部一日遊 行駛日期 每週一、三、五、日出發 上車地點 Blue Seal Palette久茂地店

(單軌電車縣廳前站，走路約4分鐘) 預約方式 最遲需於出發前一天15:30前預約 搭乘方式 上車前出示APP中的QR CODE，

經車內隨車人員核對名單並

掃描QR code後即可搭乘 行程時間 大約10小時 沖繩FunPASS觀光巴士│北部路線 08:30-08:45 15分鐘 Blue Seal 久茂地店 09:45-10:40 55分鐘 萬座毛 11:40-12:40 1小時 Hanasaki Marche商場 12:50-16:00 3小時10分鐘 美麗海水族館 17:30 – 美國村 (僅供下車) 18:30 – 縣廳前解散 詳細資訊👉

沖繩巴士路線圖

指定地點集合出發 沖繩最著名的岩層【萬座毛海岬】 【Hanasaki Marche】沖繩最北海景星巴克，還可以品嚐限定口味豬肉蛋飯糰 【沖繩美麗海水族館】停留3小時，海豚秀、鯨鯊餵食秀一次滿足 觀日落賞夕陽美景的【美國村】 返回集合地點後解散

沖繩北部一日遊│沖繩巴士集合地點

08:30-08:45

Blue Seal Palette久茂地店

從國際通走過來，遠遠就可以看見沖繩唯一百貨公司「RYUBO琉貿百貨」，Blue Seal Palette久茂地店 就在它1樓的店面位置，抵達琉貿百貨後很快就可以看到Blue Seal的招牌囉！

小提醒，出發前可以先到RYUBO琉貿百貨上廁所唷！

雖然BLUE SEAL還沒開，但在沖繩很多地方都買的到，別擔心！

8:30抵達就看見我們今天要搭乘的沖繩北部一日遊的沖繩觀光巴士，車體上有大大的「OKINAWA FUNPASS」，絕對不用擔心會上錯車！

(特別提醒：那裏也有其他沖繩巴士，留意不要上錯車)

提醒一定要在發車時間提前10分鐘抵達，我們當天抵達時已經有人在排隊囉！

抵達後直接出示網路訂單上的QRCODE給司機大哥，確認票券日期核銷後就可以直接上車等候。

對了，提醒一下：

1. 搭乘沖繩觀光巴士，1人可以攜帶一件29吋行李，可攜帶上車的小件行李就不受侷限！

2. 車上不能飲食，早餐請記得先在飯店裡食用完畢！

沖繩北部一日遊│沖繩北部景點

09:45-10:40

萬座毛

萬座毛位於沖繩恩納村，是沖繩代表性的自然景點，以壯觀的象鼻岩與無敵海景聞名。「萬座毛」意指「可容納萬人坐下的草原」，擁有遼闊的草地與碧藍大海交織成絕美景色，沿著步道漫步，可欣賞珊瑚礁海岸與壯麗懸崖，天氣晴朗時更能遠眺恩納村的美麗海岸。

近年來，萬座毛擴增了禮品店與餐廳，提供特色伴手禮與品嘗沖繩在地美食，能邊品嚐黑糖冰淇淋，邊享受海風吹拂的愜意時光。

11:40-12:40

HANASAKI MARCHE

中午來到HANASAKIMARCHE海景複合式商場，剛好可以在這裡停留片刻，享用午餐！

HANASAKI MARCHE 位於沖繩北部的恩納村，緊鄰美麗海岸，是一座結合美食、購物與休閒的海景市集，擁有多家精選餐廳，提供沖繩特色料理、海鮮丼、漢堡、美式餐點及甜點，可以一邊品嚐美食，一邊欣賞沖繩蔚藍海景，感受愜意的度假氛圍。

來到這裡當然要享用沖繩必吃的豬肉蛋飯糰「Pork Tamago Onigiri」。Pork Tamago Onigiri幾乎每個店家都要排隊，來到HANASAKI MARCHE商場時剛好人不多，很快就拿到現點現做的豬肉蛋飯糰。

Pork Tamago Onigiri（ポークたまごおにぎり）是沖繩超人氣的在地美食，將當地人最愛的午餐肉（SPAM）、日式玉子燒與白飯結合，以海苔包裹，口感鹹香軟嫩，是當地人與旅客都愛的輕食選擇。

這道美食源自沖繩家庭料理，簡單卻充滿風味，許多專門店更推出創意口味，如炸蝦、明太子美乃滋、苦瓜天婦羅等，讓人一吃就上癮。

第一次吃Pork Tamago Onigiri（ポークたまごおにぎり）推薦可以點經典口味，或是可以點HANASAKI MARCHE商場店限定的「本部產阿古豬」口味！多汁可口，而且明明吃完很飽，但卻還想再吃，真的也是很傷腦筋~~

12:50-16:00

美麗海水族館

吃飽後我們來到距離HANASAKI MARCHE商場不遠的海洋博公園，也是今天我們最期待的「美麗海水族館」。

如果你也喜歡海豚秀，巴士抵達後，請你立即飛奔前往海洋博公園的海豚劇場，13:00剛好有一場海豚秀表演。海洋博公園很大，從停車場下車後快步衝過去差不多可以趕上海豚秀表演，當天很幸運還坐到視野蠻好的觀賞位置。

雖然不是第一次看海豚秀，但當天看到還是驚呼連連，尤其當他們跟著訓練師隨著音樂一起擺動身體的時候，真的超可愛的！

看完海豚秀先不要走，趕快去排隊，13:30有一場海豚餵食秀，老編覺得是很難得的機會，花點時間排隊也願意啦！

超有趣的海豚餵食

沖繩FunPASS觀光巴士北部路線還有個超棒的地方，停靠時間剛好搭配上鯨鯊餵食秀時間(15:00)，讓我有機會可以美麗海水族館內親眼目睹鯨鯊餵食秀。其實光是看他水缸裡游來游去就已經很驚艷了，能親眼近距離看見餵食秀，除了驚訝也有點感動！

看完餵食秀後，還有很充裕的時間可以走回巴士停車場。

更多關於美麗海水族館怎麼玩👉【沖繩美麗海水族館】門票優惠、參觀動線及演出時間懶人包

17:30 下車不返回

美國村

最後一站，我們直接在美國村下車囉！

提醒大家，美國村這一站只提供下車，如果你選擇在這站下車，就需要安排自行回住宿飯店的交通，如果嫌麻煩或已經累了，可以選擇不下車，直接搭乘巴士返回國際通。

我們直接在美國村下車，這裡好逛好買又有很多好拍的景點，怎麼能錯過，來了好幾次都逛不完！

美國村（American Village） 位於沖繩中部的北谷町，以充滿美式風情的街景、購物商場與海濱景色聞名。這裡曾是美軍基地周邊的娛樂區，現已成為沖繩最受歡迎的休閒景點，適合購物、美食與看夕陽。

美國村聚集了眾多美式與沖繩特色餐廳，如Jetta Burger Market 的手工漢堡、沖繩 Soba EIBUN 的傳統沖繩麵，是吃貨的天堂。無論白天或夜晚，美國村都充滿魅力，是沖繩自由行不可錯過的打卡勝地！

在美國村邊逛還可以邊找寶可夢的身影，常常會出其不意出現在腳邊，超可愛的！

更多關於美國村怎麼玩👉【沖繩美國村懶人包】沖繩美國村地圖美食攻略

沖繩北部一日遊│語音導覽

沖繩觀光巴士座位上，都配有多語系「語音導覽使用說明手冊」，拿起手機按照上面的操作流程就可以輕鬆使用語音導覽服務。

如何使用語音導覽？

(需自備耳機)

手機掃描QRCODE下載OKINAWA FunPASS APP。 輸入訂購單內有一組85開頭的兌換序號。 選擇聆聽語系即可下載音檔。 下載完成後，5天內都可以無限次播放。

掃描即可查看使用方式

可以自由選取景點來播放語音導覽

沖繩景點門票優惠購買

如果沒預先購買買門票，也可以在車上透過說明手冊簡單線上購買，到現場就不用人擠人排隊買門票囉！

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沖繩北部一日遊│沖繩巴士體驗評價

車況：★★★★★

沖繩FunPASS觀光巴士是採用大巴士負責接駁旅客，車體蠻新的又乾淨，乘坐起來也舒服的，即使坐了一個多小時的車程也是睡得很安穩。而且外觀有超可愛的Okinawa FunPASS專屬彩繪，非常好辨認，完全不用怕找不到車。

如果你是腿長一族，建議可以往後排坐，後面乘坐空間有比較大唷！

駕駛技術：★★★★★

將近10小時的遊程，最長時間搭乘約1個小時的車程，覺得駕駛技術跟安全性都非常好！

我是很容易暈車的人，即使坐在倒數第三排的位置，整趟車程也沒有任何暈眩或不舒服的地方，甚至連急煞車或急轉彎的經驗都沒有，日本很在意道路與駕駛安全，這點不用擔心唷！

路線規劃：★★★★★

這趟搭乘的是沖繩FunPASS觀光巴士的「沖繩北部一日遊路線」，覺得蠻順暢的，主要是前往美麗海水族館，但可以發現沿途還是有安排順遊景點，讓你不會一次要坐好久的車。

先去戶外景點走走，吃個午餐再去美麗海水族館，覺得安排得很好，因為美麗海水族館裡面吃得非常少，先吃飽再進去逛還可以搭上海豚表演與餵食秀，感覺是有用心安排過的行程！

沖繩北部一日遊│常見問題

Q：沖繩觀光巴士上配有領隊或導遊嗎？

沖繩FunPASS觀光巴士沒有配有領隊或導遊，讓你可以很安靜地在車上休息，選擇自己的語言聆聽的語音導覽。

Q：沖繩觀光巴士是否有語音導覽？

有的！沖繩FunPASS觀光巴士上也有多語系的語音導覽操作說明，只要透過手機掃描QRCODE登錄訂單序號即可使用車上語音導覽。

Q：巴士上有WIFI嗎？

沖繩FunPASS觀光巴士配有免費的WIFI，是不是很窩心！讓你搭乘時不無聊也不用擔心流量有限的問題！設定完成，上下車都會自動連線，好方便！

Q：可攜帶幾件行李？

每台巴士行李空間有限，每位乘客可攜帶一件29吋行李，其他可隨身攜帶小件行李不受限唷！

Q：沖繩觀光巴士坐起來舒適嗎？

很舒適！當天也有其他乘車帶小孩搭乘，整體空間也不會擁擠，如果喜歡較寬敞空間，建議可以坐後排，空間有比前排更寬敞。

Q：沖繩觀光巴士上可以吃東西嗎？

不行唷，車內廣播有提醒為維護車內環境與整潔「巴士上僅可以喝水跟喝飲料」。 但我覺得 沖繩FunPASS觀光巴士蠻親子友善的，若是嬰幼兒有餵食需求，還是可以視情況唷~ 若真的有不小心弄髒亂，上下車時通知司機處理一下，讓大家都有舒服的環境空間可以乘坐~

老編是個很熱愛規劃行程，喜歡自由行無拘束的ISFJ😆，但實際搭乘郵輪式的沖繩FunPASS觀光巴士，過程蠻順暢又舒適，不會讓你有逛到一半要提前離開的壓力，安排的行程也不會讓你多拉車浪費時間，而是讓你順著走順著玩！

這次實際搭乘後有點喜歡上這種輕鬆無腦跟玩，不用自駕擔心不熟悉路況與外國駕車規範。很推薦唷~