不久前因緣際會追蹤到一家在台南永康「佑師絕鼎炒飯專門店」

老闆在粉絲專頁上的發文內容很有趣，讓人感覺到老闆個性的豪放與幽默

剛好我趁 #孤獨的潤餅獵人 2025年3月第四週花好幾天在台南巡邏找春捲

就也選個比較空的一天到永康，去朝聖這家當地人氣超高、用料彭湃的創意炒飯專賣店

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商家名稱：佑師絕鼎炒飯專門店(台南市永康區大仁街207-4號)

相關連結：FB粉絲專頁

營業資訊：0987359677 0987589083 週日至五10:30-14:00 16:30-20:30；週六休

餐點介紹：炒飯/湯品/當日限定料理(現撈漁獲)

用餐日期：2025.03



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▲佑師絕鼎炒飯專門店 店面

一個店面寬的空間，一半是廚房，另一半則是座位區

門口處有個自助點餐機，人少時可以直接跟店員點餐，但人潮多時老闆就會請人客使用自助點餐機囉

(客串演出: J哥、Na哥)

▲佑師絕鼎炒飯專門店 店內環境

當天週五10:30剛營業時我就抵達，當時內用座位全空，但已經有零星人客來買炒飯，老闆還有餘韻跟我閒聊

老闆預告下週(四月初)將連休兩週，進行店內要整修，不知道整裝後外觀會不會變很多呢?

起初我坐在這個吧台位，可以看到老闆的背影，檯面上還擺著剛洗淨的一大碗鮮小管，估計約15-20隻

除了炒飯，老闆還得抽空炒小管， 短短十幾分鐘內老闆就炒了兩、三大碗

因為「火爆小管炒飯」可是本店最熱銷的招牌，幾乎八九成現場人客跟預訂單都是點這道

▲佑師絕鼎炒飯專門店 外帶的火爆小管炒飯

當天也看到店員把炒好的小管放在一字排開的外帶炒飯上，大概是筆十幾二十個火爆小卷炒飯外帶訂單

▲佑師絕鼎炒飯專門店 店內環境

到了11點後就更忙了，不僅預訂單要及時備妥，還有現場人客陸續前來，以外帶為主、內用約八個座位也維持八成滿

老闆本人就是一直在爐前炒飯、洗鍋，同時招呼客人(請現場客用機器點餐、問預訂客預訂內容、請客人稍等)並同時指揮其他員工包裝和收錢。

總共三位，合作無間，速度快又有效率，而且態度始終親切，毫無不耐煩的情緒

題外話：這兩組人客...難道是複製貼上嗎(揉眼)

(客串演出: J哥、Na哥)

火爆小卷炒飯 NT 130

人客八九成都點這盤店招牌「火爆小卷炒飯」，果然開業約一小時就賣完啦！

儘管老闆已經預告五月將漲價30元，這價格還是很佛心。要不是老闆是有朋友就是生鮮小卷的批發商，有長期合作品質穩定的鮮小卷來源，不然這炒飯定價可能都無法支付成本啊

▲飯、蛋和少量洋蔥、大蒜一起爆炒，並以台南名產鱔魚意麵的醬汁(糖、醋、白胡椒、米酒、......等)調味，微酸帶甜，很適口

飯粒粒分明又略有彈性，鍋氣足而又沒有過多的油或鹹味，油而不膩

▲老闆推薦可以加點辣醬，酸甜中帶辣會更有風味

而且對於覺得台南味太甜的北部人來說，加點辣也會吃得更習慣吧

▲五隻新鮮又肥滿的小卷，肉身彈脆，就連小卷鬚鬚都柔軟好咀嚼

有的小卷還有蛋！ 老闆說可以從外觀看的出來有無包蛋，所以要吃到幾隻有蛋的，可能看跟老闆交情深淺吧？

我這盤，老闆加「三顆蛋」

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佑師絕鼎炒飯專門店 菜單(拍攝日期：2025.03)

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以上。