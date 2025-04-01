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免費接駁車

北投站1號出口搭乘接駁車前往日勝生加賀屋國際溫泉飯店

(接駁車需前一天事前預約：02-2891-1238)

自行開車

飯店備有停車塔，並提供代客停車服務。取車尖峰時段為11:00-12:00

捷運/公車資訊

搭乘捷運至：新北投站1號出口後，步行5-10分鐘。

搭乘公車216區、218區、223、230、602、小6至：北投公園站，下車後步行約5分鐘。



檢視較大的地圖

▼坐接駁車約6-10分鐘就到

如何預約？

這次我們是在上訂購的～如果有折價卷或是點數有時候比官網預約還要便宜喔！

當然也可以上加賀屋官網或是電話預約。

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＊官網線上預約

＊電話預約：02-28911111

室內環境

抵達加賀屋的大廳後，會有服務人員引領至五樓

加賀屋的服務人員都穿著和服，非常正式、有儀式感，好像真的到了日本一樣！

▼電梯內放了一張日本天童木工的椅子

▼一到五樓找櫃檯人員報到

▼拿到收據後，就可以準備前往雙人湯屋

▼5樓休息室

▼5樓的藝術品「風神雷神」金箔工藝

加賀屋在各樓層都有藝術品，有興趣的朋友泡完湯可以去開放的樓層逛逛

▼提供蕎麥茶及小點心

▼大面窗看得到對面的北投溫泉博物館

▼報章雜誌供旅客閱讀

▼這次使用的雙人湯屋是位在休息室旁的第一間房「睦月」

加賀屋使用的溫泉水源自台北市陽明山，並獲得政府認證的溫泉標章。

為了提供更舒適的泡湯體驗，特別進行沉澱靜置處理，去除原湯中的雜質與硫磺味，使水質更加純淨無異味，讓旅客能安心享受溫泉的舒適與放鬆。

▼房間內其實不大，有獨立的一間廁所

▼免治馬桶

▼房內附基本的浴帽、刮鬍刀組、梳子

▼兩瓶礦泉水

▼房內有一台小電視

▼大浴巾、毛巾各兩條，吹風機，上方式掛外套的衣櫃區

▼淋浴區有沐浴乳與洗髮精

▼檜木池

一間雙人湯屋使用時間是90分鐘，結束前10分鐘會電話提醒

六樓金娘苑旁設有以「枯山水」與「日本傳統茶室」為主題的空間。

前方擺放著由四帖半榻榻米組成的小舞台，舞台旁則展示一件引人注目的「百萬新娘嫁衣」。

這件嫁衣採用加賀友禪的染布技法，承襲自室町時代，是上級武士家族在婚禮時穿著的傳統禮服，極具特色，讓旅客沉浸在日式風情中。

▼抽開運御神籤

這次購買的是加賀屋雙人湯屋+午餐方案

泡完湯後直接到三樓天翔廳用餐，事前我已預訂了一位葷食、一位素食餐點

▼第一道

素食的是蘆筍、芋頭、菠菜淋上素味增

第二道：六種蔬菜灑上堅果，胡麻醬加柚子醬提味

▼第三道：番茄鍋裡有蔬菜、菇菇

還有碳烤豆腐

▼第四道：香菇飯、醃漬白蘿蔔

素食味增湯

▼最後點心：草莓紅豆蕨餅

▼加賀屋過個馬路就可以到對面的北投溫泉博物館

▼北投溫泉博物館是一座擁有百年歷史的文化資產，原本是日治時期（1913年）建造的「北投公共浴場」，後來經過修復，於1998年正式成為博物館對外開放，展示北投溫泉文化與歷史。

▼博物館建築融合了和洋風格，一樓為紅磚拱廊的洋式建築，二樓則是日式榻榻米空間，呈現當時臺灣與日本文化交融的特色。

裡面主要展覽：

溫泉歷史與文化：介紹北投溫泉的發展歷程，包括日治時期的公共浴場文化。

礦石與地質：北投地區特有的「北投石」及其溫泉成分介紹。

懷舊浴池區：保留當年公共浴池的遺跡，讓參觀者了解當時的泡湯文化。

加賀屋附近除了北投溫泉博物館外，有時間的話還可以逛逛北投圖書館

北投圖書館鄰近北投溫泉博物館，是臺灣首座綠建築圖書館，外觀採用天然木材，讓建築融入周圍綠意、大面玻璃窗可減少白天的人工照明需求，屋頂設計可讓熱空氣排出，降低冷氣使用量。整座建築結合圖書空間與大自然，深受讀者與旅客喜愛。



🔴 店家名稱：日勝生加賀屋國際溫泉飯店

🔴 地 址 ：112台北市北投區光明路236號

🔴 電 話：02 2891 1111

🔴 交通方式：北投站1號出口搭乘加賀屋接駁車前往(接駁車需預約02-2891-1238)

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🔴 官網線上預約



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