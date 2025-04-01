台中美食圈總有驚喜，中興六號咖啡館就是這麼一家讓人不禁回訪的好地方

這裡不僅提供豐富的早午餐、精緻的義大利麵、還有多款特色飲品

從美味餐點到環境氛圍都無懈可擊，讓每位顧客都能享受悠閒的美食時光

如果你是早午餐愛好者，那中興六號咖啡館的早午餐菜單絕對會讓你眼前一亮

還提供了多種口味的義大利麵選擇，如經典的茄汁義大利麵、奶油白醬雞肉義大利麵

香蒜培根義大利麵等，讓顧客可以依照個人口味自由選擇

這裡的飲品也不容錯過！中興六號咖啡館不僅有香醇的咖啡，還有一系列清新果茶、特色氣泡飲

每一款飲品都精心調製，不論是想喝杯解膩的果茶還是享受濃郁的咖啡香氣，都可以在這裡找到心儀的選擇

中興六號咖啡館

電話：04 2305 1858

地址：台中市西區中興街六號

營業時間：11:00-19:00(週三公休)

最令人心動的莫過於一杯清爽的果食氣泡飲！盛夏果食氣泡飲融合了當季水果的豐富果香

搭配氣泡水的輕盈口感，入口瞬間感受果汁的濃郁與氣泡的細膩刺激，清涼感直達心底

這款冰沙選用新鮮飽滿的芒果果肉，搭配細膩綿滑的冰沙口感

每一口都帶著滿滿的熱帶果香，讓人瞬間感受到芒果的濃郁香甜

這份拼盤內有酥脆的薯條、香濃的洋蔥圈和嫩口的雞柳條，三種人氣炸物一次滿足

薯條外層金黃酥脆、內裡鬆軟，沾點番茄醬或沙拉醬，一口接一口停不下來

洋蔥圈炸得香酥，帶著洋蔥的自然甜味，口感濃郁不油膩

雞柳條則是外皮酥脆、內裡鮮嫩，咬一口滿溢出雞肉的鮮香，多汁的口感特別讓人回味

中興六號咖啡館的裝潢風格走的是舒適的簡約風，每一個角落都布置得溫馨舒適

不僅適合三五好友一起聊天聚會，還很適合情侶約會、甚至是個人來這裡享受靜謐時光

店內座位寬敞，不會有擁擠的感覺，再加上柔和的燈光，讓人不自覺地放鬆下來

來到中興六號，別忘了拍幾張美美的照片打卡

咖啡館的裝潢更是充滿細節，是每位網美必來的打卡熱點

台中中興六號咖啡館不僅提供美味的早午餐與義大利麵，還有多樣化的飲品選擇，是台中必訪的咖啡館之一

無論是要享用美食、與朋友聚會、還是放鬆享受一個人悠閒的時光，中興六號都會是你的好選擇

如果你也愛美食與咖啡館，來台中一定要來這裡體驗一番

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