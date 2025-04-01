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南投縣埔里鎮來這裡過一場童話夢？每週只開放4天，《慎重開華莊園民宿》住進落羽松森林的純白玻璃屋，呢喃慢下來的時間詩意。

2025-04-01 16:29:00 文字：引線木偶
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引線木偶

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這間民宿一週只開四天？還有 3000 坪落羽松森林 + 超浮誇房間與浴室！

如果有一處秘境，隱身在森林之間，每天只接待三組客人，讓你像貴族一樣享受歐洲莊園的靜謐時光，晚上躺在超大房間，享受彷彿 SPA 會館搬進來的巴里島式浴室——你會心動嗎？

更別說這裡美到像童話場景，完全是拍婚紗的夢幻取景地！

​《慎重開華莊園民宿》 | 彷彿整座森林都是你的私人秘境。

這座莊園不只是住宿，而是一場身心靈的沉浸式體驗，每個細節都讓人驚艷：

3000 坪落羽松森林｜秋日染上一片金黃，冬日則是蕭瑟詩意的湖畔畫卷，四季皆有不同風情，隨手一拍都是電影感。

水池餵魚 + 庄園漫步｜隨意漫步，每一步都是美景，還能和悠游的魚兒打聲招呼。

房客專屬咖啡廳｜住進來，就像擁有一間自己的私房咖啡館，靜靜品味一杯日月潭紅茶，享受微風輕拂。

只接待 3 組客人｜真正的靜謐體驗，不用擔心人潮，只有純粹的悠閒時光。

房間 & 浴室超誇張｜房間大到可以在裡面奔跑，浴室等比房間寬敞，像從高級 SPA 會館搬來，巴里島式氛圍，連泡澡都是種儀式感！超適合拍唯美婚紗照，連浴缸都仙氣滿滿！

親子友善空間｜小孩能盡情奔跑、親近自然，爸媽也能在樹蔭下發呆放空。

手作在地特色早餐｜從麵包到食蔬都滿是用心，每一口都是莊園的晨光氣息。

這裡不只是住宿，更是一場緩慢而詩意的森林度假！

詳盡開箱，帶你夢遊莊園 部落格連結
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慎重開華

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place南投縣埔里鎮中心路107號
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環境設備
5.00
服務
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交通便利
5.00
CP值
5.00
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