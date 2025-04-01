這間民宿一週只開四天？還有 3000 坪落羽松森林 + 超浮誇房間與浴室！

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如果有一處秘境，隱身在森林之間，每天只接待三組客人，讓你像貴族一樣享受歐洲莊園的靜謐時光，晚上躺在超大房間，享受彷彿 SPA 會館搬進來的巴里島式浴室——你會心動嗎？

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更別說這裡美到像童話場景，完全是拍婚紗的夢幻取景地！

​《慎重開華莊園民宿》 | 彷彿整座森林都是你的私人秘境。

這座莊園不只是住宿，而是一場身心靈的沉浸式體驗，每個細節都讓人驚艷：

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3000 坪落羽松森林｜秋日染上一片金黃，冬日則是蕭瑟詩意的湖畔畫卷，四季皆有不同風情，隨手一拍都是電影感。

水池餵魚 + 庄園漫步｜隨意漫步，每一步都是美景，還能和悠游的魚兒打聲招呼。

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房客專屬咖啡廳｜住進來，就像擁有一間自己的私房咖啡館，靜靜品味一杯日月潭紅茶，享受微風輕拂。

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只接待 3 組客人｜真正的靜謐體驗，不用擔心人潮，只有純粹的悠閒時光。

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房間 & 浴室超誇張｜房間大到可以在裡面奔跑，浴室等比房間寬敞，像從高級 SPA 會館搬來，巴里島式氛圍，連泡澡都是種儀式感！超適合拍唯美婚紗照，連浴缸都仙氣滿滿！

親子友善空間｜小孩能盡情奔跑、親近自然，爸媽也能在樹蔭下發呆放空。

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手作在地特色早餐｜從麵包到食蔬都滿是用心，每一口都是莊園的晨光氣息。

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這裡不只是住宿，更是一場緩慢而詩意的森林度假！

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