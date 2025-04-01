西門町對我和老婆來說，我們在年輕時相較如今，會去逛、會去吃的路線，除了看電影，其他早已有不小的差別。年過半百後去西門町，反而是去找一些，在年輕時較少或未曾造訪過的美味老味道。前陣子某日，老婆無意得知在西門町外圍，有家很老字號且超高人氣的雞肉飯，問我知不知道?
我聽到後笑了出來，回說：「那家妳吃過啦！它在環南快速道路五金街上，我年輕時騎車經過，吃過幾回。不錯吃，也買給妳吃過2~3次，只是妳還沒到店裡吃過。」
老婆：「我怎完全沒印象?你是買給哪個女的吃？」
我：「啊，糟！我記錯人，是買給前女友吃的...」
我又接著說：「最好是，前女友不就妳，我最好有別的女人...。妳跟妳媽一樣，沒到店裡吃過，或吃的不夠多次，都會說沒吃過...」
由於老婆說沒印象有吃過，加上我應該也有快二十年沒造訪它，就找個週六一起來店裡吃囉~
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▲店外觀
創立於1962年，
超過60年的「施福建」，
位在環南快速道路五金街段。
我印象中，
原本的攤名叫「好吃雞肉」，
但後來越來多的類似雞肉飯攤，
也跟著叫好吃雞肉，
為了有所區別，
它才加上「施福建」的名稱。
▲店門口
中午用餐時段，
總有不少的排隊等候人潮。
▲用餐環境
有點老舊擁擠，
但比起一般傳統市場攤，
這還算是乾淨。
▲價目表
下水湯10元
雞油飯10元
便當50元
▲雞肉盤價格
前段150元
後段200元
半隻400元
▲50元雞肉便當
雞肉便當=下水湯+雞油飯+一盤雞肉。
老婆看到這後有點訝異，
沒想到在台北市，
這樣竟然只要50元，
雞肉也不少，
看起來CP值就很高~
▲下水湯
很久很久沒來，
不知是不是我記錯，
印象中以前湯中有下水料，
不知何時改成下水〝清〞湯?
但畢竟這雞肉便當組合，
只要50元，
相當便宜，
湯頭帶有淡淡中藥味，
很香醇好喝。
▲雞肉便當，雞肉盤
便當的雞肉部位採隨機，
可能是腿部，
或雞翅或雞胸，
口感略不同，
皮脆、腿嫩、翅彈、胸較有吃到肉的飽足感。
老婆直說，
這便當的雞肉盤，
真是好吃又便宜~
▲雞肉便當，雞翅肉特寫
▲雞肉便當，雞胸肉特寫
淋上特調的古早味鹹甜醬汁，
讓雞胸肉變得，
更是好吃涮嘴。
▲雞油飯
古早味的醬油膏與雞油混合，
成了十分下飯，
且鮮甜卻不過鹹的醬汁，
真是讓人食指大動、食慾大開~
▲留影
50元的雞肉便當，
有湯、有飯、又有雞肉盤，
雞肉也不少，
這種價格在台北市，
CP值真是有夠高，
而且又好吃！
像我兒子食量比較大，
他吃完後覺得還不夠飽，
於是又多追加一碗雞油飯來吃，
才多10元，
可吃得很開心又滿足。
「施福建好吃雞肉」，
也是不少運將大哥，
以及從事勞力工作朋友們的最愛~
【營業時間】10：00～18：00；週日休息
【地 址】台北市萬華區環河南路一段25巷4號
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