上次去台東終於到訪我很想試試的強強廚房！店內很有氛圍，很適合情侶親友聚餐慶生約會！推薦必點很浮誇的整顆南瓜的主廚南瓜燉飯！義大利麵與飲料都在水準之上！好拍又好吃！

店家介紹

強強廚房的外觀不太搶眼，可能夜晚會比較美(? 不過店內裝潢真的給100分！

店內裝潢走復古典雅風格，也一邊結合台東在地元素點綴，從櫃台牆面整面的小米就可以看得出來！

我沒有到二樓去，但一樓的採光非常好！午後陽光斜照進來非常美！

強強廚房菜單

我是去年8月到訪的，所以擺盤可能有些不一樣，而且我發現有品項已經沒有在新的菜單上了QQ

餐點介紹

▼ 主廚南瓜燉飯 $330

嚴選小農南瓜整顆經過燉烤，並且用在地關山米與南瓜肉、菇類燴炒~濃醇奶香伴隨南瓜味，每一口都好濃郁！上面還有一顆超鮮香煎干貝，還有用魚子醬點綴！吃到最後還可以挖皮邊南瓜肉~南瓜控絕對會喜歡！！！

▼炭烤章魚腳蒜炒墨魚義大利麵$300

這個似乎沒有在新的菜單上了，所以大概敘述一下，我原本是衝著之前別人打卡的大章魚腳，但實際取而代之的是多支小隻章魚腳，口感有點難嚼(?)，應該跟原本尺寸口感有差~不過蒜香清炒的義大利麵香辣帶勁！是還不錯的！

▼干邑櫻桃鴨胸義大利麵$320

友人點的，帶點些微酒香的清炒系義大利麵~櫻桃鴨胸軟嫩！

▼ 鱸魚排阿根廷青醬燉飯 $340

這也是友人點的，鱸魚很大塊！燉飯內還有櫛瓜增加口感，上面是炸蒜苗絲，增加視覺感！

升級套餐的佛卡夏麵包及每日例湯都還不錯！

▼ 飛天小女警 $140

這杯顏色太夢幻了！喝起來就是火龍果鮮奶，上面還有火龍果果乾與乾燥草莓果粒增加豐富度！

▼鮮榨柳橙汁$120

飲料都擺的很美！

▼ 卡滋卡滋炙燒香蕉牛奶 $120

香蕉牛奶加上香蕉灑上糖炙燒~超香！還有玉米脆片增加口感

去年剛好8月生日月，當月壽星沒有什麼優惠，但是有送布朗尼~蠻好吃的！而且也不小份！

結語

整體來說，我覺得是去台東與好友要吃頓特色餐館的好選擇！雖然大部分餐點都是以西式為主，但還是有馬告豬排這樣結合在地特色的餐點~主要是需要預訂的主廚南瓜燉飯真的太美味！有去強強廚房的朋友們不妨點來吃看看！

店家資訊

【 強強廚房台東創始店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/johnjohnskitchen108

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/johnjohns_kitchen/

▸ 訂位連結

▸ 地址｜台東市更生路575號

▸ 電話｜08-9311958

▸ 營業時間｜11:30-14:30。17:30-21:30



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