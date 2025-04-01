【狂一鍋酸菜魚】到底在紅什麼？2025年爆紅款『年輕時尚酸菜魚』品狂一鍋‧美學一生。台北西門町美食推薦要瘋推一下這間【狂一鍋酸菜魚】超狂程度除了用心研發的餐點之外，更瘋狂的是打造出時尚精品的創意風格，來這邊可以享受「蕭邦」、「香奈兒」、「百達翡麗」、「路易威登」更是沉浸在滿是「Tiffany藍」的亮麗裝潢中，美到簡直就是網美打卡的絕佳餐廳。

才開業沒多久的【狂一鍋酸菜魚-西門店】短時間內就吸引滿滿人潮，用餐時間高朋滿座，甚至還沒營業外頭就大排長龍，自覺很關鍵的兩個原因就是品牌加持及用心程度，【狂一鍋酸菜魚】聽起來有沒有很耳熟，沒錯！這是2025樂多多集團最新力作，旗下還有「肉多多」「明水然‧樂」「狂一鍋火鍋」等姊妹品牌。且聽店長說「明水然‧樂」紅到海外去後一位難求，廣受來台遊客追捧，而「狂一鍋」也將前進香港、新加坡開店！這也讓【狂一鍋酸菜魚】一成立就聲名大噪，儼然是餐飲界的台灣之光！

除此之外，餐點的研發才是用心之處。集團精心籌畫 6 年才開啟這波「酸菜魚時尚風潮」主理人多年來熱血暴走之路，不停走往田調多國料區、穿縮巷弄間品嚐私房味，往返炒鍋炮爐間及精品時尚界，這才成了這「翻玩酸菜魚，融合時尚精品」獨樹一幟的生活美學，如此的創新吸引了不少人目光，大開眼界不說，能大膽將餐飲與美學結合到如此地步，還真是業界少見。

離譜的人潮，台北【狂一鍋酸菜魚】排隊人潮超爆，晚間餐期或周末至少要等一個小時，大家會這樣狂熱，想必就是鍾迷那獨特的酸菜魚味道。【狂一鍋酸菜魚】的狂，延續了主理人狂少及專注的個性特質，十餘年前就醉心鑽研餐食料理的跨界連結與生活時尚，歷時六年專注一口甘香濃郁的廢寢忘食，不是在試菜研發的桌邊鍋旁，就是在前往試菜研發的路上。看起來【狂一鍋酸菜魚】時尚風潮才正要開始。



【狂一鍋酸菜魚-西門店】就位在熙來攘往的西門町中華路上，西門町不僅是台灣知名景點，吸引各國遊客朝聖，更是充滿年輕活力及時尚潮流的的美食都會區。開在這邊交通更是相當便利（文末附上照片及地圖）。三個名牌都在同一棟相當吸眼球。

【狂一鍋酸菜魚-西門店】酸菜鍋推薦 西門町美食

電 話：02 2361 0202

地 址：台北市萬華區中華路一段88號4樓

交 通：捷運板南線-西門站6號出口步行3~5分鐘

時 間：11:00-23:00

ＦＢ：https://www.facebook.com/KYG.suancaifish/

ＩＧ：@kyg_suancaifish

一上到四樓，就能看到超美的裝潢，用色大膽的 Tiffany藍(Tiffany Blue) 眼睛為之一亮



外頭的超大禮物蝴蝶結，這根本超完美打卡點，頓時覺得自己好像在禮物盒裡吃飯。



非常霸氣幾乎比人高的藍色蝴蝶結~還有那菱形地板有如伸展台~真的好好拍~想追女生的話，這裡是非常適合的選擇啊！



【狂一鍋酸菜魚】品狂一鍋‧美學一生，完美呈現出品牌結合時尚的氛圍，甚至還有『美食翻玩界的天花板』三冠玩之稱：一玩《愈藍愈好玩》精品藍世界、二玩《AI玩主廚》AI玩菜單、三玩《邊吃邊玩》開心追求時尚



【狂一鍋酸菜魚】上頭的1725一下就引起本人的好奇，後來發現這由來是1725年辣椒傳進川菜發源地，演化並奠定酸菜魚的經典口味，這也才讓2025年的此時，讓【狂一鍋酸菜魚】跨界翻玩，向經典致敬。

此外，耗費6年團隊癡迷研發三大台灣人最愛，創造出只為『台灣人最愛的酸菜魚口味』哪三大癡迷呢?

一、自然不做作：試錯幾千次的獨家酸辣黃金比例

二、還想再回來：換了幾百種食材只為有回甘後韻

三、讓手機先吃：愛吃舉手投足年輕萬歲出奇時尚



【狂一鍋酸菜魚-西門店】真是非常受人喜愛，看這滿滿人潮，就能感受到這酸菜魚有多吸引人，這也相信台灣人對酸辣及異國美食的高接受度



整體用餐環境非常寬敞，流線的線條，明亮的燈光，投射在Tiffany藍的裝潢下，滿滿精品時尚風格，讓人不自覺的優雅起來



另外這是訂位還沒到的包廂區，另外也有不少半開放性的座位區，很適合家庭聚會



特別以鏡面反射讓空間更明亮及遼闊，也散發出精品風味的質感，這種酸菜魚融合時尚精品獨樹一幟的生活美學，道出【狂一鍋酸菜魚】讓「世界美味，美學一生」的品牌形象

【狂一鍋酸菜魚-西門店】菜單Menu介紹

說實在，第一次看到這樣的菜單有點昏頭，這藏頭詩實在太有了，而且都是非常有名的品牌，不禁讓人會心一笑，太有創意，甚至不知道該怎麼點，這邊姊就不吝嗇分享這次點餐的項目及方法

主食【蕭 邦】就是選擇要〈酸菜口味〉還是〈番茄口味〉再依照人數選擇「機車包」「托特包」「柏金包」三種包款（又再度為哪來的創意笑了起來） 再來搭配想加入主食中的配料（這邊僅能一次性選擇，所以想吃就做一次點齊），單點小食，毫不考慮「香奈兒」直接都來一份，這也算是與香奈兒最近的距離了 涼菜很誘人，尤其是娃娃菜，飲料可自由選擇，另外店內有免費的現泡花茶，目前加入會員都會送飲料。別忘了享受一下福利唷！



被眼前的裝潢震懾到也沒漏掉這些小小細節，衛生紙在抽屜裡、衛生紙在抽屜裡、衛生紙在抽屜裡 很重要所以說三次



椅子下方是可以放包包的唷！但基本上這椅子非常寬敞好坐，當天包包跟外套基本上都放在椅子上，



嚴選在地好食材，別忘了台灣可是處處充滿地道的美味，【狂一鍋酸菜魚-西門店】白米飯選用的是有米界高材生之稱的「霧峰益全香米」還有酸菜魚的靈魂《酸菜》更是大埤酸菜，酸菜是台灣大埤鄉名聞遐邇的特產，每年銷量居冠，在雲林甚至有間酸菜博物館，每年還會舉辦酸菜文化節活動，可以說是最好吃的酸菜就來自於大埤鄉。



【狂一鍋酸菜魚-西門店】還有一個很特別又值得狠推的地方，就是可以免費熱沖陳皮、洛神、玫瑰飲，

除了單一選項，還有獨家喝法的搭配，喜歡喝茶的一定要試試，邊吃酸辣魚，邊喝熱茶真的很舒服



連杯子都能擺放的這樣整齊，不虧是有制度的餐飲集團



自沖花茶：洛神花、玫瑰花、陳皮



選擇了玫瑰花茶，好清香~也能調節這酸菜魚的重口味~



隨著餐點上桌，嘴巴的唾液已經快要噴發出來，實在是太香了，且繼集團品牌〈肉多多火鍋〉開創大肉盤風潮後，高CP值的最新力作，【狂一鍋酸菜魚】這比臉盆還大的排場，也太令人驚艷了吧！而且這還是最小份的－機車包－大約 1~2人份，這下可好~想說兩種口味都來一份小份的，哈哈~整個傻眼，這下真的還打包了！



【狂一鍋酸菜魚】就是狂，兩道主餐的“盆量”就已經超過我的手臂了！！真的好扯，而且這CP值未免也太高



特別介紹大埤酸菜，整大株耶！濃郁的酸香，口感脆嫩又開胃。話說起來之前吃的幾間酸菜魚，蠻多都是另外加上-碎酸菜-（就像是加在牛肉麵裡的那種）這樣的口味跟【狂一鍋酸菜魚】的湯頭味道就挺有差別，【狂一鍋酸菜魚】堅持選用了亞熱帶冬陽照護、溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜，孕育出特有自然鹹香、爽脆回甘的美食界百搭配角，更是美學餐飲體驗的美味主角。



酸菜魚裡頭除了彈Q滑嫩烏鱧魚片，還加了新鮮培根豬肉，充滿油脂的豬肉吃起來香嫩不柴硬，



兩種口味的湯頭各有千秋，像不像事隔千里的來相逢的牛郎與織女，搶眼色澤的搭配及口味鮮明獨特，真會讓人無法選擇

「蕭鼓傳情酸菜魚」被暱稱為白飯小偷，那甘香濃郁的靈魂湯底，是主理人狂少歷時六年，才創造出這專注一鍋可以喝的酸菜魚，職人謹獻，更是狂一鍋酸菜魚的鎮店之寶，更成就了「邦香四溢番茄鮮」那令人著迷的鮮香醇厚的番茄美味。



「蕭鼓傳情酸菜魚」機車包，裡頭除了烏鱧魚片、酸菜，還有: 豬五花肉片、川耳、小米泡椒、薄切蘿蔔片及寬冬粉，酸菜魚湯的辣度比較是麻而小辣，那麻的滋味很令人上頭，會不自覺一口接一口，一下酸菜、一下魚、再來點肉片及冬粉，辣的很順很自然，前有花椒的麻，後韻再來點回甘，相當濃醇的酸辣口味，如果是兩個人都喜歡同一種口味，那建議可以點托特包，份量最搭2人，而且吃不完還可以打包。



酸菜魚的主角-魚-【狂一鍋酸菜魚】使用的是烏鱧魚，又名北方蛇頭魚、黑魚，是內地常見的一種食用魚。烏鱧魚生長多分布於中國沿海的淺海區域，生長環境優良，肉質營養豐富又鮮美，很常被用來做為酸菜魚的食材，因此又被稱酸菜魚魚片，是很多海鮮餐廳和家庭常見的食材之一。



培根豬五花本身肥瘦相間，油脂豐富，入湯後瘦肉部分保持軟嫩，肥肉部分則入口即化，口感肥而不腻、多汁且帶點嚼勁，吸飽了酸辣魚湯的上頭湯頭，實在好吃



裡頭還藏有寬冬粉，吃起來比較有口感，也比較耐泡在湯中，



不得不說這酸菜魚的湯頭真的很不簡單，麻中帶小辣，令人不停分泌唾液，如果覺得不夠辣的話，可以免費加野山椒；如果覺得口味太重的話，也可以免費加豚骨高湯來使之清淡。



再來還有超大塊的酸菜，就是大埤酸菜本人，很有口感，酸中帶回甘。大埤來的酸菜，真的可以說是凝聚了職人豐富的經驗及滿載的熱誠，才能造就出這香脆可口酸甘味十足的酸菜。



「邦香四溢番茄鮮」機車包，裡頭還加上了檸檬，清香氣息超中我的意，有魚、有肉、有木耳、有金針菇、薄切白蘿蔔片

還有牛番茄下去熬煮，吃的到番茄本人唷！非常濃郁的湯頭，相較酸菜魚的麻而小辣的重口味，就顯得清香許多



另外這湯頭應該也有中藥下去熬煮，味道除了印象中的番茄，還是有帶些中藥的味道，上頭漂浮的原以外是辣油，但其實根本一點都不辣！



隨意舀，就是滿滿豐盛的一碗，這番茄魚湯感覺就是有滿滿的茄紅素，好健康養身呀！！！



點餐時搭配了”鍋巴”覺得搭配著湯頭吃很有意思。



但忍不住單吃看看，味道不重，只有淡淡的米香，但口感好脆，喀吱、喀吱喚醒了兒時蹦米乓的記憶感





浸泡在酸菜魚中，飽吸湯汁的鍋巴成為了神隊友般的綠葉，建議軟硬適中最有口感，不要泡太久會太爛唷

除了名為-蕭邦-的主餐「蕭鼓傳情酸菜魚」、「邦香四溢番茄鮮」之外，【狂一鍋酸菜魚】的單點炸物－香奈兒－也不能錯過！小孩才做選擇，三道通通都來「香氣撲鼻香酥雞」 、「奈人擋住饅頭香」、「兒女情長鴨血辣」看出藏頭詩了嗎？這可是我與香奈兒精品最近的距離了，還直接被我吃了

「香氣撲鼻香酥雞」令多數眾人無法抵擋的香酥雞肉，上頭撒上應該是花椒粉，吃起來神似花椒麻辣鍋的味道



外頭裹上的薄薄麵衣，酥炸的雞肉裡頭多汁又嫩，一點也不甘柴。



「奈人擋住饅頭香」 超可愛的小饅頭，吃起來更像銀絲卷，外酥內蓬，甚至不油膩，



外層的螺旋外皮炸的額外酥脆好吃，當零嘴超適合



搭配上煉乳，甜鹹交融，麵包中帶有點乳香，頓時腦多的多巴胺竄出，幸福感爆棚！



「兒女情長鴨血辣」 麻辣又過癮的鴨血，這嗜辣者必點！



鴨血軟嫩Ｑ彈，飽滿多汁，尤其吸了麻麻辣辣的花椒味，非常夠勁



搭上蔥花，多了一點嗆辛感，青脆的口感讓鴨血多了更多元的層次感



把鍋巴拿來沾麻辣醬汁，也很有意思，大家可以嘗試嘗試



「百年傳世蓮藕香」營養價值滿分的蓮藕，使用的還是九孔蓮藕，澱粉含練較低，水分特別多，適合涼拌或生食，而蓮藕跟山藥一樣，會有黏黏的黏液，那是含有黏蛋白的一種糖類蛋白質，能促進蛋白質和脂肪消化，可以減輕腸胃負擔，保護胃壁，是很好的食材。



【狂一鍋酸菜魚】的蓮藕吃起來不算有過多的調味，口感清脆爽口，帶有點微微的清甜及大地天然的味道，也是個解油膩的神隊友唷！



「達人之味娃娃菜」這是今天一下就被秒殺的小菜，搭配上細粉及蒜頭的娃娃菜，口感真是一流



細緻葉片的娃娃菜，水分含量高，口感鮮嫩多汁，吃起來相當清甜，頓時也覺得均衡營養了起來～



特別介紹現在還有入會禮：路 易 威 登 哈哈哈～是ＬＶ的概念？又是與高端品牌最近的距離，白話文就是：無糖綠、梅子醋、厚奶茶、烏梅汁 四選一



選了無糖率及烏梅汁，綠茶帶點無糖茉莉綠的清香感，烏梅汁相當濃郁潤喉回甘好喝



太小看－機車包－的份量，最後還是打包了回家，這樣的價位搭配高端質感的裝潢及氣氛，又位在台北市熱門旅遊區，由其份量大的嚇人，CP值算真的很高



【狂一鍋】的品牌在餐飲界算是已有相當的知名度，現在【狂一鍋酸菜魚】再來嘎上一腳，想必酸菜市場又將掀起一波驚滔駭浪



加上【狂一鍋酸菜魚-西門店】就位在非常熱鬧的西門町商圈，台北市主幹道之一的中華路上



搭捷運到板南線西門站的六號出口，與漢口街二段的交接十字路口，過馬路就可以到



公車站牌的話，搭到站牌「中華路北站」一旁就是狂一鍋



斗大的標誌明顯烙印在大樓外牆上~~非常顯眼



說實在【狂一鍋酸菜魚】是少見在餐飲提供上還兼具時尚品味的餐廳，不管是閨密聚餐、情人約會還是好友相聚、家人齊聚用餐，都非常適合，尤其是那一進入讓人眼睛為之一亮的高端裝潢，眼睛先大吃一頓，再來與各式品牌的連結，頓時間好像走進名媛殿堂，氣質都被提升了~享受酸菜魚的同時還同時追求時尚感，讓用餐充滿了滿滿的儀式感，而【狂一鍋酸菜魚】也帶領著用餐者遠離壓力，跳進一個既刺激味蕾又品味獨特的異次元空間。

【狂一鍋酸菜魚-西門店】酸菜鍋推薦 西門町美食

電 話：02 2361 0202

地 址：台北市萬華區中華路一段88號4樓

交 通：捷運板南線-西門站6號出口步行3~5分鐘

時 間：11:00-23:00

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