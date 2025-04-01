淡水景觀咖啡廳，來到淡水一定要找一間河景第一排的咖啡廳來感受一下愜意時光，這次終於踏進了我的口袋名單-安克黑咖啡 Ancre café，一開始就被IG上的美照燒到，位在二樓的安克黑咖啡俯瞰整個淡水河，下午來點一杯咖啡+招牌甜甜圈鬆餅就可以享受這無料的夕陽美景，根本約會勝地來著

安克黑咖啡 Ancre café｜地理位址

安克黑咖啡 Ancre café地理位置還蠻隱密的，就在大家熟知的朝日夫婦二樓，入口位置就在朝日夫婦旁邊，不仔細找真的很容易錯過喔

安克黑咖啡 Ancre café｜環境

內用空間分成左右兩區，左邊就是結帳櫃台+高腳椅區，IG美照都是在這邊的位置拍出來，整體木質調加上一點點海軍風元素，讓整個空間變得溫暖舒服，平日來人不多，可以好好享受這寧靜的氛圍呢

IG美照就是在這個位置拍出的，看出去的景色真的好美，陽光灑下來也好舒服

右邊的座位區帶點復古感，有一些小時候阿嬤家的花沙發，大面積的對味窗也讓整個空間非常明亮

如果天氣不熱或是下午的時候最多人選擇還是他們家的戶外區，因為位在二樓，少了路過人潮的打擾，悠閒感更是加倍，安克黑咖啡的地理位置真的太好啦

安克黑咖啡 Ancre café｜推薦餐點

我錯估了天氣，還穿了大毛衣，一開始坐戶外，最後熱到快燒起來才改到室內，哈哈，才發現原來這個位置真的好美，安克黑咖啡以輕食為主，鬆餅、蛋糕、早午餐、飲料，大家都說來這邊一訂要點他們家的鬆餅，超可愛的

美式咖啡 150元

點了杯冰美式消暑氣，不酸不苦，還蠻順口的

晴空氣泡飲 180元

天氣很熱就是氣泡飲點起來，哈，沁涼滋味配上一球冰淇淋，暑氣全消啦

巧克力鬆餅 210元

鬆餅的口味很多種，我點了巧克力還會配上一壺巧克力醬，造型不是一般蜂巢狀的鬆餅，是甜甜圈造型，上面還印了船錨的標誌，呼應了安克黑的店名，因為Ancre在法文就是錨的意思

鬆餅口感QQ的，真的像不是油炸的甜甜缺圈這樣，吃起來也帶點紮實，挺有飽足感的

傻子在大熱天穿毛衣，但拍起來很美捏，嘿嘿，安克黑咖啡 Ancre café真的可以收藏起來，假日的話人潮容易爆滿，平日就可以選自己喜歡的位置，下次再來這邊喝咖啡 看夕陽吧

更多淡水美食

店家/景點資訊

安克黑 咖啡（不定休）

評分： / 4.3

地址：251新北市淡水區中正路233-3號2樓( 地圖 )

電話：02 2626 0336

營業時間

星期一: 12:00 – 20:00,

星期二: 12:00 – 20:00,

星期三: 12:00 – 20:00,

星期四: 12:00 – 20:00,

星期五: 12:00 – 20:00,

星期六: 12:00 – 20:00,

星期日: 12:00 – 20:00

星期一: 12:00 – 20:00, 星期二: 12:00 – 20:00, 星期三: 12:00 – 20:00, 星期四: 12:00 – 20:00, 星期五: 12:00 – 20:00, 星期六: 12:00 – 20:00, 星期日: 12:00 – 20:00 FB

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通資訊