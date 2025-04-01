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【明水然樂】無菜單料理，已經榮獲「網路溫度計」網站中此生必嚐十大高 CP 值無菜單鐵板燒之一。這次我們到了【明水然樂宜蘭礁溪店】，除了享用到高檔食材(新鮮的活龍蝦、日本A5和牛、干貝、現流魚)等等，搭配高超廚藝料理的美味餐點，【明水然樂宜蘭礁溪店】餐廳外的無敵田園景觀融入用餐的氛圍之中，這餐真的很精采啊，把這裏當成是推薦的約會餐廳、或是生日節日慶祝餐廳，絕對會讓人滿意的。來看看14道精緻的鐵板料理有那些精采的菜色吧!

名稱：明水然樂( 宜蘭礁溪店)

地址：宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路110-7號1,2 樓

用餐時段：11:30；13:40；17:30；19:30（四個時段）

營業時間：11:30-15:45；17:30-21:45

電話： 03 988 7003

30日內線上預約👉 https://booking.twledodo.com/

9人(含)以上開放60日內 Line@訂位👉🏻 https://lin.ee/btGVurZ

明水然樂全台訂位👉https://booking.twledodo.com/

明水然·樂宜蘭礁溪店交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入 「明水然·樂宜蘭礁溪店」 即可到達

即可到達 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

明水然·樂宜蘭礁溪店菜單價位

宜蘭礁溪店(田園景觀店)

田園景觀翠綠環繞，9人(含)以上團體聚餐開放60日內Line@預訂！

NT.1600樂饗宴套餐(14品)

NT.2400樂盛宴套餐(14品)

★【套餐介紹】

「明水然．樂」以《日式無菜單鐵板燒》為品牌主軸，透過主廚精湛的鐵板手藝，將Omakase無菜單鐵板燒精髓完美演譯，14品精緻料理以最簡單的調味彰顯食材本味，讓顧客一次品嘗豐盛的頂級食材。面對不斷高漲的食材成本，「明水然．樂」和其他業者不同，堅持維持1600套餐價格，也因此2023.2024.2025連續三年榮獲《網路溫度計》『此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒！』冠軍。 ⚠️明水然樂為無菜單鐵板燒料理，每店食材、烹調方式或有不同，特此說明。 ★【$1600樂饗宴】14品特色介紹:

主要食材:老饕等級的新鮮活龍蝦、豐腴油花的日本A5 和牛或頂級桂丁雞、北海道生食級干貝、季節時令漁獲、鮮果特調冰沙。 ★【$2400樂盛宴套餐】14品特色介紹

1.為回饋各位樂迷的喜愛，原價$1500以上的南非活鮑、海膽、整尾現流魚、更頂級的A5和牛部位，貴賓只要加付 NT$800 即可當場升級為「$2400 樂．盛宴」。

2.主要食材：新鮮活龍蝦、日本A5 和牛老饕或和牛菲力(依照當日食材狀況由門店擇一升級)、北海道生食級干貝、南非鹽蒸活鮑(升級)、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)。

費用是每人預付台幣1600元加10%，也就是1760元，須在3天內完成付款。「明水然．樂」價位非常明確，就只有兩種選擇，一是【$1600樂饗宴】，二是【$2400樂盛宴套餐】，若是想加付NT$800升級為「$2400樂．盛宴」，在預定系統可以備註，但到現場補價差即可。

★【預付餐費】

1.「明水然．樂」採預約制，預約訂位後需按照預訂人數每人預付NTD1600+10%餐費(NT$1760)，套餐內含日本和牛及新鮮活龍蝦，食材每日依照訂位人數準備，8人以下僅開放用餐日內30天訂位，訂位完成三天內需預付餐費。用餐當日貴賓可加付NT$800升級為「$2400樂．盛宴」，惟「$2400樂．盛宴」珍饈食材有限，限量供應，如貴賓希望指定套餐，請在備註欄加註，感謝。

2.兒童100cm以下免低消，101cm～149cm兒童低消$799元，150cm以上酌收大人費用。

⚠️如對任何食材過敏需求請填寫於備註欄內，若用餐當天有新增之飲食忌口，恕無法做調整。

1600樂饗宴套餐肉品，除了日本A4或A5和牛，還有頂級桂丁雞。

2400樂盛宴套餐肉品，還可以有日本A5和牛菲力、西班牙伊比利豬的選項，除了日本A4或A5和牛、頂級桂丁雞。

和牛小漢堡部份，如果不吃和牛，可以換松葉蟹漢堡

這是酒單的部份

明水然·樂宜蘭礁溪店訂位方式

來明水然樂餐廳用餐建議一定要先網路預訂，明水然樂全台訂位 : https://booking.twledodo.com/

訂位頁面非常簡單易懂

選擇用餐人數及日期，下方會列出目前可預訂分店以及時段，再填入相關資訊就完成了

備註區也可以標明慶生或是紀念日~~等特殊需求，非常貼心。

訂餐完成後，系統確認後會寄Email及簡訊通知，然後在3天內付款完成就可以等待用餐時間來臨了

明水然·樂宜蘭礁溪店空間環境

明水然‧樂是以日式無菜單鐵板燒作為料理主題的無菜單料理餐廳之一，自從推出後在宜蘭的無菜單料理界可說是多了一名非常強勁的生力軍

鐵板燒就是透過現場的鐵板料理過程，將食材烹調出佳餚美饌，特別是「明水然‧樂」是以頂級食材創造出五感美好的饗宴!!!。

「明水然‧樂」是樂多多集團旗下的品牌，日本.台灣.新加坡.香港直營店的餐點，由日籍主廚與台灣研發團隊共同研發、創新！

推出後已經連續三年榮獲「網路溫度計」「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」冠軍，Google 評論也高達4.8高分

頂級無菜單鐵板燒口碑不在話下啊

【明水然．樂 宜蘭礁溪店】位於宜蘭礁溪鄉間，開車下高速公路不到10分鐘就到了

其中淡水中山店及宜蘭礁溪店是主打景觀餐廳，所以附近山景和田園景觀非常迷人，增加了不少用餐的氣氛哦

當然啦，位於鄉間的好處在於方便的免費停車場，下車就到了!!

一進入餐廳內，明亮又通透的挑高空間，創造出極佳的用餐氛圍

一樓有二檯，以散客為主，二樓則是以包廂、多人訂位為主，可以享有更棒的私密用餐空間

坐在這檯的好處，除了同樣可以欣賞廚師的手藝外，還可以看到外面的田園景觀呢！

【明水然．樂 宜蘭礁溪店】強調使用的都是活跳跳的新鮮龍蝦，不是冷凍的喔

二樓的包廂區，一檯大約8人左右

餐廳門前的無敵山景及綠油油的田園風光，真的讓人心曠神怡啊

特別是隨著四時變化的田園景觀和餐廳隨季節調整變化的菜單，真的是非常棒的享受啊

明水然·樂宜蘭礁溪店新鮮食材

【明水然．樂 宜蘭礁溪店】是無菜單料料理鐵板燒，目前是1,600元「樂饗宴」、2,400元「樂盛宴」兩種價位

入度坐定位後，先來看一下今天的食材吧，波士頓活龍蝦、午仔魚、南非活鮑魚、北海道生食級干貝、青衣、海膽

食材新鮮才是王道啊

其中人氣套餐$1,600堅持開店以來不漲價，新鮮活龍蝦、日本A4或A5和牛、干貝通通吃的到

這些食材都是由集團大量採購議價優勢-低於市場價，高端食材價差全面回饋粉絲會員，堅持開店以來不漲價。”

明水然·樂宜蘭礁溪店菜色心得

接下來近二小時的用餐時間，廚師會一面介紹食材，一面料理美味的餐點，用餐過程中隨時注意大家的需求，是非常舒服的用餐體驗呢！

明水然樂 台灣、日本目前已有10餘家門店，因為人氣爆漲，所以展店動作不斷，聽主廚說，2025已陸續開到台南、西門町、台中七期；不僅如此，明水然樂還紅到國外日本、香港、新加坡，還有馬來西亞、澳門、美國海外直營店正緊鑼密鼓積極展店，可以說是美食另類的台灣之光。

日式小菜：日式醃蘿蔔、日式醬釀洋蔥

首先是「日式小菜」， 「日式醬釀洋蔥/日式醃蘿蔔」

兩樣開胃小菜都可以無限續加，特別是醃蘿蔔清脆爽口，很不錯哦，

同時開桌後會斟上一杯「荔枝烏龍茶」，這杯有淡淡的荔枝香氣真的很好喝

而且這裏的服務也很周到，只要茶快喝完了，服務人員馬上會主動幫忙添加茶水。

螢烏賊

「開胃前菜」：香煎豆腐佐螢烏賊

螢烏賊是來自日本的漁獲。肉質肥厚口感Q，吃起來可以嚐到顯螢烏賊鮮美濃郁的風味 ⁣

蒜頭蜆湯

蒜頭蜆湯

乳白清透的蜆湯，喝得到淡淡的蒜香及鮮美的蜆味!!

松露鮮菇蒸蛋

坐在餐檯旁靜靜的看著廚師料理食材或是即時的互動也是一種享受啊，這就是享用鐵板的樂趣之一啊

美味的鮮菇夾雜著松露香，加上綿密滑順的蒸蛋，真的是入口即化，每一口都是大滿足啊

北海道干貝

超大顆的北海道生食級干貝，無論「樂饗宴」及「樂盛宴」都能同時享用

北海道生食級大干貝，放上海膽、鮭魚卵，最後再以噴槍大火炙燒讓油脂與香氣融入干貝中，同時鎖住美味

下方還有有一塊櫛瓜，讓這道料理多了爽口的口感

雖然廚師說可以切半吃，也可以直接一口。不過，還是一口吃最過癮了

鹽蒸南非活鮑魚

點「樂盛宴」套餐則會升級成南非活鮑魚

其實這道餐點的處理過程真的很棒的料理實境秀啊

鐵板上先鋪上幾片萊姆，會搭配酸豆，有去腥提味的作用，也帶點檸檬的清香，再用北海道昆布蓋上鮑魚，像是蓋上棉被一樣呢

最後再撒上一層後粗鹽，讓昆布出水，再利用它的水份悶煮，可以增加鮑魚的香氣，好精采啊

最後再將鮑魚整理一下，將不要的鮑魚部份切開，留下最精華的部份，處理後再盛盤。

來囉，2400元套餐的「鹽蒸南非活鮑魚」上場囉。

右邊是鮑魚，左邊是乾煎鮮蔬、再用魚子醬與松露醬點綴。最連鮑魚殼都乾煎上色之後用來做為盛盤的擺飾。

先吃一口原味口感爽脆彈牙的南非活鮑魚，鮮甜可口，海味十足

再搭配魚子醬跟松露醬，整體的風味提升了好幾倍啊，一旁的鴻喜菇經過鐵板油煎也變的好好吃

時令鮮魚大根煮 ( 樂盛宴套餐)

「時令鮮魚大根煮」

上面煎到金黃香脆的魚片看起來相當可口。

今天的鮮魚，是青衣

青衣下面墊了煮透的白蘿蔔，上方再放上乾辣椒絲

青衣肉質緊實Q彈，加上用魚骨去熬湯的大根非常入味，乾辣椒絲可以增加香氣，真的是色、香、味、俱全啊

鮮魚料理

整尾午仔魚，這是 樂盛宴套餐中的餐點

午仔魚，這裏的鮮魚會隨季節的變化而調整

午仔魚有號稱台灣「最好吃的魚」

俗諺中提到的「一午、二紅沙、三鯧、四馬加、五鮸、六嘉鱲、七赤鯮、八馬頭、九烏喉、十春子」，那個午就是指午仔魚

乾煎的午仔魚肉質細嫩鮮美、口感綿密。整條魚吃下來很過癮，一人獨享一整尾真的太幸福

炙燒明太子山藥

「樂饗宴」中的炙燒明太子山藥，日本山藥可以生吃的，鐵板香煎後上面再抹上明太子醬，再以大火炙燒

用刀叉分食，山藥的厚實爽脆，加上山藥本身獨有的黏滑口感又帶著淡淡焦香味道，很清脆涮嘴。

龍蝦三吃

要進入海鮮的重頭戲，龍蝦三吃。今天搭配的是波士頓龍蝦

為了維持最棒的飲食體驗，明水然．樂的龍蝦會隨不同時節做調整，而且龍蝦就在一進門看到的水箱之中

絕對夠新鮮

龍蝦第一吃：味噌醬佐蝦螯

這是利用波士頓龍蝦的蝦臂，加上三種味噌，(包含白味噌、赤味噌~~等)調味的醬汁

龍蝦肉非常Q彈紮實，口感很棒，搭配三種味噌調和的醬料，更能將蝦肉的鮮味提了出來!!

龍蝦第二吃：龍蝦葛粉燒

將半隻龍蝦處理好後，加上調味的葛粉條及蝦醬醬汁，就完成了

鮮美的龍蝦肉上頭是日本葛粉燒，葛粉是利用葛植物的根部提出的澱粉製作而成的，煮熟後則變得非常透明且Q軟有勁

一旁搭配蝦膏去做成的蝦醬，加上來自南投埔里的茭白荀

剛剛只有小嚐一小塊蝦肉就足以讓人意猶未盡了，這次可以直接吃半隻真的太過癮了!!

龍蝦第三吃：鮮燉味噌龍蝦湯

這道「味噌龍蝦湯」，融入了龍蝦的精華，而且還吃得到一小塊的龍蝦肉，以龍蝦和海帶熬煮出來的味噌湯頭喝起來非常濃郁。

真的是湯鮮味美啊

紫蘇梅冰沙

吃完了海鮮，來個紫蘇梅冰沙清清口，也可以開始準備下道美食囉

日本和牛漢堡



和牛漢堡肉是用A4, A5 和牛的上蓋肉去做成的，再利用本身豐富的油脂就煎出香氣誘人的漢堡肉

同時也將麵包上色，還用起司粉在鐵板上料理出一片片起司餅，坐在一旁就可以聞到漢堡肉的香氣了，真的香啊

經過廚師一番巧手，我們在一旁也看的津津有味啊

這裏神來一筆加上一片櫻桃蘿蔔增加爽脆的口感

要吃的時候再放入紙袋中，就可以直接吃啦，非常方便

美味的和牛漢堡真的太邪惡了，一咬下來可以感受嘴角流出的肉汁。口感豐富， 愈嚼愈香，真的大勝市面上買的漢堡!!!

和牛漢堡的美味真的令人難忘啊

如果不吃牛的朋友，也可以換成換松葉蟹哦，這感覺也很棒呢

日本 A5 和牛

這是「樂盛宴」的「日本 A5 和牛」

最右邊的菲力，中間是肋眼，光是看宛如大理石的油花分布，就知這塊和牛有多棒了

坐在桌前看廚師慢慢將和牛煎的滋滋作響，因為是五分熟的熟度( 熟度可以調整) 一下子就煎好了。，

A5和牛等級的牛肉真的是「入口即化」了，和牛還帶有獨特的香氣真的是很高檔的食材啊

一旁也搭配一絲一絲的昆布鹽，真的吃了會回甘哦

桂丁雞

桂丁雞，這可是台灣本土培育出來的的夢幻雞品種哦，它的特點是皮薄汁多，也沒施打其他藥劑，也是國內很多星級主廚愛用的食材

桂丁雞的飼養與屠宰環境、生產過程溫度控制都相當嚴謹，加上完整的冷鏈系統，因此是生食類料理食材!

這裏將桂丁雞的外皮煎的金黃香酥，但雞肉吃起來的口感果真Q彈多汁耶~~~好吃!!

鮭魚鬆鐵板炒飯

其實這一整套吃下來肚子已經很飽了!! 不過，這時還是來個炒飯來滿足無飯不歡的朋友

日本會席料理也有”食事”這道，其實它就是白飯類的餐點

這裏利用雞蛋，第一次做成蛋酥，第二次和飯拌在一起，再加上鮭魚鬆，就是粒粒分明香氣十足的炒飯

廚師說明餐點的處理方式後，開始拿著鐵鏟，此起彼落的的鏘鏘鏘鏘聲音，將飯炒鬆，香氣也隨之傳來

不一會兒工夫，香噴噴的鐵板炒飯就完成了

這是店家自製的干貝辣椒醬，利用朝天椒做成的，很辣但很過癮

鐵板快炒的炒飯果真不一樣，粒粒分明，好吃極了

再搭一點干貝辣椒醬提鮮，味道更升級

甜點 : 香草冰淇淋佐核桃布朗尼

最後，再來個香草冰淇淋佐核桃布朗尼就是美味的ending 啦

生日禮紀念禮

只要在預訂餐點時有備註是來慶生或是有什麼特別的紀念日之類，店家還會貼心的準備小蛋糕哦

明水然·樂宜蘭礁溪店打卡禮&入會禮

用餐的尾聲，服務人員會提醒客人可以加入「樂多多」會員入會禮：炙燒烏魚子

這次來【明水然．樂 宜蘭礁溪店】用餐體驗的過程真的太滿意了!!

餐點、服務都絕對沒話說，特別是近二小時的時間內，彷彿參加了一場廚藝實境真人秀一般

和廚師邊吃邊聊，不但享用了美味的餐點，這樣的互動交流也絕對是一般餐廳絕不會體驗到的

如果有外國友人來台，明水然・樂 真的是來台必吃的無菜單鐵板燒台灣網紅名店。

【明水然．樂 宜蘭礁溪店】再加上週邊的環境與餐廳的用餐氣氛，讓用餐過程多了幾分愜意與放鬆感，不預約一定吃不到的人氣爆紅無菜單鐵板燒，真的值得大推啊

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