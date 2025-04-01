位於板橋雙十路二段的壹之壹日式鍋物（板橋店），用餐環境有質感，食材高檔又新鮮，湯頭選項豐富，自從在Instagram掃到他們的影片之後，就列入袁彬的口袋清單。

袁彬愛喝湯，壹之壹日式鍋物的雙響鍋，一個人也可以獨享鴛鴦鍋，一次可以喝到兩種口味的湯頭，能夠滿足火鍋控愛喝湯及嘗鮮的喜好。



現切和牛，超大片，雪花紋路明顯，帶著誘人的色澤，可依預算需求只點半份，趁著工作空檔特別約好友一起來品嚐。

壹之壹日式鍋物（板橋店）的環境

店面位在雙十路二段後半段，門口上方有一個大招牌，壹之壹字樣超明顯，騎樓下擺放兩個圓柱狀的椅子，還寫上「一路，一桌，一鍋，圍坐在壹窩」。



走進壹之壹日式鍋物（板橋店）的店內，針對不同族群的需求規劃1~2樓的空間，1樓右側是吧台，提供給單身或情侶一起享用鍋物。



牆上可以看到金句連發的霓虹燈裝飾，「就算是人生起起落落，也要一起涮涮鍋」「朋友不多，都在這桌」，每一句話都讓人有會心一笑之感。

壹之壹日式鍋物（板橋店）的自助吧

調味料除了常見的辣椒、醬油、蒜泥及蔥花等辛香料，還有日式料理常見的五味粉。



在調味料區上面，還有水果、小菜及餅乾，小菜有涼拌豆干絲、蘿蔔泡菜。

水果則有柳丁、蘋果及芭樂切片。



飲料區除了有蘋果汁、柳橙汁以及無糖綠茶，還有一台飲料機，提供蘋果醋、蜜桃烏龍茶、荔枝多多等酵素飲品，也有咖啡機跟霜淇淋機。



另外還有一台冰箱擺放可樂、雪碧、速纖等飲料，地下一樓也有中華愛玉及豆花等甜品。



霜淇淋是自助吧的一大亮點，一二樓的口味不同，一樓是牛奶霜淇淋，可以吃到濃郁奶香。二樓是泰式奶茶霜淇淋，滋味香甜。店家約一至二個月，會更換兩種口味 好讓常來的熟客有不同感受，這也是袁彬覺得他用心的地方。

壹之壹日式鍋物（板橋店）的料理

美國去骨牛小排套餐

招牌雙響鍋

湯底分別是麻辣鍋跟起司牛奶鍋，滋味香麻。牛奶鍋喝起來，奶香濃郁，加上起司，味道更顯醇厚綿密。

以天然食材熬煮的麻辣鍋，口感醇厚，用湯匙一舀，裡面還有很大塊的鴨血，滑嫩多汁。

去骨牛小排

現切的去骨牛小排，帶有雪花紋路，很大一片，色澤粉紅誘人。

在麻辣鍋內涮上幾下，吃起來鮮嫩誘人，肉汁滿滿。

菜盤

以原型食物為主，除了常見的高麗菜、青江菜，還有魚板、紅蘿蔔、米血、南瓜、香菇以及金針菇等食材。

魚片鍋套餐

招牌雙響鍋

友人選的湯底分別是番茄風味鍋跟日式壽喜燒附雞蛋，番茄風味鍋的湯底帶有濃厚的番茄香氣，滋味酸甜好喝，日式壽喜燒，湯頭色澤誘人，涮上肉片，一定很誘人。

鯛魚盤及菜盤

鯛魚切成一片片，色澤透明，可以看出食材的新鮮，在火鍋內涮上幾下，鮮嫩的口感，真的是讓人直呼讚。

每一個套餐的菜盤都一樣，有著滿滿的原形食物，可以吃到高麗菜、青江菜、香菇及金針菇等食材。

美國極黑和牛(半份)

身為小資族的袁彬，雖然喜歡和牛入口即化的口感，但是因為價格關係，到火鍋店都不敢點。壹之壹日式鍋物提供一個超值服務，和牛可以點半份，不到500元的價格，就可以吃到高檔和牛，整個就是爽！

現切的美國極黑和牛，下鍋涮個幾下，吃起來口感滑嫩，鮮辣多汁，沾上加了七味粉的清爽醬料，牛肉的鮮甜被整個襯托出來，好吃。

生食級干貝

干貝超大一塊，吃起來厚實鮮甜，口感富有嚼勁

蛤蠣、招牌老油條

活體海產新鮮度破表，超大尺寸，下鍋烹煮之後，可以吃到飽滿的蛤蠣肉以及鮮甜的湯汁。作為麻辣鍋必點品項，油條吃起來酥脆，放進麻辣鍋內，吸附湯汁，滋味鮮香麻辣。

草蝦

壹之壹日式鍋物（板橋店）現正推出消費滿600元就送一份草蝦(170元)的優惠活動，一共有4尾草蝦，吃起來肉質鮮甜，超有嚼勁。

泡菜丸、芋頭貢丸、爆汁牛肉丸、宏裕行花枝漿

除了肉片跟活體海鮮，袁彬還加點數道人氣火鍋料，味道都不錯吃。



泡菜丸，丸子吃起來很脆，還帶一點泡菜的酸辣滋味。



芋頭貢丸，貢丸吃起來鮮甜有嚼勁，內餡的芋頭泥吃起來很綿密。



爆汁牛肉丸。真的會爆汁耶。宏裕行花枝漿，吃起來帶有海鮮的鮮甜味。

壹之壹日式鍋物（板橋店）的資訊