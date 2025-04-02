放假就想好好吃一頓早餐Chill一下，一起來巷弄內發掘美食吧~雀兒早午餐位在三重文化北路上，若不是在地人介紹，真的很難發現居然暗藏一間韓系白色簡約風格餐廳，外觀看似不起眼，裡面卻別有洞天，營業時間從早上8:00到下午16:00，不管你要早餐、午餐、下午茶都可以，主打早午餐系列，擺盤精緻豐盛，讓人儀式感滿滿，低消120元就可以享受超Chill早晨時光。成為三重CP高早午餐。
Chill雀兒早午餐故名思議是一間可以讓你放鬆、悠閒吃早餐，遠離塵囂的好地方。
主打早午餐系列，以精緻的餐點，親民的價位，還有義大利麵、沙拉、飲品等多樣化選擇。
招牌必點：小巴黎漫遊180元，有法國吐司、水果、生菜沙拉、美式炒蛋、德國香腸、楔型薯等加飲品營養又豐盛。尤其是鬆軟的法國吐司濕潤濃郁，再淋上蜂蜜，讓人一口接一口停不下來。
舒肥雞胸220元，有雞胸肉、麵包、水果、生菜沙拉、美式炒蛋、楔型薯等，飲品紅茶補差價40元換咖啡。
打卡或Google評論送黑糖地瓜條一份，超好吃的～（照片為2份份量）
也可以單點炒蛋30元，法式吐司60元，客製化服務，套餐精緻擺盤讓人儀式感滿滿。
建議可以點早午餐系列餐點，份量還蠻多的，感覺CP值較高。
用餐環境寬敞舒適，還有沙發區座位，給人很悠閒的感覺～
茶水餐具自取，不收服務費。
套餐附贈紅茶，單點一杯60元。
美式咖啡60元，點套餐可補差價換其他飲品。
CHILL Brunch雀兒早午餐：新北市三重區文化北路141號1樓；營業時間：08:00-16:00
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