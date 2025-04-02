隱身在上龜山住宅區龜山公園旁有一棟美式洋房改造成的美學館，舉辦以植物為主題的各式展覽屋內有文藝美術館，不定期舉辦展覽免費參觀，假日還有巿集和泳池咖啡廳，讓人彷彿遠離了喧囂，感受到自然的純粹與美好。REBORN龜山植藝實驗所結合展覽與咖啡廳，讓我們找到城巿裡的綠洲，享受永續和慢活的生活理念，在此感受山林的靈性與人文氣息。

這幢綠意蔓生的森林老屋-龜山植藝美學實驗所，帶你走入龜山人的山林秘境。

園區內隱藏在一間泳池咖啡館，特殊的外觀起亮眼的～

Reborn cafe 龜山提供咖啡輕食點心，在此用餐，讓人彷彿遠離了喧囂，感受到自然的純粹與美好。

桃園龜山第一座以居鄰為中心的美學實驗所。

來此放慢你的腳步，感受這綠意空間，充滿歷史的老洋房故事。

這是以植物為主題的美學館，除了能欣賞到各種植物，還能感受到設計與自然融合森林感。

免費開放參觀，下回走過路過，不防停下腳步來這走走，感受城巿裡的小綠洲。影片分享

周邊有"龜山文樂五街"收費停車場可以停放車輛。

龜山植藝實驗所：桃園市龜山區文化東路88號；營業時間：10:00-17:00（周一公休）

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