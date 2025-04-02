我們一家三口已經很久沒有一起出門走走了，趁著今天休息，帶著老婆大人和岳岳，我們來到了淡水老街。不知道是因為平日，還是因為在下雨的關係，營業的店家寥寥無幾，能吃的、能逛的、能玩的都不多。就在我們對這趟旅遊都感到有點灰心時，老婆大人注意到這間位於淡水河畔邊2樓的「木棧板餐廳」。

木棧板餐廳大門在海老街這一面，從捷運淡水站走過來約5分鐘路程。餐廳沒有配合的停車場，鄰近的停車場是淡水捷運站轉乘停車場。

踏上二樓，木棧板環境寬敞，設有對外窗可以一覽淡水河景色。雖然今天陰雨綿綿，但對著窗外風光用餐還是別有一番風情。

木棧板是親子友善餐廳，提供兒童高腳椅，同時也是寵物友善餐廳。寵物入店可以落地、坐椅子(需牽繩)，不過若是在店內大小便需自行清理，還是建議在一樓草坪上排解完後，再上樓用餐喔！

木棧板提供外面吃不到的創意料理，還有輕調酒配美景，讓來用餐的客人都能體驗慢活生活。每人最低消費為任意品項一份，酌收10%服務費。如遇尖峰時段，用餐限2小時。每日15:00-16:30、19:45-20:30僅供甜點、飲料，另外也有提供狗狗貓貓的無油餐點。

木棧板點餐方式採「人客自己點，輕鬆省時點」，手機掃描QR code點餐，並於餐後至櫃檯結帳即可。訂位座位皆保留十分鐘，用餐時間從訂位時間起的2個小時計算。線上訂位(請點我或點我)提供人數6位以內預訂，總人數包含小孩。7位以上訂位，須來電訂位(02)2622-0369或官方Line私訊(ID-@388vvwnu)。

🪵無敵戰斧豬排(8oz帶骨)佐白酒覆盆子醬

無敵戰斧豬排挺大一塊，肉質軟嫩多汁，搭配白酒覆盆子醬增添了許多層次。排餐配菜不馬虎，有馬鈴薯泥、許多蔬菜和菇類，份量不少，吃起來有點小飽！

🪵堅果香菜青醬雞腿燉飯(辣)

木棧板在青醬裡特別加入香菜，為青醬增添了一股獨特的香氣，可以說是非常合我的口味。燉飯的口感算是比較軟一點的，但還是帶有一點點米心。雞腿肉入口軟嫩多汁，配上些許堅果碎點綴，豐富的口感讓我們一口接一口，回味無窮啊！

🪵白醬海鮮義大利麵(辣)

白醬海鮮義大利麵海鮮有蝦、魷魚圈、蛤蜊，義大利麵麵體吃起來頗有水準，白醬能夠完整的包覆在麵體上。對於乳化這件事情木棧板做得很完美，奶香味十足的白醬搭配煮得江江好的義大利麵，海鮮的鮮味可謂是錦上添花，好美味～

🪵蔓越莓地瓜沙拉(佐巴薩米可醋)

蔓越莓地瓜沙拉顧名思義就是蔓越莓+地瓜+生菜，沙拉的地瓜使用地瓜泥，入口絲滑微甜。生菜上淋了巴薩米克醋做調味，除了蔓越莓外，還可見無花果乾的蹤影。整體搭配起來酸酸甜甜的滋味好養生，美味又開胃！

🪵田園烤蔬菜佐油醋醬(含洋蔥)

田園烤蔬菜佐油醋醬可以說是用烤的蔬菜大拼盤，食材有香菇、杏鮑菇、綜合蔬菜、洋蔥、酸黃瓜，拌上些許油醋醬，再灑上帕馬森起司。簡單吃得到食材原味，又能提升食材甜味。口感層次多變，清爽、無負擔！

🪵氣泡咖啡(柳橙)

氣泡咖啡有柳橙和水蜜桃兩種口味，我們選擇柳橙。上桌時服務人員有提醒，需要稍待片刻後再攪拌。因為如果馬上攪的話，氣泡會溢出來。不信邪的我拿起吸管直接開攪，結果氣泡像火山爆發一樣，一發不可收拾！好在溢出來的前一刻，我發動大嘴技能，馬上大喝一口。柳橙酸甜的香氣擴散在嘴中，中和了咖啡的苦味，氣泡感讓整體變得更加順口，超級清爽！

🪵蜂蜜柚子氣泡飲

蜂蜜柚子氣泡飲底下的部分是柚子和蜂蜜結合的果醬，入口不會太過甜膩，而是甜中帶有一點微酸，和氣泡飲完美融合，完全是解膩聖飲！

🪵花草茶(熱)

花草茶打開杯蓋後，撲鼻而來的濃郁香氣四散，讓人在還沒有品嚐之前，就已經有了放鬆的感覺。入口熱熱的茶品得出香甜蘋果味和淡雅的花草茶香，更讓人身心俱暖～

木棧板餐廳創意料理味道極佳，服務人員態度超好。寵物友善餐廳可以帶上家裡的寶貝們，一同來享用佳餚。在淡水老街逛街逛累了，也可以來歇歇腳。美食配美景，好不放鬆啊！「木棧板餐廳」推薦給大家！

木棧板餐廳

地址：新北市淡水區公明街26-1號2樓

電話：(02)2622-0369

營業時間：週一-週日12:00-21:00

Line ID-@388vvwnu

FB-https://www.facebook.com/p/%E6%9C%A8%E6%A3%A7%E6%9D%BF%E9%A4%90%E5%BB%B3Pallet-Bistro-100063704424021

IG-https://www.instagram.com/pallet_bistro_tamsui/

線上訂位-https://inline.app/booking/-MY-Fnys3xNZneXsekmH:inline-live-2/-MY-Fo51MUilWfSuthfx

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