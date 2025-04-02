對於家有愛上料理的老哥與正在學作菜的料理新手寶貝

不沾鍋真的是我家的最愛

但真的不要小看他們破壞鍋子的威力

若不沾塗層表面已有剝落、明顯刮痕、變色、不正常凹凸情況出現時

這時候就應該果斷替換

但如果鍋具非常貴，大家是不是會捨不得丟？

來來來,我家姐妹用過大推“好讚”的

韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕炒鍋

並且通過韓國SGS檢驗認證核可，不含 PFOA、PFOS有害化學物質!!

使用起來更加安心

我們除了看中它有著韓國工匠獨家鍋體製程,8層鑽石不沾塗層

不僅不沾效果非常強，同時還有防刮耐磨

導熱迅速均勻並且不挑爐具還能放進洗碗機清洗等多項特點

更喜歡它的寬與深，可以煎、煮、炒、炸、燉、滷，是一只全功能的鍋具！

重點價格親民cp值極高,用過絕對會豎起大拇指稱讚“好讚”

韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕炒鍋28cm(又稱好讚鍋）

韓國製造原裝進口,鍋身鍋底8mm厚不易變形

鍋身真的超漂亮的，無鉚釘設計,不卡食材，不藏污納垢，容易清洗

把手設計符合人體工學，單柄好握好操作

非常實用而且非常有質感

擁有 8 層不沾塗層 絕佳不沾效果 和 極輕量化 鍋身，

烹飪料理好輕鬆,還適用 IH 爐 不挑加熱爐具

(適用直火、瓦斯爐、IH 爐、電陶爐、黑晶爐、鹵素爐…等)

不用擔心買回去的鍋子跟家裡的爐不相容啦！

烹煮家人們每日三餐佳餚無侷限

早餐最常出現的煎蛋餅

不用先熱鍋熱油，冷鍋冷油就可以開始煎煮

而且不用放太多油，輕輕鬆鬆煎出完美蛋餅

內鍋底部採無弧度平面設計，讓鍋子在加熱過程可平均受熱

非常適合煎牛排、煎魚等大面積食材料理

好讚的地方是我最愛它的不沾設計

可以大大減少料理時的油量使用

少油煎牛排,待牛排本身的油脂出現再切小塊與切碎的洋葱

直接靠食材本身的油脂就能煎炒出好入口又絕佳的口感

美味又健康的早餐就是那麼輕鬆又簡單上菜

無鉚釘設計,不易藏汙納垢

清潔更方便

按照一般不沾鍋的方式料理與清洗

記得剛煮好的熱鍋最好是等涼再去清洗

先洗鍋背再洗全鍋,清洗時使用柔軟海綿或清潔布即可

好讚鍋再一個好讚的地方,有著8層鑽石不沾塗層

所以很堅固還可以放洗碗機清洗

讓主婦（夫)收拾清潔更省力

鍋身內膽採鋁合金製，透過獨家製程大幅減少重量

才能讓鍋體重量達到極輕量化

單手就能輕鬆拿,想甩鍋也不是問題

大大減輕料理時的手臂負擔，單手烹飪,單手呈盤都沒問題

絕佳不沾效果，用完後清潔也很方便，食物殘渣一擦就掉

簡單廚房紙巾擦拭就可以繼續進行下一道料理

讓料理烹飪效率提升

每日做飯都不覺累

28cm 鍋面寬、鍋身高

拿來燉煮湯品,煮麵也適合

將雞蛋煎到半熟,加入現在當季酸甜多汁的小蕃茄

再將蝦仁炒煎至半熟加入熱水，煮至滾放入喜愛的青菜,青葱與快煮麵

一鍋到底美味又營養的蝦仁蕃茄雞蛋麵就是那麼簡單

而且料理中沒有什麼油煙，清潔廚面也方便

做菜輕鬆多了

鍋子好讚好用真的會讓家裡主廚卯起來煮好料呢！

想要家裡主廚甘願煮，買個好讚鍋一定要的

用好讚鍋炒飯、炒青菜都不會飛出來

擁有人體工學把手，好握不易滑動

在家輕巧的鍋身炒飯、炒麵、炒菜…等等快炒系料理都可以輕鬆甩鍋

炒出的米飯粒粒分明，彷彿大廚的手藝

不需要顧鍋養鍋,一點點油就很好用

少些油放入蒜頭,紅蘿蔔,肉片菜心蒜苗依序拌炒

質輕、受熱均勻快速、鍋夠深炒菜翻菜也不易掉出鍋外

最後加入少許米酒,。鹽調味

少油清炒,炒出來的青菜脆綠好吃

煎、煮、炒、炸...樣樣行，還可以一鍋到底

讓你輕鬆成為料理小當家,從此愛上料理❤️‍🔥

真心也非常喜歡想推薦給大家一起入手好讚鍋

官網： https://lihi.cc/fxj5N

MOMO： https://lihi.cc/AA3lL

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