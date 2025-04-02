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【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量深炒鍋-28cm(不沾鍋/不挑爐具/IH爐可用鍋/好讚鍋)】輕巧實用又不沾‼️料理不受限，讓你（妳）從此愛上料理❤️‍🔥

2025-04-02 13:07:00 文字：jaicyjy
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jaicyjy

jaicyjy

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

對於家有愛上料理的老哥與正在學作菜的料理新手寶貝

不沾鍋真的是我家的最愛

但真的不要小看他們破壞鍋子的威力

若不沾塗層表面已有剝落、明顯刮痕、變色、不正常凹凸情況出現時

這時候就應該果斷替換

但如果鍋具非常貴，大家是不是會捨不得丟？

來來來,我家姐妹用過大推“好讚”的

韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕炒鍋

並且通過韓國SGS檢驗認證核可，不含 PFOA、PFOS有害化學物質!!

使用起來更加安心

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

我們除了看中它有著韓國工匠獨家鍋體製程,8層鑽石不沾塗層

不僅不沾效果非常強，同時還有防刮耐磨 

導熱迅速均勻並且不挑爐具還能放進洗碗機清洗等多項特點

更喜歡它的寬與深，可以煎、煮、炒、炸、燉、滷，是一只全功能的鍋具！

重點價格親民cp值極高,用過絕對會豎起大拇指稱讚“好讚”

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕炒鍋28cm(又稱好讚鍋）

韓國製造原裝進口,鍋身鍋底8mm厚不易變形

鍋身真的超漂亮的，無鉚釘設計,不卡食材，不藏污納垢，容易清洗

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

把手設計符合人體工學，單柄好握好操作

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

非常實用而且非常有質感

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

擁有 8 層不沾塗層 絕佳不沾效果 和 極輕量化 鍋身，

烹飪料理好輕鬆,還適用 IH 爐 不挑加熱爐具

(適用直火、瓦斯爐、IH 爐、電陶爐、黑晶爐、鹵素爐…等)

不用擔心買回去的鍋子跟家裡的爐不相容啦！

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

烹煮家人們每日三餐佳餚無侷限

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

早餐最常出現的煎蛋餅

不用先熱鍋熱油，冷鍋冷油就可以開始煎煮

而且不用放太多油，輕輕鬆鬆煎出完美蛋餅

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

內鍋底部採無弧度平面設計，讓鍋子在加熱過程可平均受熱

非常適合煎牛排、煎魚等大面積食材料理

好讚的地方是我最愛它的不沾設計

可以大大減少料理時的油量使用

少油煎牛排,待牛排本身的油脂出現再切小塊與切碎的洋葱

直接靠食材本身的油脂就能煎炒出好入口又絕佳的口感

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

美味又健康的早餐就是那麼輕鬆又簡單上菜

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

無鉚釘設計,不易藏汙納垢

清潔更方便

按照一般不沾鍋的方式料理與清洗

記得剛煮好的熱鍋最好是等涼再去清洗

先洗鍋背再洗全鍋,清洗時使用柔軟海綿或清潔布即可

好讚鍋再一個好讚的地方,有著8層鑽石不沾塗層

所以很堅固還可以放洗碗機清洗

讓主婦（夫)收拾清潔更省力

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鍋身內膽採鋁合金製，透過獨家製程大幅減少重量

才能讓鍋體重量達到極輕量化

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單手就能輕鬆拿,想甩鍋也不是問題

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大大減輕料理時的手臂負擔，單手烹飪,單手呈盤都沒問題

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絕佳不沾效果，用完後清潔也很方便，食物殘渣一擦就掉

簡單廚房紙巾擦拭就可以繼續進行下一道料理

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讓料理烹飪效率提升

每日做飯都不覺累

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28cm 鍋面寬、鍋身高

拿來燉煮湯品,煮麵也適合

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將雞蛋煎到半熟,加入現在當季酸甜多汁的小蕃茄

再將蝦仁炒煎至半熟加入熱水，煮至滾放入喜愛的青菜,青葱與快煮麵

一鍋到底美味又營養的蝦仁蕃茄雞蛋麵就是那麼簡單

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而且料理中沒有什麼油煙，清潔廚面也方便

做菜輕鬆多了

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鍋子好讚好用真的會讓家裡主廚卯起來煮好料呢！

想要家裡主廚甘願煮，買個好讚鍋一定要的

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用好讚鍋炒飯、炒青菜都不會飛出來

擁有人體工學把手，好握不易滑動

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在家輕巧的鍋身炒飯、炒麵、炒菜…等等快炒系料理都可以輕鬆甩鍋

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炒出的米飯粒粒分明，彷彿大廚的手藝

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

不需要顧鍋養鍋,一點點油就很好用

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

少些油放入蒜頭,紅蘿蔔,肉片菜心蒜苗依序拌炒

質輕、受熱均勻快速、鍋夠深炒菜翻菜也不易掉出鍋外

最後加入少許米酒,。鹽調味

少油清炒,炒出來的青菜脆綠好吃

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

煎、煮、炒、炸...樣樣行，還可以一鍋到底

讓你輕鬆成為料理小當家,從此愛上料理❤️‍🔥

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

真心也非常喜歡想推薦給大家一起入手好讚鍋

【不沾鍋/好讚鍋推薦】【韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量

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