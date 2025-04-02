秘藏石鍋料理 站前秀泰店，台中東區南京路美食，台中中式料理推薦這家位在台中秀泰廣場站前店的超豐盛石鍋料理，土雞雞湯石鍋341元起，套餐含五款經典小點+飲品+海苔飯，飯還可以免費續，擺盤超豐盛。

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台中中式料理推薦

地址：台中市東區南京路66號(秀泰台中站前店S2館3樓)

電話：04 3609 8658

營業時間：11:00-22:00

秘藏石鍋料理 站前秀泰店位在台中市東區南京路上，秀泰台中站前店S2館3樓，店外觀就是蠻簡單又明亮的風格設計。

店內的環境也是蠻舒適的用餐空間，秘藏石鍋料理為寵物友善餐廳，寵物不落地，攜帶寵物可置於寵物袋內(導盲犬除外)。

秘藏石鍋料理主要的特色就是雞湯石鍋、原湯石鍋、日式原湯、川味麻辣原湯、韓式原湯等，其中以雞湯石鍋最具特色，再加上石鍋套餐內容都會附上五款精選小點，擺盤上相當豐盛，還有經典飲品二選一，附海苔飯，飯還可以續加，這樣的套餐價格落在 $341- $459，價格上也挺划算的。

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其他還有滿盛飽足石鍋飯、蔬食石鍋套餐，吃素的朋友們也可以享有秘藏石鍋料理，低消成人300元，兒童6-12歲200元，可用點心飲品單點價格累計(套餐優惠加購品項不計算)，用餐時間90分鐘，另收10%清潔費。

12歲以下也有兒童套餐優惠可以選擇，其他還有點心跟甜點可以加購。

台灣玉露四季青 無糖，經典阿薩姆紅茶 微糖。

套餐經典飲品，凡點套餐，飲料可享升級優惠價，台灣玉露四季青、經典阿薩姆紅茶是不用再加購價的，菜單其他飲品可用 $48- $128套餐飲品升級優惠價，每份套餐飲品可優惠升級一杯 。

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日式酥炸櫛瓜 優惠價 $78。

一份套餐可加購一份吃點心優惠，新鮮的櫛瓜用日式的炸法，口感外酥內軟，入口即化的感覺。

秘藏唐揚炸雞 優惠價 $119。

使用的是雞腿肉，日式的炸法讓雞腿肉更香脆，且咬下口多汁，再擠點檸檬汁更清爽滋味。

極品菌菇褒土雞 套餐價 $459。

選用的是黑羽土雞，肉質口感比較結實且有咬勁，是經過前一晚6小時的精心蒸煮，湯頭喝起來也不會讓人覺得油膩，滿滿的都是雞肉的精華，搭配多種菌菇以及大白菜、白蘿蔔等配料，冷冷的天喝最合適了。

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五款精選小點這樣層層疊放好有儀式感，小菜都屬於蠻清爽解膩型的，挺不錯。

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酥炸豬排佐干貝松露石鍋飯套餐 $398。

厚切的豬排，炸的表皮酥脆，內裡鮮嫩多汁，加上特調的醬汁，還有黑松露以及鮮蔬，底部還有鍋巴飯，整體來說味道挺好的，干貝絲與黑松露已加入飯中，干貝絲黑松露飯好好吃。

北海道昆布海鮮湯烏龍套餐 $339。

湯頭是日式昆布湯，配料有蛤蠣、白蝦、當季鮮蔬、神岡神農蛋、玉米、貢丸等，湯頭多了海鮮的鮮甜味，充滿清爽感，再加上Q彈的讚岐手工烏龍，喜歡日式麵食類你一定會喜歡。

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