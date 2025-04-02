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秘藏石鍋料理 站前秀泰店，台中超豐盛石鍋料理341元起，土雞雞湯石鍋套餐含五款經典小點+飲品+海苔飯免費續 - Cyndi loves享食天堂

2025-04-02 14:10:00 文字：Cyndi love's 享食天堂
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秘藏石鍋料理 站前秀泰店，台中超豐盛石鍋料理341元起，土雞雞湯石鍋套餐含五款經典小點+飲品+海苔飯免費續 - Cyndi loves享食天堂

秘藏石鍋料理 站前秀泰店台中東區南京路美食台中中式料理推薦這家位在台中秀泰廣場站前店的超豐盛石鍋料理土雞雞湯石鍋341元起，套餐含五款經典小點+飲品+海苔飯，飯還可以免費續，擺盤超豐盛。

詳細圖文請至原文出處：https://cyndi.tw/秘藏石鍋料理-站前秀泰店/

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地址：台中市東區南京路66號(秀泰台中站前店S2館3樓)

電話：04 3609 8658

營業時間：11:00-22:00

秘藏石鍋料理 站前秀泰店，台中超豐盛石鍋料理341元起，土雞雞湯石鍋套餐含五款經典小點+飲品+海苔飯免費續 - Cyndi loves享食天堂

秘藏石鍋料理 站前秀泰店位在台中市東區南京路上，秀泰台中站前店S2館3樓，店外觀就是蠻簡單又明亮的風格設計。

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店內的環境也是蠻舒適的用餐空間，秘藏石鍋料理為寵物友善餐廳，寵物不落地，攜帶寵物可置於寵物袋內(導盲犬除外)。

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秘藏石鍋料理主要的特色就是雞湯石鍋、原湯石鍋、日式原湯、川味麻辣原湯、韓式原湯等，其中以雞湯石鍋最具特色，再加上石鍋套餐內容都會附上五款精選小點，擺盤上相當豐盛，還有經典飲品二選一，附海苔飯，飯還可以續加，這樣的套餐價格落在 $341- $459，價格上也挺划算的。

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其他還有滿盛飽足石鍋飯、蔬食石鍋套餐，吃素的朋友們也可以享有秘藏石鍋料理，低消成人300元兒童6-12歲200元，可用點心飲品單點價格累計(套餐優惠加購品項不計算)，用餐時間90分鐘另收10%清潔費

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12歲以下也有兒童套餐優惠可以選擇，其他還有點心跟甜點可以加購。

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台灣玉露四季青 無糖，經典阿薩姆紅茶 微糖。

套餐經典飲品，凡點套餐，飲料可享升級優惠價，台灣玉露四季青、經典阿薩姆紅茶是不用再加購價的，菜單其他飲品可用 $48- $128套餐飲品升級優惠價，每份套餐飲品可優惠升級一杯

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日式酥炸櫛瓜 優惠價 $78。

一份套餐可加購一份吃點心優惠，新鮮的櫛瓜用日式的炸法，口感外酥內軟，入口即化的感覺。

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秘藏唐揚炸雞 優惠價 $119。

使用的是雞腿肉，日式的炸法讓雞腿肉更香脆，且咬下口多汁，再擠點檸檬汁更清爽滋味。

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極品菌菇褒土雞 套餐價 $459。

選用的是黑羽土雞，肉質口感比較結實且有咬勁，是經過前一晚6小時的精心蒸煮，湯頭喝起來也不會讓人覺得油膩，滿滿的都是雞肉的精華，搭配多種菌菇以及大白菜、白蘿蔔等配料，冷冷的天喝最合適了。

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五款精選小點這樣層層疊放好有儀式感，小菜都屬於蠻清爽解膩型的，挺不錯。

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酥炸豬排佐干貝松露石鍋飯套餐 $398。

厚切的豬排，炸的表皮酥脆，內裡鮮嫩多汁，加上特調的醬汁，還有黑松露以及鮮蔬，底部還有鍋巴飯，整體來說味道挺好的，干貝絲與黑松露已加入飯中，干貝絲黑松露飯好好吃。

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北海道昆布海鮮湯烏龍套餐 $339。

湯頭是日式昆布湯，配料有蛤蠣、白蝦、當季鮮蔬、神岡神農蛋、玉米、貢丸等，湯頭多了海鮮的鮮甜味，充滿清爽感，再加上Q彈的讚岐手工烏龍，喜歡日式麵食類你一定會喜歡。

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秘藏石鍋料理站前秀泰店

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place台中市東區南京路66號66號3樓
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美味度
4.00
服務品質
4.17
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.17
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