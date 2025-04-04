今年兒童節，想好要怎麼幫孩子過節了嗎？
每年這種時候，總會想準備點特別的～
但現實是......
平日工作已經夠忙，假日還要張羅一大桌，真的有點心累......
不過，帶孩子出門吃大餐又怕排隊太久
所以，今年決定換個方式－直接在家開個「兒童節派對」
這次走輕鬆路線，不搞大工程
就用我跟團買的「巧食家氣炸套餐」
快速變出孩子愛吃的派對小點心！
說真的，當了媽媽後，深深體會「快速好吃」這件事有多重要！
巧食家的這組氣炸套餐真的讓人省心
直接冷凍拿出不需退冰，氣炸鍋設定180°C，8分鐘
翻面再3~5分鐘，就能上桌！
這組氣炸套餐有三種口味，都是孩子超愛的品項：
• 雞米花：外皮酥脆，裡面是多汁的雞肉，完全不乾柴！
這道最受我女兒喜愛，邊看卡通邊一口接一口，還叫我下次多炸一點。
• 魷魚酥：外層脆脆的，裡面是彈牙的魷魚塊，吃起來有嚼勁但不會過硬
大人小孩都適合～
• 土魠風味魚酥：魚肉鮮嫩、帶點厚度，不像一般魚塊炸完會乾乾的，口感很好
不輸在夜市吃的土魠魚羹，這款也是我最喜歡的！
說到兒童節，當然不能只是媽媽在廚房忙，小孩才是主角！
所以我會讓女兒一起參與～～
先讓她把食物裝進氣炸鍋，教她怎麼調整溫度跟時間
而且我們家的氣炸鍋是透明的
所以氣炸的同時，女兒也能觀察食物逐漸變熟的過程
然後最後就是給她負責擺盤囉！
她會把雞米花、魷魚酥、土魠風味魚酥都一顆顆排好
邊擺還邊一直說「這是我做的！」
感覺這樣也很像在跟她玩超真實的家家酒XD
有時候我們總想著要給孩子最好的
但其實，最好的不一定是最累人的
偶爾讓自己輕鬆一點，簡單吃、簡單玩～
也實現了寓教於樂！
孩子開心，媽媽也不用搞得手忙腳亂！
今年兒童節，來場輕鬆無壓力的親子氣炸料理時光吧～
還能邊炸邊跟孩子聊天培養感情！
冷凍食品推薦～巧食家氣炸套餐