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冷凍食品推薦～兒童節跟小孩一起做親子料理！

冷凍食品推薦 親子料理 巧食家 氣炸料理
2025-04-04 15:00:00 文字：咪咪愛購GO▸
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咪咪愛購GO▸

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冷凍食品推薦～兒童節跟小孩一起做親子料理！

今年兒童節，想好要怎麼幫孩子過節了嗎？

每年這種時候，總會想準備點特別的～

但現實是......

平日工作已經夠忙，假日還要張羅一大桌，真的有點心累......

不過，帶孩子出門吃大餐又怕排隊太久

所以，今年決定換個方式－直接在家開個「兒童節派對」

這次走輕鬆路線，不搞大工程

就用我跟團買的「巧食家氣炸套餐」

快速變出孩子愛吃的派對小點心！

冷凍食品推薦～兒童節跟小孩一起做親子料理！

說真的，當了媽媽後，深深體會「快速好吃」這件事有多重要！

巧食家的這組氣炸套餐真的讓人省心

直接冷凍拿出不需退冰，氣炸鍋設定180°C，8分鐘

翻面再3~5分鐘，就能上桌！

 

這組氣炸套餐有三種口味，都是孩子超愛的品項：

• 雞米花：外皮酥脆，裡面是多汁的雞肉，完全不乾柴！

這道最受我女兒喜愛，邊看卡通邊一口接一口，還叫我下次多炸一點。

• 魷魚酥：外層脆脆的，裡面是彈牙的魷魚塊，吃起來有嚼勁但不會過硬

大人小孩都適合～

• 土魠風味魚酥：魚肉鮮嫩、帶點厚度，不像一般魚塊炸完會乾乾的，口感很好

不輸在夜市吃的土魠魚羹，這款也是我最喜歡的！

冷凍食品推薦～兒童節跟小孩一起做親子料理！

說到兒童節，當然不能只是媽媽在廚房忙，小孩才是主角！

所以我會讓女兒一起參與～～

先讓她把食物裝進氣炸鍋，教她怎麼調整溫度跟時間

而且我們家的氣炸鍋是透明的

所以氣炸的同時，女兒也能觀察食物逐漸變熟的過程

然後最後就是給她負責擺盤囉！

她會把雞米花、魷魚酥、土魠風味魚酥都一顆顆排好

邊擺還邊一直說「這是我做的！」

感覺這樣也很像在跟她玩超真實的家家酒XD

冷凍食品推薦～兒童節跟小孩一起做親子料理！

冷凍食品推薦～兒童節跟小孩一起做親子料理！

有時候我們總想著要給孩子最好的

但其實，最好的不一定是最累人的

偶爾讓自己輕鬆一點，簡單吃、簡單玩～

也實現了寓教於樂！

孩子開心，媽媽也不用搞得手忙腳亂！

冷凍食品推薦～兒童節跟小孩一起做親子料理！

今年兒童節，來場輕鬆無壓力的親子氣炸料理時光吧～

還能邊炸邊跟孩子聊天培養感情！

 

冷凍食品推薦～巧食家氣炸套餐

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巧食家

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place台中市大肚區興中路55號1樓
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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