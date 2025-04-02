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日本2024九州自由行-博多站附近位置絕佳住宿-ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅰ(Hotel Forza Hakataeki)

2025-04-02 14:45:07 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

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想要到福岡自由行住在博多站旁就是最方便的

從機場過來可以直接搭地鐵

Hotel Forza Hakataeki更別說四通八達的JR以及巴士都可以在附近找到站牌

一間位置好的住宿就要兼具CP值阿

本篇依次介紹交通位置環境公設房間以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024九州自由行-博多站附近位置絕佳住宿-ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅰ(Hotel Forza Hakataeki)

Hotel Forza也是日本有名的商務連鎖飯店之一

北到北海道，南到九州都有分店

在博多站附近就有三間分館


檢視較大的地圖

離JR站更是只要五分鐘就到了

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首先要注意的是有前門和後門可以出入

要直接去JR站的話從後門最快

但是旅館的招牌相對地沒這樣顯眼

當初用Google找飯店的時候還有一點疑惑到底到了沒

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在一樓也有微波爐可以用

而且住的這段期間來說

還蠻常聽到台灣口音的

應該也有很多台灣人會選擇這間旅館

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再來就是免費任取的咖啡機

早上可以不吃早餐

但來杯咖啡醒醒腦是必須的阿

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Check in之後就會拿到感熱紙，也就顯示了入住房號了喔

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今天入住的是一般的雙人房

在暑假的周末也就2.3K

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雖然現在有很多飯店都是放在一樓自取

但是Hotel Forza還是直接放在床上

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抽屜中有網路線和吹風機

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最棒的就是有按摩枕阿

自助旅行會累有這個真的是太好啦

看官網友些房型還有按摩椅呢!

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多樣化的充電接頭也都齊備

入住這真的很方便

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冰箱當然也就頗小

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mini BAR整個照片也太糊(我道歉)

不過因為一樓就有咖啡機這裡也就沒有用

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浴室倒是比想像中大一點

至少不會門關起來讓人覺得過於侷促

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整體上感覺很不錯

更別說位置真的超棒

早餐可以額外加購，不過這次就沒有吃了

 

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