想要到福岡自由行住在博多站旁就是最方便的

從機場過來可以直接搭地鐵

Hotel Forza Hakataeki更別說四通八達的JR以及巴士都可以在附近找到站牌

一間位置好的住宿就要兼具CP值阿

本篇依次介紹交通位置，環境公設，房間以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

Hotel Forza也是日本有名的商務連鎖飯店之一

北到北海道，南到九州都有分店

在博多站附近就有三間分館



檢視較大的地圖

離JR站更是只要五分鐘就到了

首先要注意的是有前門和後門可以出入

要直接去JR站的話從後門最快

但是旅館的招牌相對地沒這樣顯眼

當初用Google找飯店的時候還有一點疑惑到底到了沒

在一樓也有微波爐可以用

而且住的這段期間來說

還蠻常聽到台灣口音的

應該也有很多台灣人會選擇這間旅館

再來就是免費任取的咖啡機

早上可以不吃早餐

但來杯咖啡醒醒腦是必須的阿

Check in之後就會拿到感熱紙，也就顯示了入住房號了喔

今天入住的是一般的雙人房

在暑假的周末也就2.3K

雖然現在有很多飯店都是放在一樓自取

但是Hotel Forza還是直接放在床上

抽屜中有網路線和吹風機

最棒的就是有按摩枕阿

自助旅行會累有這個真的是太好啦

看官網友些房型還有按摩椅呢!

多樣化的充電接頭也都齊備

入住這真的很方便

冰箱當然也就頗小

mini BAR整個照片也太糊(我道歉)

不過因為一樓就有咖啡機這裡也就沒有用

浴室倒是比想像中大一點

至少不會門關起來讓人覺得過於侷促

整體上感覺很不錯

更別說位置真的超棒

早餐可以額外加購，不過這次就沒有吃了

官方網站連結請點我