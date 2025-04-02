現代人工作忙碌、長時間盯著電腦、滑手機 不知不覺就累積了肩頸、腰、腿部痠痛硬梆梆

讓人每天都覺得身體沉重、精神不佳 這時候 當然要為自己好好充電一下 來一場專業的按摩舒壓

就是最好的療癒方式 這次 YUNO特別來到台南人氣養生館-「川之林足體養生會館」

體驗腳底按摩 + 半身推拿的極致放鬆 看看這裡的專業按摩師傅如何用純熟手技 讓疲勞的身體瞬間回春！

原文:川之林足體養生會館｜腳底按摩+半身推拿 讓疲憊身體重獲新生(台南按摩推薦)

在繁華熱鬧的台南市中西區 隱藏著一處專屬於身心靈的避風港【川之林足體養生會館】

這裡不僅擁有專業的按摩技術 更提供了一個讓疲憊靈魂得以喘息的空間

深受上班族、觀光客與在地居民的喜愛 成為許多人口耳相傳的台南放鬆首選之地

川之林足體養生會館價目表

提供的按摩項目豐富

上海泡腳（10分鐘）+ 頭頸肩按摩｜200元

腳底按摩（40分鐘）+ 上海泡腳｜600元

全身推拿（60分鐘）+ 上海泡腳｜900元

腳底按摩 + 半身推拿（70分鐘）｜1000元

刮痧、拔罐（20分鐘）｜400元

修腳皮、修指甲｜500元

多樣化選擇 可滿足不同的需求 記得提前致電進行預約 避免撲空

踏入川之林足體養生會館的第一刻 迎面而來的是 一整排柔軟寬敞的按摩椅 每個座位都搭配專屬的腳凳與側桌

確保按摩時能夠自在享受 不受干擾 旁邊備有插座 相當貼心的細節 讓習慣手機不離身的現代人也能安心充電

這裡主要提供上海泡腳、腳底按摩、肩頸按摩...等服務 讓客人在最舒適的環境中徹底放鬆

沒有過多浮誇的裝潢 也沒有繁雜的擺設 一切設計都圍繞著「放鬆」這個核心概念

讓人在進入這片空間後 不自覺地卸下疲憊 沉浸在這場溫柔的療癒體驗中

還有電視 讓顧客在等待或按摩的過程中可以輕鬆觀看 不會覺得無聊

二樓則是專為全身經絡按摩、指壓和精油SPA而設計的包廂

讓顧客能夠在更私密的環境中享受專業的推拿按摩

每間包廂內都備有置物籃 並提供乾淨的更換服裝 讓人全身心放鬆

這次婷婷體驗的是腳底按摩 + 半身推拿（共70分鐘） 從一開始的上海泡腳到深層腳底按摩 再到最後的半身推拿 整個過程舒適度滿分！

川之林足體養生會館｜上海泡腳（10分鐘）

加上溫熱水泡腳 搭配簡單的肩頸按摩 讓身體暖起來 舒緩一天的疲勞

連頭部也沒放過

腳底是人體的「第二顆心臟」當然要好好地照顧一下 師傅手勁相當穩健 由淺入深 針對腳底穴位與反射區進行按壓

能夠感受到腳底的緊繃逐漸消散 遇到比較緊繃或堵塞的穴位 師傅會稍微加強力度 雖然有點酸痛 但這正是釋放壓力的過程 按完瞬間感覺輕盈許多

師傅的手法非常到位 能夠準確找到足底的壓力點 每一次按壓都深層舒緩 按完之後 婷婷說整個人都覺得超輕盈 走路都變得輕快許多

川之林足體養生會館｜半身推拿（30分鐘）

從背部開始舒壓放鬆 師傅的雙手沿著經絡緩慢按壓 每一下力道都精準到位

特別是肩頸與腰背部位 久坐累積的酸痛在師傅的巧手下逐漸舒展開來

師傅針對肩頸、背部、腰部等容易累積壓力的部位進行深層按壓 運用掌壓、肘壓、按揉...等手法

針對背部肌群與肩頸僵硬處進行深入推拿 手勁扎實但不會過度疼痛

透過熟練的手技 讓繃緊的肌肉徹底放鬆 過程中 師傅不僅會關注客人的反應

還會根據筋膜的緊繃程度來調整力道 按完真的有種身體瞬間輕盈的感覺

最讓人驚喜的是 推拿後深呼吸變得更順暢 感覺身體都變熱起來了

全程體驗結束後 還會附上小點心及熱茶

為整場體驗畫下一個圓滿的句點

推薦給所有需要舒壓、放鬆的小夥伴們！不論是長期久坐的上班族、需要按摩舒緩的運動族群

還是單純想來享受放鬆的你 這裡都會是一個很棒的選擇

川之林足體養生會館在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:川之林足體養生會館

川之林足體養生會館電話:06-226-1838

川之林足體養生會館營業時間: 09:00–02:00 詳見官網或google商家資訊

川之林足體養生會館官網: 點我

川之林足體養生會館ＦＢ: 點我

川之林足體養生會館ＩＧ: 點我

川之林足體養生會館地址:台南市中西區民生路二段475號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以川之林足體養生會館為主

文章內有川之林足體養生會館地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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