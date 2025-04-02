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台南按摩推薦！腳底按摩+半身推拿 讓疲憊身體重獲新生｜川之林足體養生會館

2025-04-02 14:50:07 文字：YUNO的吃喝玩樂日記
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YUNO的吃喝玩樂日記

YUNO的吃喝玩樂日記

台南按摩推薦！腳底按摩+半身推拿 讓疲憊身體重獲新生｜川之林足體養生會館

現代人工作忙碌、長時間盯著電腦、滑手機 不知不覺就累積了肩頸、腰、腿部痠痛硬梆梆

讓人每天都覺得身體沉重、精神不佳 這時候 當然要為自己好好充電一下 來一場專業的按摩舒壓

就是最好的療癒方式  這次 YUNO特別來到台南人氣養生館-川之林足體養生會館

體驗腳底按摩 + 半身推拿的極致放鬆 看看這裡的專業按摩師傅如何用純熟手技 讓疲勞的身體瞬間回春！

原文:川之林足體養生會館｜腳底按摩+半身推拿 讓疲憊身體重獲新生(台南按摩推薦) 

台南按摩推薦！腳底按摩+半身推拿 讓疲憊身體重獲新生｜川之林足體養生會館

在繁華熱鬧的台南市中西區 隱藏著一處專屬於身心靈的避風港【川之林足體養生會館】

這裡不僅擁有專業的按摩技術 更提供了一個讓疲憊靈魂得以喘息的空間

深受上班族、觀光客與在地居民的喜愛 成為許多人口耳相傳的台南放鬆首選之地

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川之林足體養生會館價目表

提供的按摩項目豐富

上海泡腳（10分鐘）+ 頭頸肩按摩｜200元

腳底按摩（40分鐘）+ 上海泡腳｜600元

全身推拿（60分鐘）+ 上海泡腳｜900元

腳底按摩 + 半身推拿（70分鐘）｜1000元

刮痧、拔罐（20分鐘）｜400元

修腳皮、修指甲｜500元

多樣化選擇   可滿足不同的需求   記得提前致電進行預約 避免撲空 

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踏入川之林足體養生會館的第一刻 迎面而來的是   一整排柔軟寬敞的按摩椅 每個座位都搭配專屬的腳凳與側桌

確保按摩時能夠自在享受 不受干擾   旁邊備有插座 相當貼心的細節 讓習慣手機不離身的現代人也能安心充電

這裡主要提供上海泡腳、腳底按摩、肩頸按摩...等服務 讓客人在最舒適的環境中徹底放鬆

沒有過多浮誇的裝潢 也沒有繁雜的擺設 一切設計都圍繞著「放鬆」這個核心概念

讓人在進入這片空間後 不自覺地卸下疲憊 沉浸在這場溫柔的療癒體驗中

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還有電視 讓顧客在等待或按摩的過程中可以輕鬆觀看 不會覺得無聊

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二樓則是專為全身經絡按摩、指壓和精油SPA而設計的包廂

讓顧客能夠在更私密的環境中享受專業的推拿按摩

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每間包廂內都備有置物籃 並提供乾淨的更換服裝 讓人全身心放鬆

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這次婷婷體驗的是腳底按摩 + 半身推拿（共70分鐘） 從一開始的上海泡腳到深層腳底按摩 再到最後的半身推拿 整個過程舒適度滿分！

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川之林足體養生會館｜上海泡腳（10分鐘）

加上溫熱水泡腳 搭配簡單的肩頸按摩 讓身體暖起來 舒緩一天的疲勞

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連頭部也沒放過

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腳底是人體的「第二顆心臟」當然要好好地照顧一下   師傅手勁相當穩健 由淺入深 針對腳底穴位與反射區進行按壓

能夠感受到腳底的緊繃逐漸消散 遇到比較緊繃或堵塞的穴位 師傅會稍微加強力度 雖然有點酸痛 但這正是釋放壓力的過程 按完瞬間感覺輕盈許多

師傅的手法非常到位 能夠準確找到足底的壓力點 每一次按壓都深層舒緩 按完之後 婷婷說整個人都覺得超輕盈 走路都變得輕快許多

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川之林足體養生會館｜半身推拿（30分鐘）

從背部開始舒壓放鬆    師傅的雙手沿著經絡緩慢按壓 每一下力道都精準到位

特別是肩頸與腰背部位 久坐累積的酸痛在師傅的巧手下逐漸舒展開來

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師傅針對肩頸、背部、腰部等容易累積壓力的部位進行深層按壓   運用掌壓、肘壓、按揉...等手法

針對背部肌群與肩頸僵硬處進行深入推拿 手勁扎實但不會過度疼痛

透過熟練的手技 讓繃緊的肌肉徹底放鬆 過程中 師傅不僅會關注客人的反應

還會根據筋膜的緊繃程度來調整力道   按完真的有種身體瞬間輕盈的感覺

最讓人驚喜的是 推拿後深呼吸變得更順暢 感覺身體都變熱起來了

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全程體驗結束後 還會附上小點心及熱茶

為整場體驗畫下一個圓滿的句點

推薦給所有需要舒壓、放鬆的小夥伴們！不論是長期久坐的上班族、需要按摩舒緩的運動族群

還是單純想來享受放鬆的你 這裡都會是一個很棒的選擇 台南按摩推薦！腳底按摩+半身推拿 讓疲憊身體重獲新生｜川之林足體養生會館

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川之林足體養生會館在哪裡?怎麼去?

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台南按摩推薦！腳底按摩+半身推拿 讓疲憊身體重獲新生｜川之林足體養生會館名稱:川之林足體養生會館

台南按摩推薦！腳底按摩+半身推拿 讓疲憊身體重獲新生｜川之林足體養生會館川之林足體養生會館電話:06-226-1838

台南按摩推薦！腳底按摩+半身推拿 讓疲憊身體重獲新生｜川之林足體養生會館川之林足體養生會館營業時間: 09:00–02:00     詳見官網或google商家資訊

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台南按摩推薦！腳底按摩+半身推拿 讓疲憊身體重獲新生｜川之林足體養生會館川之林足體養生會館址:台南市中西區民生路二段475號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以川之林足體養生會館為主

文章內有川之林足體養生會館地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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