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「宜蘭員山公園」就在員山鄉的員山圖書館對面，這裏免門票又方便停車。公園的設施很多，最受小朋友歡迎的是大型磨石子溜滑梯、還有新式可爬可溜的大型遊具，加上木棧道生態池、餵魚池、運動器材、籃球場，整體綠意環境，也是當地居地休閒及運動的好去處。員山公園在日據時代其實是日本神社，光復後才改建為忠烈祠，因為佔地寬廣，也是每年元宵節舉辦燈會的活動場地。更特別的是園區還有溫泉，員山一日遊千萬別錯過喔！
- 名稱：宜蘭員山公園
- 地址：宜蘭縣員山鄉復興路(員山鄉公所斜對面)
- 營業時間：全天開放
- 門票：免門票入園
- 洗手間：有
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宜蘭員山公園交通停車資訊
- 自行開車：Google導航輸入「員山公園」即可到達
- 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
宜蘭員山公園新式溜滑梯
「員山公園」佔地面積約為四公頃，這一帶境綠意盎然，常有民眾到此乘涼休憩，也是當地民眾假日休閒玩樂的好地方
如果只查員山公園，很容易查到中和員山公園，所以要正名「宜蘭員山公園」才不會找錯
小型溜滑梯遊具組，家長可以坐在一旁休息
兩邊不同造型的溜滑梯，增加了趣味性
盪鞦韆也是小朋友的最愛!!
多元的溜滑梯組合，可以爬、可以滑，一個設施就有多種玩法，真的很受歡迎
這座溜滑梯適合大一點的小朋友
現場充滿歡樂聲，假日就該這樣玩！
小型籃球場，也有許多小孩來這裡打球
宜蘭員山公園磨石子溜滑梯
涼亭旁有大、小兩座磨石子溜滑梯
大摩石子溜滑梯成橢圓丘，上面有平台讓小朋友盡情跑，四周有石階和滑梯
這個磨石子溜滑梯還滿大的，但溜下來的沙子緩衝區較小，家長還是要注意
旁邊的小磨石子滑梯，很適合幼兒園的小朋友
戶外圓形舞台
附近還有一個木頭攀爬遊戲區
宜蘭員山公園木棧道生態池
生態池!! 這裏的環境真的可以讓人放鬆啊
員山公園忠烈祠｜宜蘭神社
「宜蘭員山公園」的前身是日本神社!! 後來才改為忠烈祠，這裏還保留當時的鳥居呢
宜蘭戰車公園
地上有一些當年的遺跡，留下來也見證了歷史
這裏又名戰車公園
M24型霞飛式坦克車
忠烈祠大概有百來階
員山公園神社故事
晚上加了太陽能板的燈柱比較安全一些
中途平台!! 如果一口氣爬上來，真的粉累啊
從中途平台再往上走一下下就到了
再繼續往上走就會抵達忠烈祠了
週邊展示相關歷史
這個很就清楚當年的模樣了
環山步道
環山步道至高點
可已看到旁邊的學校操場
如果以當年的規模來說，當時的日本神社還滿大的
員山公園附近景點美食
公園旁有二個小攤車是附近居民的最愛，生意很好
員山鄉的景點很多，員山公園對面的鄉立圖書館也正改建中，推薦其它景點及美食如下：
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蜊埤湖：距離員山公園不遠，蜊埤湖以其寧靜的湖光山色著稱，環湖步道適合散步，並有大片草坪供遊客休憩。
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望龍埤：這座湖泊因偶像劇《下一站，幸福》取景而聞名，環湖步道風景優美，湖畔的花田村咖啡廳提供輕食與飲品，是休閒的好地方。
- 望龍埤鵝肉攤：位於望龍埤旁，以鮮嫩多汁的鵝肉料理著稱，是品嚐在地風味的好選擇。
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勝洋休閒農場：全國最大的專業水草植栽場，除了觀賞各式水生植物外，還提供DIY體驗活動，適合親子同遊。
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黑連碳烤玉米：以獨特的醬料與炭烤技術聞名，是當地人氣小吃。
- 附近美食：紅倉庫桶仔雞、鰻晏、松叁雞、棗稻田、橘子咖啡、魚丸米粉、小院子咖啡
- 熱門景點：橘之鄉、可達羊場、超品起司、吉姆老爹啤酒工廠、木渠多肉、蜂采館、鐵牛車力阿卡
- 宜蘭飯店推薦：蘭城晶英酒店、悅川酒店
分享宜蘭20座特色親子公園、免費溜滑梯，包含大碗公溜滑梯、二層樓溜滑梯、螺旋溜滑梯、磨石子溜滑梯，最讚的是「羅東運動公園」裡的兒童遊戲區「泡泡森林公園」，還有宜蘭特色溜滑梯飯店，小孩子超開心！
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