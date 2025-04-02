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宜蘭縣員山鄉【宜蘭員山公園】大小磨石子溜滑梯、新式遊具、戰車公園、忠烈祠、木棧道生態池、環山步道

2025-04-02 14:50:09 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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宜蘭員山公園就在員山鄉的員山圖書館對面，這裏免門票又方便停車。公園的設施很多，最受小朋友歡迎的是大型磨石子溜滑梯、還有新式可爬可溜的大型遊具，加上木棧道生態池、餵魚池、運動器材、籃球場，整體綠意環境，也是當地居地休閒及運動的好去處。員山公園在日據時代其實是日本神社，光復後才改建為忠烈祠，因為佔地寬廣，也是每年元宵節舉辦燈會的活動場地。更特別的是園區還有溫泉，員山一日遊千萬別錯過喔！

  • 名稱：宜蘭員山公園
  • 地址：宜蘭縣員山鄉復興路(員山鄉公所斜對面)
  • 營業時間：全天開放
  • 門票：免門票入園
  • 洗手間：有

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本文重點｜快速連結

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宜蘭員山公園交通停車資訊

  • 自行開車：Google導航輸入「員山公園」即可到達
  • 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

宜蘭員山公園新式溜滑梯

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員山公園佔地面積約為四公頃，這一帶境綠意盎然，常有民眾到此乘涼休憩，也是當地民眾假日休閒玩樂的好地方
如果只查員山公園，很容易查到中和員山公園，所以要正名「宜蘭員山公園」才不會找錯

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小型溜滑梯遊具組，家長可以坐在一旁休息

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兩邊不同造型的溜滑梯，增加了趣味性

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盪鞦韆也是小朋友的最愛!!

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多元的溜滑梯組合，可以爬、可以滑，一個設施就有多種玩法，真的很受歡迎
這座溜滑梯適合大一點的小朋友

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現場充滿歡樂聲，假日就該這樣玩！

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小型籃球場，也有許多小孩來這裡打球

宜蘭員山公園磨石子溜滑梯

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涼亭旁有大、小兩座磨石子溜滑梯

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大摩石子溜滑梯成橢圓丘，上面有平台讓小朋友盡情跑，四周有石階和滑梯

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這個磨石子溜滑梯還滿大的，但溜下來的沙子緩衝區較小，家長還是要注意

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旁邊的小磨石子滑梯，很適合幼兒園的小朋友

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戶外圓形舞台

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附近還有一個木頭攀爬遊戲區

宜蘭員山公園木棧道生態池

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生態池!! 這裏的環境真的可以讓人放鬆啊

員山公園忠烈祠｜宜蘭神社

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宜蘭員山公園的前身是日本神社!! 後來才改為忠烈祠，這裏還保留當時的鳥居呢

宜蘭戰車公園

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地上有一些當年的遺跡，留下來也見證了歷史

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這裏又名戰車公園

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M24型霞飛式坦克車

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忠烈祠大概有百來階

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員山公園神社故事

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晚上加了太陽能板的燈柱比較安全一些

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中途平台!! 如果一口氣爬上來，真的粉累啊

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從中途平台再往上走一下下就到了

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再繼續往上走就會抵達忠烈祠了

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週邊展示相關歷史

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這個很就清楚當年的模樣了

環山步道

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環山步道至高點

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可已看到旁邊的學校操場

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如果以當年的規模來說，當時的日本神社還滿大的

員山公園附近景點美食

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公園旁有二個小攤車是附近居民的最愛，生意很好

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宜蘭縣員山鄉【宜蘭員山公園】大小磨石子溜滑梯、新式遊具、戰車公園、忠烈祠、木棧道生態池、環山步道

員山鄉的景點很多，員山公園對面的鄉立圖書館也正改建中，推薦其它景點及美食如下：

  1. 蜊埤湖：​距離員山公園不遠，蜊埤湖以其寧靜的湖光山色著稱，環湖步道適合散步，並有大片草坪供遊客休憩。

  2. 望龍埤：​這座湖泊因偶像劇《下一站，幸福》取景而聞名，環湖步道風景優美，湖畔的花田村咖啡廳提供輕食與飲品，是休閒的好地方。

  3. 望龍埤鵝肉攤：​位於望龍埤旁，以鮮嫩多汁的鵝肉料理著稱，是品嚐在地風味的好選擇。

  4. 勝洋休閒農場：​全國最大的專業水草植栽場，除了觀賞各式水生植物外，還提供DIY體驗活動，適合親子同遊。

  5. 黑連碳烤玉米：​以獨特的醬料與炭烤技術聞名，是當地人氣小吃。

宜蘭縣員山鄉【宜蘭員山公園】大小磨石子溜滑梯、新式遊具、戰車公園、忠烈祠、木棧道生態池、環山步道

分享宜蘭20座特色親子公園、免費溜滑梯，包含大碗公溜滑梯、二層樓溜滑梯、螺旋溜滑梯、磨石子溜滑梯，最讚的是「羅東運動公園」裡的兒童遊戲區「泡泡森林公園」，還有宜蘭特色溜滑梯飯店，小孩子超開心！

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以上是紫色微笑分享的宜蘭員山公園，別忘了關注我們，持續分享最新的美食與旅遊資訊！

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