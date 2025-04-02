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「宜蘭員山公園」就在員山鄉的員山圖書館對面，這裏免門票又方便停車。公園的設施很多，最受小朋友歡迎的是大型磨石子溜滑梯、還有新式可爬可溜的大型遊具，加上木棧道生態池、餵魚池、運動器材、籃球場，整體綠意環境，也是當地居地休閒及運動的好去處。員山公園在日據時代其實是日本神社，光復後才改建為忠烈祠，因為佔地寬廣，也是每年元宵節舉辦燈會的活動場地。更特別的是園區還有溫泉，員山一日遊千萬別錯過喔！

名稱：宜蘭員山公園

地址：宜蘭縣員山鄉復興路(員山鄉公所斜對面)

營業時間：全天開放

門票：免門票入園

洗手間：有

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宜蘭員山公園交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入 「員山公園」 即可到達

即可到達 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

宜蘭員山公園 新式溜滑梯

「員山公園」佔地面積約為四公頃，這一帶境綠意盎然，常有民眾到此乘涼休憩，也是當地民眾假日休閒玩樂的好地方

如果只查員山公園，很容易查到中和員山公園，所以要正名「宜蘭員山公園」才不會找錯

小型溜滑梯遊具組，家長可以坐在一旁休息

兩邊不同造型的溜滑梯，增加了趣味性

盪鞦韆也是小朋友的最愛!!

多元的溜滑梯組合，可以爬、可以滑，一個設施就有多種玩法，真的很受歡迎

這座溜滑梯適合大一點的小朋友

現場充滿歡樂聲，假日就該這樣玩！

小型籃球場，也有許多小孩來這裡打球

宜蘭員山公園磨石子溜滑梯

涼亭旁有大、小兩座磨石子溜滑梯

大摩石子溜滑梯成橢圓丘，上面有平台讓小朋友盡情跑，四周有石階和滑梯

這個磨石子溜滑梯還滿大的，但溜下來的沙子緩衝區較小，家長還是要注意

旁邊的小磨石子滑梯，很適合幼兒園的小朋友

戶外圓形舞台

附近還有一個木頭攀爬遊戲區

宜蘭員山公園 木棧道生態池

生態池!! 這裏的環境真的可以讓人放鬆啊

員山公園忠烈祠｜宜蘭神社

「宜蘭員山公園」的前身是日本神社!! 後來才改為忠烈祠，這裏還保留當時的鳥居呢

宜蘭戰車公園

地上有一些當年的遺跡，留下來也見證了歷史

這裏又名戰車公園

M24型霞飛式坦克車

忠烈祠大概有百來階

員山公園神社故事

晚上加了太陽能板的燈柱比較安全一些

中途平台!! 如果一口氣爬上來，真的粉累啊

從中途平台再往上走一下下就到了

再繼續往上走就會抵達忠烈祠了

週邊展示相關歷史

這個很就清楚當年的模樣了

環山步道

環山步道至高點

可已看到旁邊的學校操場

如果以當年的規模來說，當時的日本神社還滿大的

員山公園附近景點美食

公園旁有二個小攤車是附近居民的最愛，生意很好

員山鄉的景點很多，員山公園對面的鄉立圖書館也正改建中，推薦其它景點及美食如下：

分享宜蘭20座特色親子公園、免費溜滑梯，包含大碗公溜滑梯、二層樓溜滑梯、螺旋溜滑梯、磨石子溜滑梯，最讚的是「羅東運動公園」裡的兒童遊戲區「泡泡森林公園」，還有宜蘭特色溜滑梯飯店，小孩子超開心！

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