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新北市瑞芳區九份和風小築 步行30秒到老街! 日式與中式融合的典雅風格設計 九份民宿推薦 山景雙人房/四人房

2025-04-02 14:50:11 文字：萱兒Ann
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萱兒Ann

萱兒Ann
新北市瑞芳區九份和風小築 步行30秒到老街! 日式與中式融合的典雅風格設計 九份民宿推薦 山景雙人房/四人房

位於老街內的典雅民宿 ! 步行30秒就到九份老街! 早上還可以眺望山景賞日出 !

逛過這麼多次九份老街，我也是第一次住在老街裡的民宿

夜晚的老街，給人又是不同的感受，很特別的感覺 !!

【九份和風小築】的房間環境打掃得很乾淨 ! 大推 !!!

萱兒膚質較敏感，”床” 是否乾淨，看我隔天有沒有起疹子就知道了 !

在衛生這部分，萱兒認證過了 ! 很乾淨 ~讚讚 !!

Table of Contents

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九份和風小築民宿

新北市瑞芳區九份和風小築 步行30秒到老街! 日式與中式融合的典雅風格設計 九份民宿推薦 山景雙人房/四人房

【九份和風小築】

→　

地址 : 新北市瑞芳區基山街31巷5-2號

【九份和風小築】

注意事項 : 入住時間: 15:00~18:30 (櫃台無24H)

建議先至櫃檯 check in 後，將行李提至房間內，再去逛老街~

民宿無提供停車位，但老街附近有許多付費停車場 !

過夜車 建議停放在【隔頂停車場】付費停車場

九份和風小築-大廳

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【九份和風小築】的大廳為中式氛圍設計 !!

燈光一打下去，更顯氣派 !!

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根據相關法規規定

2025年1月起，住宿業者不得提供一次性備品

但基本的洗髮精、沐浴乳【九份和風小築】有提供大瓶裝於每間房浴廁中。

如有需要其他用品可以在櫃檯處購買唷 !

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萱兒入住這天正是下大雨的天氣，撐傘逛老街真的很不方便

沒想到【九份和風小築】 櫃台居然有提供 “免洗雨衣”

實在是太貼心了 !!!

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【九份和風小築】 沒有提供早餐

步行免30秒，就是眾多美食的老街啦 !

微光森林 Twilight Cafe 有與民宿合作，可享9折優惠 !

九份和風小築-樓梯間

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樓梯天花板的縷空雕花 也太美!

(民宿無電梯)

九份和風小築-自助區

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自助飲水機 (冷熱水)

提供 免費的多種茶包與小點心 享用。

九份和風小築-山景雙人房1

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房間給人的感覺很溫馨 !

還有陽台區 ! 可以在躺椅上欣賞風景 !! 太愜意了 ~~

這才是享受假期的打開方式 !!!

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梳妝台 (有附吹風機) 、冷氣、電視、小冰箱、水壺

行李架、免費 wifi

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乾溼分離的浴廁

提供 洗髮精與沐浴乳 (大瓶裝)、毛巾

九份和風小築-山景雙人房2

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有跟民宿老闆詢問是否可以借拍攝其他房型 ~

這是另一間 山景雙人房 ~

一樣也有陽台+雙人躺椅 !

看著也是很舒適放鬆的房間。

九份和風小築-經典四人房型

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四人房型 為兩張雙人床 !

整個房間的空間非常寬敞 !

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兩張 雙人床的旁邊都有插座

中間茶几後面也有插座

要充電很方便，不會吵架 (笑)

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房間有窗簾遮蓋的 都是窗戶 !

可以打開通風 ~

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四人房型的空間寬敞舒適 !

就算把行李箱都攤開放地方，也不會影響行走空間 !

九份和風小築-頂樓眺望美景

新北市瑞芳區九份和風小築 步行30秒到老街! 日式與中式融合的典雅風格設計 九份民宿推薦 山景雙人房/四人房
新北市瑞芳區九份和風小築 步行30秒到老街! 日式與中式融合的典雅風格設計 九份民宿推薦 山景雙人房/四人房

(以上兩張圖擷取自 【九份和風小築】官方網站)

萱兒入住時遇到下雨天，很可惜無法欣賞到一望無際的美景 >”

但是也能欣賞到 雨中特有的朦朧美之風景 ! 感受其 靜謐美好~

在忙碌的生活裡，找個時間適時放鬆一下，來個Chill 旅行吧 !

推薦就訂【九份和風小築】民宿，來個兩天一夜的九份渡假遊 !

→　-網路訂房

→　九份和風小築民宿-官方網站

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Hi~我是萱兒Ann 

也是一名室內設計師，擁有室內設計相關乙級證照兩張

平常非常喜歡拍照記錄生活點滴珍藏回憶

本身也是很愛買買買的女人 (笑)

藉由部落格開始開箱分享各種美妝保養與3C家電好物

希望大家多多支持萱兒唷  

更多生活美照分享在 萱兒的IG 

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九份和風小築

phone
place新北市瑞芳區基山街31巷5-2號
4.83 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.75
服務
4.75
交通便利
5.00
CP值
5.00
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