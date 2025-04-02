位於老街內的典雅民宿 ! 步行30秒就到九份老街! 早上還可以眺望山景賞日出 !
逛過這麼多次九份老街，我也是第一次住在老街裡的民宿
夜晚的老街，給人又是不同的感受，很特別的感覺 !!
【九份和風小築】的房間環境打掃得很乾淨 ! 大推 !!!
萱兒膚質較敏感，”床” 是否乾淨，看我隔天有沒有起疹子就知道了 !
在衛生這部分，萱兒認證過了 ! 很乾淨 ~讚讚 !!
九份和風小築民宿
【九份和風小築】
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地址 : 新北市瑞芳區基山街31巷5-2號
【九份和風小築】
注意事項 : 入住時間: 15:00~18:30 (櫃台無24H)
建議先至櫃檯 check in 後，將行李提至房間內，再去逛老街~
民宿無提供停車位，但老街附近有許多付費停車場 !
過夜車 建議停放在【隔頂停車場】付費停車場
九份和風小築-大廳
【九份和風小築】的大廳為中式氛圍設計 !!
燈光一打下去，更顯氣派 !!
根據相關法規規定
2025年1月起，住宿業者不得提供一次性備品
但基本的洗髮精、沐浴乳【九份和風小築】有提供大瓶裝於每間房浴廁中。
如有需要其他用品可以在櫃檯處購買唷 !
萱兒入住這天正是下大雨的天氣，撐傘逛老街真的很不方便
沒想到【九份和風小築】 櫃台居然有提供 “免洗雨衣”
實在是太貼心了 !!!
【九份和風小築】 沒有提供早餐
步行免30秒，就是眾多美食的老街啦 !
微光森林 Twilight Cafe 有與民宿合作，可享9折優惠 !
九份和風小築-樓梯間
樓梯天花板的縷空雕花 也太美!
(民宿無電梯)
九份和風小築-自助區
自助飲水機 (冷熱水)
提供 免費的多種茶包與小點心 享用。
九份和風小築-山景雙人房1
房間給人的感覺很溫馨 !
還有陽台區 ! 可以在躺椅上欣賞風景 !! 太愜意了 ~~
這才是享受假期的打開方式 !!!
梳妝台 (有附吹風機) 、冷氣、電視、小冰箱、水壺
行李架、免費 wifi
乾溼分離的浴廁
提供 洗髮精與沐浴乳 (大瓶裝)、毛巾
九份和風小築-山景雙人房2
有跟民宿老闆詢問是否可以借拍攝其他房型 ~
這是另一間 山景雙人房 ~
一樣也有陽台+雙人躺椅 !
看著也是很舒適放鬆的房間。
九份和風小築-經典四人房型
四人房型 為兩張雙人床 !
整個房間的空間非常寬敞 !
兩張 雙人床的旁邊都有插座
中間茶几後面也有插座
要充電很方便，不會吵架 (笑)
房間有窗簾遮蓋的 都是窗戶 !
可以打開通風 ~
四人房型的空間寬敞舒適 !
就算把行李箱都攤開放地方，也不會影響行走空間 !
九份和風小築-頂樓眺望美景
(以上兩張圖擷取自 【九份和風小築】官方網站)
萱兒入住時遇到下雨天，很可惜無法欣賞到一望無際的美景 >”
但是也能欣賞到 雨中特有的朦朧美之風景 ! 感受其 靜謐美好~
在忙碌的生活裡，找個時間適時放鬆一下，來個Chill 旅行吧 !
推薦就訂【九份和風小築】民宿，來個兩天一夜的九份渡假遊 !
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