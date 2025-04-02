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台中市西屯區2025台中元宵燈會｜2/8 ~ 2/23 中央公園 :主燈 女媧『蛇現幸福』停車資訊/活動/燈區特色

2025-04-02 14:55:06 文字：papa
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2025台中元宵燈會｜2/8 ~ 2/23 就在 中央公園 !主燈「蛇現幸福」以創世神話女神「女媧」為發想，全臺唯一移動式展演的主燈，12M高X 4.5M寬 X 20M長主燈 , 近30公尺前移距離 蠻巨大的，台中元宵燈會 :8大燈區 一次看完，停車資訊/動線規劃/提燈資訊，請看內文

2025.02.06 晚間都會試燈/搶先看別人拍的

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2025台中元宵燈會

主燈是女媧，之前看到新聞報導的照片的時候蠻震撼的(負面資訊) 拍攝當天發現女神本尊是漂亮的帶著漫畫女主角臉，如果旁邊出現聖戰士都覺得可以!

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主燈秀展演時間

  • 週一至週四18:00-21:00(最終場21:00)
  • 週五至週日18:00-21:30(最終場21:30)
  • 每30分鐘展演1場，每場3分鐘。
  • ※2/8(六)開幕首場為19:00

這次主燈12M高X 4.5M寬 X 20M長,會前後移動！設置場地位子就在草皮區上蠻顯眼

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沿途都有燈光布置，晚上應該蠻漂亮的! 各種可愛設置燈飾會逐漸浮現在大家眼！

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女媧，身材似乎過平坦，沒有傲人身材？大貓先生：其實「醜醜水」台語，還不錯啦，PAPA:　蛇有關的我想到蛇姬（海賊王）還有　大蛇丸(火影忍者)

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打造海洋世界的空間，我猜這些白天看起來像籃子到晚上應該就會變成霓虹海葵水母之類的

小迷宮呢

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城市綠洲燈區

位於主燈對向的城市綠洲燈區，很華麗的水上燈組，透過文字述說臺中山海屯城故事帶著文學氣質

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舌尖上的趣味燈區

台中美食超多之外讓人印象深刻的美食料理絕對有烤串與火鍋…所以當你看到草皮上出現這些烤串飄在河道上的火鍋都會笑出來，妥妥宣告台中人真的很愛吃 火鍋與燒肉!

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火鍋啊！

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群蛇共舞燈區

群蛇共舞顧名思義周邊會有很多蛇蛇出沒，各種造型蛇燈都在這一區，PAPA拍攝的當天通通都包著保鮮膜，下周應該就會拆除了

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海洋奇幻冒險燈區

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最可愛的裝飾就是章魚（其實這裡是公廁）無敵可愛的啦!

沿途有著各種隱藏版海洋生物,海葵等等…裝飾中! 美人魚應該是半成品吧，沒眼睛沒穿閃亮亮的胸衣，貝殼也是素面的，旁邊的海馬都比她靓!

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至於這個我就不確定它屬於哪個部分..總而言之就是彩蛋啊，白天拍也很美

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蛇畫故事燈區

布置中，這個系列後面還有值得期待一下吧，我想

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樂in LOVE燈區

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中央公園遊樂區 -超多家長帶小朋友來這裡消耗體力，也有不少人到此野餐露營，假日有好天氣值得安排一下白天在這裡放送，傍晚看花燈!

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｜小提燈-甜甜蛇 發放時間

2/8(六)-2/23(日) 每日15:30開放排隊，每日16:00開始發放。

每日限量發送，1人限領1盞，發完為止，歡迎大家提著「甜甜蛇」小提燈一起來賞燈!

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主題市集-蛇も市：什麼事？蛇も市 .ᐟ —— Pop-up in SHINING TAICHUNG（小蝸牛市集主導)

去年開始台中燈會都有規劃市集活動，今年不意外繼續炒熱元宵氣氛

｜燈區導覽地圖：

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燈會期間有管制，開車的朋友記得避開這區喔（雖然開過來也會有工作人員要求你轉道）

｜停車資訊

燈會期間會車停遠一點，再步行租借腳踏車或搭接駁公車就可以抵達會場

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交通運輸資訊

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