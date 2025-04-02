長崎，這座曾在1945年8月9日遭受原子彈襲擊的城市，至今依然是世界

上最具歷史意義的旅遊目的地之一。而在這個城市的心臟地帶，

原爆資料館無疑是最值得一遊的地方之一。這座資料館不僅是用來紀念

歷史的悲劇，更是為了促進未來的和平而設立。

從寂靜的天空到死寂的土地，原子彈的投下改變了人類歷史的軌跡。

然而，隨著時間的推移，這段黑暗的記憶不僅引發了無數的反思，更成

為了全球追求和平的重要契機。在這篇文章中，我們將深入探討原子彈

的投放過程、核武器的開發歷史以及長崎繁榮的背後故事，並呼籲一個沒有核武的世界。

參觀資訊:

門票費用資訊:

区分 個人 一般 200円 小、中、高校学生 100円

展館設有三層樓，一樓的入口旁有寄物櫃，方便您寄放行李及物品。

若要購買入場門票，請前往B2樓層，您只需沿著白色旋轉樓梯向下走。

不要小看這個樓梯，因為樓梯牆壁上的年份會不斷變化，彷彿帶您乘坐

時光機回到1945年。

1945年的8月6日，隨著一顆名為「小男孩」的原子彈在廣島上空爆炸

，整個城市瞬間化為灰燼。而3天後，另一顆名為「胖子」的原子彈

在長崎降臨，讓這座城市經歷了同樣的命運。原子彈的投放不僅摧毀

了無數生命，還永久改變了戰爭的面貌。這一幕至今仍然刻骨銘心，

提醒我們必須記住過去的悲劇。

完整呈現當年爆炸後的慘況，包含原子彈投擲的原因與過程、核武器

的發展歷史，以及至今長崎復興的相關資料。

參加了這麼多的展覽館，這種類型的展館對我來說確實是第一次，

心情感到沉重。儘管當時的時空背景各異，但生命是沒有國界的，

因此全球的和平至關重要。沒有戰爭和鬥爭的美好世界，值得我們深思。

核武器武器的研究始於20世紀初，科學家的發現推動了核能的開發。

然而，隨著技術的進步，核武器的潛在風險也隨之增加。美國的

曼哈頓計劃標誌著核武器的誕生，隨後的冷戰時期則充斥著核武競賽的陰霾。

如果說長崎原爆資料館是讓您重新思考歷史的重要場所，那麼平和公園則是

讓您放鬆心靈、尋求靜謐的理想去處。

公園位於資料館不遠處，是一個匯聚了和平與希望的象徵。

公園內豎立著各種和平雕像和紀念碑，其中最為引人注目的，莫過

於「和平紀念像」，它以一種雄偉的姿態，提醒著世人永遠珍惜和平的來之不易。

在這片綠意盎然的空間中，走在小徑上，您可以細細品味每一處

景點所傳遞的和平信息。在這裡，無論是靜靜坐下，沉思原爆的

苦痛，還是與朋友分享當下的美好，都是一種心靈的撫慰。此外，

平和公園內的每年和平紀念日活動吸引了世界各地的遊客與當地居民

共襄盛舉，讓這裡成為生命與關懷的交匯點。

北側的和平祈念像前，象徵著人們對和平的渴望和對戰爭犧牲者的悼念。

其右手指向天空，代表對於原子彈威脅的警示；而左手水平則表達對和平

的追求。這座和平祈念像不僅是對過去的懷念，更是對未來的希望。

長崎原爆資料館和平和公園不僅是旅遊的景點，更是一場對於生命意義的

探討。在這片曾經戰火紛飛的土地上，透過歷史的教訓，我們要思考的

不僅是和解與和平，還有如何在當今世界中使這些理念更具實質意義。

當我們回顧過去，展望未來，才能真正珍惜當下的每一刻。

值得注意的是，由於平和公園位於較高的地势，公園入口處貼心地提供

免費的電扶梯，真是非常周到的安排。

長崎原爆資料館與平和公園都是難得可貴的珍貴體驗。

這不僅是一段追憶過去的旅程，也是一次追尋未來的使命。

長崎的故事提醒我們，即使在最黑暗的時刻，人類的勇氣與堅韌能夠

帶來希望。因此，讓我們共同努力，為未來繪製一幅無核武的美好藍圖。

和平，不再只是口號，而是每日的實踐。讓我們一起期望，這個世界能夠

擺脫核武的陰影，迎來真正的長久和平。

長崎原爆資料館

日本長崎県長崎市平野町7−8

營業時間

4月、9月～隔年3月 8:30～17:30 （入館は17:00まで）

5月～8月 8:30～18:30 （入館は18:00まで）

8月7日～9日 8:30～20:00 （入館は19:30まで）

公休日:

12月29日～31日

票價:

大人200日圓、小學生～高中生100日圓

交通資訊:

「赤迫（あかさこ）」行で「原爆資料館」電停下車、徒歩約5分

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