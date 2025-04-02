稻佐山高達333公尺，提供壯觀的長崎市景觀，並且被評選為

世界新三大夜景之一。同時也是日本新三大夜景，這裡的夜景價值高達

1000萬美金，無論白天還是夜晚，都能享受到不同的美麗體驗。除了

開車和徒步登山步道，您還可以選擇乘坐纜車上山，輕鬆享受這份美景！

長崎指定飯店門口提供免費的夜景專車，讓您輕鬆欣賞稻佐山新日本

三大夜景，留下難忘的旅遊回憶。

長崎市的稻佐山山頂展望台，無疑是一個不可錯過的絕佳旅遊景點。

這裡不僅擁有壯麗的自然風光，更是結合了當地的歷史文化，吸引著無數

遊客前來探索。在本文中，我們將深入了解這個美麗的地方，並介紹一些

獨特的旅遊特色和必訪的景點。

展望台提供360度的視角，讓你可以觀賞到港口的所有美景，尤其是

在清晨和黃昏時，海面如鏡，景色更是如詩如畫。

城市與自然的完美結合：展望台所在的地勢使得城市景觀與周圍的

山脈、海洋形成完美的對比，這種獨特的地理位置使得遊客無法抗拒其魅力。

前往稻佐山頂展望台的交通方式多種多樣，使訪客的旅程更加便利。

乘坐纜車上山是最受歡迎的選擇，透過纜車的透明玻璃，你可以在上升

的過程中欣賞到兩旁的壯麗風景，獨特的體驗令人回味無窮喔。

前往山頂展望台目前有長崎纜車及長崎稻佐山軌道車，本次將分享

從長崎纜車搭乘至展望台的體驗過程。

長崎纜車乘車資訊:

淵神社站

長崎県長崎市稲佐町364-1

營業時間:9:00～22:00（因天氣、檢查保養而停駛）

公休日:全年無休（因天氣、檢查保養而停駛）

費用:

往返：成人1,250日圓 國高中生940日圓 小學生、幼童620日圓

單程：成人730日圓 國高中生520日圓 小學生、幼童410日圓

交通資訊:

從JR長崎站前搭乘巴士往「下大橋」約7分鐘，在「纜車前」下車，步行約3分鐘

※有免費循環巴士 往返市中心飯店～長崎纜車淵神社站

（從當天12點開始到各班次發車時間30分鐘前，可在官方網站進行預約，詳情請確認官方網站）

長崎稻佐山以其壯觀的全景而聞名，尤其是在日落時分，整個城市的

燈光與天際線交相輝映，形成一幅美麗的畫卷。從展望台俯瞰，你可

以欣賞到長崎港的迷人景色、觀音寺與文化歷史、纜車體驗、完美的觀星地點

展望台提供360度的視角，讓你可以觀賞到港口的所有美景，尤其是在

黃昏時景色更是如詩如畫。展望台所在的地勢使得城市景觀與周圍的

山脈、海洋形成完美的對比。

此外，稻佐山還被譽為絕佳的觀星地點。由於其遠離城市光害，當夜幕

低垂時，你可以感受到星空的璀璨，這樣的天文景觀對於攝影愛好者和

浪漫情侶而言，是一個極佳的拍照機會。這裡的點點星光與城市燈火

交相輝映，猶如夢幻般的場景，留下旅遊的美好回憶，來這裡就對了。

稲佐山展望台(免費入場)

營業時間:展望台頂樓為24小時營業

長崎縣長崎市稻佐町364

長崎纜車乘車資訊:

淵神社站

長崎県長崎市稲佐町364-1

營業時間:9:00～22:00（因天氣、檢查保養而停駛）

公休日:全年無休（因天氣、檢查保養而停駛）

費用:

往返：成人1,250日圓 國高中生940日圓 小學生、幼童620日圓

單程：成人730日圓 國高中生520日圓 小學生、幼童410日圓

交通資訊:

從JR長崎站前搭乘巴士往「下大橋」約7分鐘，在「纜車前」下車，步行約3分鐘

※有免費循環巴士 往返市中心飯店～長崎纜車淵神社站

（從當天12點開始到各班次發車時間30分鐘前，可在官方網站進行預約，詳情請確認官方網站）

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