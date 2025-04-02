超酷的喜樂時代影城小小影城店長，說什麼都參加啦！

掛上自己的名牌，體驗影城現場工作人員的辛苦，下次進電影院一定要乖乖的啦！

小店長報到時，記得換上制服！

工作的氛圍一秒出現～

制服和帽子活動結束需歸還喔（叮嚀）

為了給客人舒適的觀影空間，開場前的整理也不能馬虎！

有趣的售票體驗和爆米花販售體驗輪番上陣～

一有空檔就偷懶........(直接扣薪水啦）

好有架勢～

再偷吃一把爆米花，實在太幸福啦～（再扣薪水）

結束後還能得到一只努力工作的獎狀，實在太帥了啦！

喜樂時代影城-小小店長 毛毛特別場還搭配有趣的說故事達人活動！

邊唱邊跳，幾歲都好玩！

聽完台語版的故事，再跟毛毛獸人一起互動，一起進入毛毛獸人的毛茸茸世界吧！

小小店長 毛毛特別場除了豐富的小小店長活動，還提供觀賞電影票、小杯可樂 1 杯與小(甜)爆米花餐點，再搭配3 小時停車折抵，全家一起手拉手前來看電影再適合不過啦！

現在就關注喜樂時代影城參加去吧！

｜活動詳情｜

地點：喜樂時代影城 高雄總圖店 (高雄市前鎮區林森四路 189 號 2F 及 B1F)

▪️未滿2歲：免費入場，無小店長體驗，觀影時無座位，家長需抱至腿上。

▪️2歲-12歲: 699元/位；含小店長體驗、爆米花*1、小杯飲料*1、觀賞電影票*1、小店長證書*1）

▪️12歲以上大人小孩：250元/位（含觀賞電影票*1）







