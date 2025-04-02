為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 幾歲都想參加啦！喜樂時代影城小小影城店長活動，邊玩邊偷懶，一樣是店長～（笑）

幾歲都想參加啦！喜樂時代影城小小影城店長活動，邊玩邊偷懶，一樣是店長～（笑）

2025-04-02 14:55:27 文字：屎蛋媽就是可以很親子
share
屎蛋媽就是可以很親子

屎蛋媽就是可以很親子

幾歲都想參加啦！喜樂時代影城小小影城店長活動，邊玩邊偷懶，一樣是店長～（笑）

超酷的喜樂時代影城小小影城店長，說什麼都參加啦！ 

掛上自己的名牌，體驗影城現場工作人員的辛苦，下次進電影院一定要乖乖的啦！ 

 

幾歲都想參加啦！喜樂時代影城小小影城店長活動，邊玩邊偷懶，一樣是店長～（笑）

 

小店長報到時，記得換上制服！

工作的氛圍一秒出現～

 

制服和帽子活動結束需歸還喔（叮嚀）

 

幾歲都想參加啦！喜樂時代影城小小影城店長活動，邊玩邊偷懶，一樣是店長～（笑）

 

為了給客人舒適的觀影空間，開場前的整理也不能馬虎！ 

有趣的售票體驗和爆米花販售體驗輪番上陣～

 

幾歲都想參加啦！喜樂時代影城小小影城店長活動，邊玩邊偷懶，一樣是店長～（笑）

 

一有空檔就偷懶........(直接扣薪水啦）

 

幾歲都想參加啦！喜樂時代影城小小影城店長活動，邊玩邊偷懶，一樣是店長～（笑）

 

好有架勢～

 

幾歲都想參加啦！喜樂時代影城小小影城店長活動，邊玩邊偷懶，一樣是店長～（笑）

 

再偷吃一把爆米花，實在太幸福啦～（再扣薪水） 

幾歲都想參加啦！喜樂時代影城小小影城店長活動，邊玩邊偷懶，一樣是店長～（笑）

 

結束後還能得到一只努力工作的獎狀，實在太帥了啦！ 

 

幾歲都想參加啦！喜樂時代影城小小影城店長活動，邊玩邊偷懶，一樣是店長～（笑）

喜樂時代影城-小小店長 毛毛特別場還搭配有趣的說故事達人活動！ 

邊唱邊跳，幾歲都好玩！

幾歲都想參加啦！喜樂時代影城小小影城店長活動，邊玩邊偷懶，一樣是店長～（笑）

 

聽完台語版的故事，再跟毛毛獸人一起互動，一起進入毛毛獸人的毛茸茸世界吧！ 

 

幾歲都想參加啦！喜樂時代影城小小影城店長活動，邊玩邊偷懶，一樣是店長～（笑）

 

小小店長 毛毛特別場除了豐富的小小店長活動，還提供觀賞電影票、小杯可樂 1 杯與小(甜)爆米花餐點，再搭配3 小時停車折抵，全家一起手拉手前來看電影再適合不過啦！ 

現在就關注喜樂時代影城參加去吧！ 

 

｜活動詳情｜ 

地點：喜樂時代影城 高雄總圖店 (高雄市前鎮區林森四路 189 號 2F 及 B1F) 

▪️未滿2歲：免費入場，無小店長體驗，觀影時無座位，家長需抱至腿上。 

▪️2歲-12歲: 699元/位；含小店長體驗、爆米花*1、小杯飲料*1、觀賞電影票*1、小店長證書*1） 

▪️12歲以上大人小孩：250元/位（含觀賞電影票*1） 




 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr
 屎蛋媽就是可以很親子
新竹最時髦的自助吧個人火鍋「陳阿姨火鍋灶咖」插旗竹北啦！整體不論是湯頭、肉品、海鮮，品質都不馬虎，下次聚餐、約會，來找陳阿姨就對了！ - 阿華田的美食日記
 阿華田
新竹市東區新竹低調的煙燻鴨肉麵店！只賣半天中午過後可能就吃不到的店！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
屏東縣恆春鎮「一泊二食竟然這麼澎湃？」《墾丁富麗敦飯店》專案雙人房不到3000元，兒童遊戲室、泳池＋BBQ +KTV，砂鍋魚頭大餐+早餐自助吧，輕鬆玩滿兩天一夜、一次滿足孩子和爸媽！
 引線木偶
新竹縣竹北市新竹縣竹北市烤蚵吃到飽300元+快炒店！多種蚵仔料理。實現吃蚵財富自由！夾娃娃機親子設備小舞台適合一家大小及工商聚會！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
推薦商品
keyboard_arrow_up