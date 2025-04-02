官田一日遊 介紹
官田位於台南中心地區，鄰近曾文溪畔，官田舊名為「官佃」是政府的田地，
雖然不如台南市區繁華，但卻充滿了獨特的魅力，蘊含了豐富的美食、文化和歷史，
今天就要來介紹 官田一日遊新攻略推薦，各景點不僅有自然美景，也擁有豐富旅遊資源，
更加蘊含藝術氣息的旅遊好去處.
官田一日遊/ # 西拉雅「官田遊客中心」
西拉雅「官田遊客中心」於2020年8月啟用的官田遊客中心佔地約11公頃，
園區景觀以「鄉村聚落」及西拉雅族元素融入進嘉南平原之地形意象打造而成，
其交通位置方便且設備齊全，未來將成為當地觀光新地標
「官田遊客中心」景點資訊
門票資訊：免門票
連絡電話：+886-6-6900399
官田一日遊/ #【隆田CHA CHA 文化資產教育園區】景點介紹
「隆田文化資產教育園區」以科技、藝術與綠意新生的「隆田文化資產教育園區」
保存「四鐵共構」的產業遺跡，留有鐵軌、地磅室遺構、歷史建築臺鹽隆田儲運站及倉庫群
「隆田文化資產教育園區」來去參觀順便親子互動一下!!
【隆田文化資產教育園區】園區資訊
台南隆田CHA CHA 文化資產教育園區
地址: 台南市官田區新生街43號
電話: 06 579 1377
營業時間: 09:00~17:00 (週二公休)
官田一日遊/ # 「烏山頭水庫風景區」 介紹
位於台南六甲區與官田區交界處，
蜿蜒曲折的湖岸線如就一株碧綠的珊瑚礁，故有「珊瑚潭」美譽。
珊瑚潭由逾30條支流匯合而成，蓄水面積近1300公頃，
潭中浮著近百座小島與半島，湖光山色煞是迷人。
烏山頭水庫風景區-資訊
地址：台南市官田區嘉南68-2號
營業時間：早上8:00 – 晚上 17:30
官田一日遊/ # 烏山頭水庫（香榭大道南洋櫻)賞櫻
「烏山頭水庫風景區」時序已入春，烏山頭水庫香榭大道南洋櫻已開花，
粉紅色花朵隨風搖曳更顯得美麗。目前花況約開出八九成，烏山頭風景區管理所
也有在連假推出南洋櫻和風祭，大家趁著連假一起來一趟賞櫻感受浪漫之旅。
烏山頭水庫風景區-香榭大道-資訊
地址：台南市官田區嘉南68-2號
營業時間：早上8:00 – 晚上 17:30
官田一日遊/ #八田與一紀念園區介紹
位於烏山頭水庫北側是為紀念嘉南大圳建造者
八田與一先生所設立的。八田與一又被稱為「嘉南大圳之父」，在1910年，
八田與一即來到臺灣南部投入烏山頭水庫和嘉南大圳漫長的探勘工作。
八田與一紀念園區在2009年進行翻修，
在2011年正式啟用，擁有完整的日式建築群。
「八田與一紀念園區」景點資訊
地址：臺南市官田區嘉南里66號
連絡電話：+886-6-6984740
官田一日遊/ # 六甲媽祖廟百年麵茶冰店
這陣子氣溫飆升每個地區都爆熱非常，而夏天就是要來吃冰嘛...
就是要吃碗冰冰涼涼的剉冰才過癮也順便消暑一下，就想到在鄰近地區
比較有名的冰店就屬[六甲媽祖廟剉冰]祖傳四代的古早味百年冰店，
六甲必朝聖美食較有名氣，當然要吃上一碗。
六甲媽祖廟麵茶冰 店家資訊
地址：734台南市六甲區仁愛街28號
電話：0936 245 605
營業時間：08:00–16:30（週一、週二店休）
官田一日遊/ # 六甲落羽松季 介紹
「台南六甲落羽松落羽松季活動「來六甲松鶴玩．悠遊浪漫落羽松」
於112年1月14日正式開幕登場。為了搭配落羽松浪漫美景，
今年區公所將花海景觀面積擴大為2.7公頃，與落羽松林相互輝映顯得更加詩情畫意，
彷彿置身國外夢幻風景。
【六甲落羽松】資訊
■ 時間：2025/01/18起
■ 地點：台南六甲縱貫公路(map) ※ 位在「菁埔埤」旁。
（可搜尋「台南「六甲落羽松」森林）
官田一日遊/ # 葫蘆埤自然生態公園 介 紹
臺南市官田區位處臺南市中心，官田舊稱為「官佃」，以栽種菱角為主要農業，其產量全國居冠，
每年9~10月秋高氣爽時節為菱角盛產期，在官田區處處可見農民忙著採收菱角的景觀，
菱農划著小舟或穿著連身雨衣褲，置身於碧頃的菱角田中，逐一翻掀葉子採收紅菱，
採收潛沒於水中的菱兒，呈現農忙樂的田園景緻，而「菱香舟影」的景緻已成為新南瀛八景之一。
官田菱角節活動 景點資訊
「葫蘆埤自然生態公園」
電話 +886-6-6350190
門票資訊 免門票
官田一日遊/ # 「鎮南宮後山步道」林蔭休閒步道
▲今天要推薦是位於台南六甲[鎮南宮步道]，春節期間大家吃吃喝喝
不免肥了一大圈，不運動緩走一下實在太對不起自己。於是選擇鄰近
[鎮南宮步道]--舊稱赤山步道，位於臺南市六甲區珊瑚路鎮南宮的後方。
全程約990公尺，步道寬廣坡度平緩起伏不大，極適合中、老年人健走。
鎮南宮步道沿途指標清楚、林相優美豐富，除可鳥瞰烏山頭水庫風光，
還可將六甲地區平原盡收眼底，為一條老少咸宜的休閒步道。
尤其中途有筆直漂亮的檸檬桉樹林。
鎮南宮後山步道
步道全長：990公尺
步道地址：台南市六甲區
路面狀況：枕木步道
官田一日遊/ # 林鳳營車站 介 紹
林鳳營是個非常純樸的地方，一下站後就能感受到悠閒慢活的氣息，
林鳳營車站只有區間車會中途停靠，而白色木造建築維護的很不錯，
來一趟復古小鎮漫遊輕旅行吧!!
林鳳營車站 Linfengying Station
隸屬路線｜縱貫線
台鐵編號｜169
車站位址｜臺南市六甲區中社里林鳳營16號
九品蓮花生態園區 / 簡介
蓮花的大師－林朕古先生所創立的生態教育園區。在這裡培育美麗
的蓮花高達500多種。有台南後花園之稱，結合教育、文化、產業、
科技、藝術、宗教、音樂、休閒、觀光、美食等多功能園區，是本園區最大的特色。
九品蓮花生態教育園區 資訊
地址：台南市六甲區中社里林鳳營109-1號(Google地圖)
電話：06-699-0018
營業時間：08:00~17:30
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