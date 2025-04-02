官田一日遊 介紹

官田位於台南中心地區，鄰近曾文溪畔，官田舊名為「官佃」是政府的田地，

雖然不如台南市區繁華，但卻充滿了獨特的魅力，蘊含了豐富的美食、文化和歷史，

今天就要來介紹 官田一日遊新攻略推薦，各景點不僅有自然美景，也擁有豐富旅遊資源，

更加蘊含藝術氣息的旅遊好去處.

詳細影片介紹請參考 You Tube

官田一日遊/ # 西拉雅「官田遊客中心」

西拉雅 「 官田遊客中心」 於2020年8月啟用的官田遊客中心佔地約11公頃，

園區景觀以「鄉村聚落」及西拉雅族元素融入進嘉南平原之地形意象打造而成，

其交通位置方便且設備齊全，未來將成為當地觀光新地標

「 官田遊客中心 」 景點資訊

門票資訊：免門票

連絡電話：+886-6-6900399

地址：臺南市官田區官田里福田路99號

➤ 「 官田遊客中心 」 「詳細圖文介紹

官田一日遊/ #【隆田CHA CHA 文化資產教育園區】景點介紹

「隆田文化資產教育園區」以科技、藝術與綠意新生的「隆田文化資產教育園區」

保存「四鐵共構」的產業遺跡，留有鐵軌、地磅室遺構、歷史建築臺鹽隆田儲運站及倉庫群

「隆田文化資產教育園區」來去參觀順便親子互動一下!!

【隆田文化資產教育園區】園區資訊

台南隆田CHA CHA 文化資產教育園區

地址: 台南市官田區新生街43號

電話: 06 579 1377

營業時間: 09:00~17:00 (週二公休)

➤隆田文化資產教育園區「詳細圖文介紹

官田一日遊/ # 「烏山頭水庫風景區」 介紹

位於台南 六甲區與官田區 交界處，

蜿蜒曲折的湖岸線如就一株碧綠的珊瑚礁，故有「珊瑚潭」美譽。

珊瑚潭由逾30條支流匯合而成，蓄水面積近1300公頃，

潭中浮著近百座小島與半島，湖光山色煞是迷人。

烏山頭水庫風景區-資訊

「烏山頭水庫風景區」

地址：台南市官田區嘉南68-2號

營業時間：早上8:00 – 晚上 17:30

➤烏山頭水庫風景區「詳細圖文介紹

官田一日遊/ # 烏山頭水庫（香榭大道南洋櫻)賞櫻

「烏山頭水庫風景區」時序已入春，烏山頭水庫香榭大道南洋櫻已開花，

粉紅色花朵隨風搖曳更顯得美麗。目前花況約開出八九成，烏山頭風景區管理所

也有在連假推出南洋櫻和風祭，大家趁著連假一起來一趟賞櫻感受浪漫之旅。

烏山頭水庫風景區-香榭大道-資訊

「烏山頭水庫風景區」

地址：台南市官田區嘉南68-2號

營業時間：早上8:00 – 晚上 17:30

➤香榭大道南洋櫻「詳細圖文介紹

官田一日遊/ #八田與一紀念園區介紹

位於烏山頭水庫北側是為紀念嘉南大圳建造者

八田與一先生所設立的。八田與一又被稱為「嘉南大圳之父」，在1910年，

八田與一即來到臺灣南部投入 烏山頭水庫 和嘉南大圳漫長的探勘工作。

八田與一紀念園區在 2009 年進行翻修，

在2011年正式啟用，擁有完整的日式建築群。

「八田與一紀念園區」景點資訊

地址：臺南市官田區嘉南里66號

連絡電話：+886-6-6984740

➤「八田與一紀念園區」「詳細圖文介紹

詳細影片介紹請參考 You Tube

官田一日遊/ # 六甲媽祖廟百年麵茶冰店

這陣子氣溫飆升每個地區都爆熱非常，而夏天就是要來吃冰嘛...

就是要吃碗冰冰涼涼的剉冰才過癮也順便消暑一下，就想到在鄰近地區

比較有名的冰店就屬[六甲媽祖廟剉冰]祖傳四代的古早味百年冰店，

六甲必朝聖美食較有名氣，當然要吃上一碗。

六甲媽祖廟麵茶冰 店家資訊

地址：734台南市六甲區仁愛街28號

電話：0936 245 605

營業時間：08:00–16:30（週一、週二店休）

➤六甲媽祖廟麵茶冰「詳細圖文介紹

官田一日遊/ # 六甲落羽松季 介紹

「台南六甲落羽松落羽松季活動「來六甲松鶴玩．悠遊浪漫落羽松」

於112年1月14日正式開幕登場。為了搭配落羽松浪漫美景，

今年區公所將花海景觀面積擴大為2.7公頃，與落羽松林相互輝映顯得更加詩情畫意，

彷彿置身國外夢幻風景。

【六甲落羽松】資訊

■ 時間：2025/01/18起

■ 地點：台南六甲縱貫公路(map) ※ 位在「菁埔埤」旁。

（可搜尋「台南「六甲落羽松」森林）

➤【六甲落羽松】「詳細圖文介紹

官田一日遊/ # 葫蘆埤自然生態公園 介 紹

臺南市官田區位處臺南市中心，官田舊稱為「官佃」，以栽種菱角為主要農業，其產量全國居冠，

每年9~10月秋高氣爽時節為菱角盛產期，在官田區處處可見農民忙著採收菱角的景觀，

菱農划著小舟或穿著連身雨衣褲，置身於碧頃的菱角田中，逐一翻掀葉子採收紅菱，

採收潛沒於水中的菱兒，呈現農忙樂的田園景緻，而「菱香舟影」的景緻已成為新南瀛八景之一。

官田菱角節活動 景點資訊

「葫蘆埤自然生態公園」

電話 +886-6-6350190

地址 臺南市官田區中山路二段207號

門票資訊 免門票

➤「葫蘆埤自然生態公園」「詳細圖文介紹

官田一日遊/ # 「鎮南宮後山步道」林蔭休閒步道

▲今天要推薦是位於台南六甲[鎮南宮步道]，春節期間大家吃吃喝喝

不免肥了一大圈，不運動緩走一下實在太對不起自己。於是選擇鄰近

[鎮南宮步道]--舊稱赤山步道，位於臺南市六甲區珊瑚路 鎮南宮 的後方。

全程約 990 公尺 ，步道寬廣坡度平緩起伏不大，極適合 中、老年人 健走。

鎮南宮步道 沿途指標清楚、林相優美豐富，除可鳥瞰烏山頭水庫風光，

還可將六甲地區平原盡收眼底，為一條 老少咸宜 的休閒步道。

尤其中途有筆直漂亮的檸檬桉樹林。

鎮南宮後山步道

步道全長：990公尺

步道地址：台南市六甲區

路面狀況：枕木步道

➤「鎮南宮後山步道」「詳細圖文介紹

官田一日遊/ # 林鳳營車站 介 紹

林鳳營是個非常純樸的地方，一下站後就能感受到悠閒慢活的氣息，

林鳳營車站只有區間車會中途停靠，而白色木造建築維護的很不錯，

來一趟復古小鎮漫遊輕旅行吧!!

林鳳營車站 Linfengying Station

隸屬路線｜縱貫線

台鐵編號｜169

車站位址｜臺南市六甲區中社里林鳳營16號

➤林鳳營車站「詳細圖文介紹

九品蓮花生態園區 / 簡介

位於六甲區的 九品蓮花生態園區 是由一位專門養植

蓮花的大師－林朕古先生所創立的生態教育園區。在這裡培育美麗

的蓮花高達500多種。有台南後花園之稱，結合教育、文化、產業、

科技、藝術、宗教、音樂、休閒、觀光、美食等多功能園區，是本園區最大的特色。

九品蓮花生態教育園區 資訊

地址：台南市六甲區中社里林鳳營109-1號(Google地圖)

電話：06-699-0018

營業時間：08:00~17:30

➤九品蓮花生態園區「詳細圖文介紹

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