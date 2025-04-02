今天就是今天~

我們就要從東京搭乘我們一直想坐的

はやぶさ隼 新幹線E5系列，最高時度是320KM

東京車站之大~只要有去過的人都肯定知道

要找一個月台還真不容易

我們提前抵達就是擔心一個不小心會擔誤上車的時間

今天終於如願以償搭上這台夢想之車

或許~很多人都已經搭乘過

也有人說它跟台灣的高鐵沒有什麼兩樣

車上的座位配置和台灣的高鐵是一樣的

但它對我們三個人來說卻有很不一樣的意思

2-3的座位

剛好我們三個人坐一排

三個人的心情都大好

開心的不得了!

還特意帶了昨天在百貨公司買的拔絲地瓜

來當我們今天出發的小零食

就這樣一路從東京搭到八戶站，約3個小時左右

車程非常的穩和快，不知道不覺一下子就到達目的地了

真的不覺得已經過了3個小時

往車站的東口走去

就可以搭車到八食センター(八食中心)

如果你帶有大行李可以寄放在這裡

寄物櫃不多但應該是夠用的

出東口的4號候車處

就有專車前往八食センター(八食中心)

一個人只要100日圓的車資喔!

好多活跳跳的海鮮

不餓~看了就餓了!

抵達八食センター(八食中心)

首先就是一定要把自己給餵飽

いちば亭

今天午餐就決定在這裡解決啦!

餐廳有提供冰水、冰煎茶、熱煎茶

都是可以自行取用的

日本的氣候較為乾燥，補充水份很重要

海鮮丼ハーフせイズ 1340日圓 (小碗)

小巧的量對於有點餓又不太餓的姐姐來說嘟好!

干貝/鮭魚卵/鮭魚

在海鮮市場吃到的海鮮能不好吃？能不鮮甜嗎？

再多來都能消滅!

天ぶら定食 1280日圓

小妹說晚上有大餐所以中午小小吃一下就好

還刻意請餐廳準備半碗白飯

涼拌小黃瓜/涼拌豆腐

吃來開胃配上炸物還能解膩

炸物給的也不手軟

蝦子、香菇、茄子、秋葵、魚肉

豐富的一大盤

蝦子真的是超大隻的

有我的一個手掌那麼大呢!

重點是新鮮啊~

十和田バラ燒きと八戶せんベい汁定食 1380日圓

來到青森、北海道不擔心沒有海鮮吃

就擔心沒肉吃~所以來一份燒肉定食最好!

燒肉的醬汁裡有著干貝的醬汁

肉片瘦肥適中，入口雖不到柔嫩但不是那種一堆筋咬不斷的肉

加上肉片都吸飽了醬汁

一口山珍海味都包了!

湯真的挺厲害~

溫度燙口其一

裡面的料都快比湯還要多了~行!

吃飽啦!

準備來去看看

八食センター(八食中心)還有哪裡好吃、好逛的啦!

海鮮市場怎麼可能只吃了一餐就結束了？!

只恨自己沒有3個胃能多吃一些

但想吃的一定要吃到!

纖茹如果是鮭魚卵

那麼大姐和小妹就是標準的海膽控

看到海膽能不失控嗎？

再怎麼著~都要來上一顆!

咱們家姐姐看到海膽比看到男朋友還開心

還捨不得下口呢!

新鮮的現剖的海鮮果然就是不一樣

那入口的鮮甜就是不一般

哪有什麼奇怪的藥水味？!

只有海膽本身的好滋味

我們家姐姐吃完手上的那一顆，馬上又回頭再買一顆!

吃完鹹的、吃甜的那就是標準流行

我們最愛的義式冰淇淋來上一球

檸檬起司/北海道牛奶/鳳梨

哇~~~嗚~~~~

只能說日本的冰淇淋只有濃還有更濃

讚的啦!

吃飽了就那就逛街的時間啦!

這裡販賣著許多當地的禮盒、餅乾

還有許多限定商品

看的我們不掏錢都難瘦

所以我們就打算把錢花光、為國爭光!

努力、用力的燃燒我們的日幣魂!

不怕燃燒日幣就怕買的不盡興，買就對了!

衝!

官網：食センター

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