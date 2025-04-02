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2025年屏東燈節已於1月開跑，共設計四大燈區

縣民公園燈區今年以「梅杜莎的奇幻國度」為主題

打造一個充滿神秘與奇幻的燈光世界

另外，巨型主燈「梅杜莎的宮殿」每日定時燈光展演

以華麗且神秘的聲光效果營造出如夢似幻的視聽饗宴

【2025年屏東燈節】

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2025年屏東燈節-縣民公園燈區

縣民公園介紹

縣府將荒廢27年的台糖舊紙漿廠遺構活化再生

融入全新的殺蛇溪水岸藍帶與綠帶

打造台灣第一處以工業遺構為核心

複合水岸廊道的園區，園區總占地20公頃的地景

而每年的重大節慶活動都會將縣民公園場地列入展示的選擇之一

縣民公園燈區交通資訊

自行開車

北上：國道3號，下麟洛交流道，走台1線往屏東市復興路，往台糖街方向

南下：國道3號：下鹽埔交流道，走台1線往屏東市復興路，往台糖街方向

＊身障者、年長者之車輛得行駛至縣民公園4號入口前(警衛室前)下車，再由陪同照顧者將車輛停至停車場

大眾運輸

台鐵：屏東站下車後步行至屏東轉運站搭乘屏東燈節接駁車

公車：515、8201、8202、8203、8208(往萬丹、東港方向) 於復興國小站下車後步行至屏東縣民公園

506、 506A屏東假日觀光公車於屏東縣民公園站下車(506A僅假日行駛)

YouBike：台糖復興路口、縣民公園機車停車場

屏東縣民公園停車資訊

「屏東縣民公園」停車資訊：

​(一) 由和生路(台1 線) 前往，停放附設小汽車停車場(含8格遊覽車停車格)

(二) 由屏東工業區前往，停放於工業六路附設小汽車停車場

(三) 由復興路（台27 線）前往，停放於台糖街路邊停車場

縣民公園燈區燈飾地圖

縣民公園總共有16個作品

公園因為腹地廣大，要全部走完，走走拍拍也大概要花一個多小時

縣民公園遊園列車時刻表

服務時間為每週六、日：13:30~21:30

每小時一班，人滿即發車，行駛路線：台糖街站 ‭⮂ 地標塔站 可以利用遊園車敞遊在園區中，大可省掉一段的走路距離

屏東燈節縣民公園燈區作品介紹

主燈-梅杜莎的宮殿

今年以「梅杜莎的奇幻國度」為設計主軸，結合古希臘神話與現代燈光藝術

創造了一個引人入勝的夢幻世界

宮殿由六隻守護的巨蛇環繞，宮殿四周的水景設計與中心的水霧效果相輔相成

象徵著古希臘神話中的“水之靈性”

燈光秀展演時間：17:30~22:00 ，每30分鐘展演一次

花與蝴蝶的對話

蝴蝶在花間飛舞，象徵著自由與生命的活力

同時也傳達出一種靜謐與和諧的心境

發發花

梅杜莎的奇幻國度中，看似柔弱的花朵在這裡是擔任守護的衛兵

當萬物甦醒守衛機器人「發發花」便會由此處出場

蛇王的夢境

有一天，蛇王夢見自己的肚子變成一座秘境花園

花園正中間是牠的胃，形態像似一棟聖殿，周圍有眾多小精靈守護著

當人們踏入聖殿入口，牆面立刻幅射奇妙的光，同時響起令人喜樂的音樂

海之光

海之光以其優雅的姿態穿梭於夜空與大地之間

象徵著自然界在梅杜莎庇護下的萬物復甦與生命力的重現

仙女圈

在梅杜莎的奇幻王國中，當星辰湖畔的光輝灑向大地

森林中的一切都開始甦醒，蘑菇叢林便是這一奇幻轉變的象徵

金鑽秘寶

通過門道入口，印入眼簾是金色燈光包覆的場域

象徵著寶藏的尊貴與奢華

遊客在這裡可以探索到梅杜莎的無價之寶

閃爍的光芒的巨大鑽石，象徵神話中的奇珍異寶，吸引著觀眾目光

時光隧道

時空之門象徵著穿越時空的旅程

將遊客引入古老神話與奇幻現實交織的世界

隧道口的水霧投影技術創造出動態的光影效果

仿佛在召喚遊客進入另一個維度

探索隱藏在梅杜莎寶藏區中的無數秘密與傳說

幻時路

幻時路的設計以希臘神話中蛇的重生象徵為核心

創造出一個富有象徵意義的奇幻空間

設計融合了褪去的蛇皮和前進的意象

通過表面材質的造型來模擬蛇的鱗片

並利用光影效果捕捉蛇皮的質感與透明感

象徵生命過程中的脆弱與力量

蛇魅珠光

這是蛇鱗概念設計，將蛻下的蛇皮設計成如珠寶般璀璨的光斑

象徵著脫去舊的束縛，迎接新的開始

色彩斑斕的光影效果如同寶石般閃耀，營造出一種夢幻與奇幻的氛圍

讓觀眾仿佛置身於梅杜莎的奇幻王國中，體驗神話中的魔力和美麗

水精靈

象徵著湖畔中活潑靈動的水精靈

當夜幕降臨，水精靈從水面悄然浮現，開始她們的舞蹈

錦繡光環

梅杜莎奇幻王國中一個獨特的燈光隧道區

靈感源自台灣最美麗的黑眉錦蛇

這個燈光隧道以黑眉錦蛇的美麗紋路為設計元素

魔法光陣

作品「魔法光陣」以古老的神話髮蛇魔女梅杜莎奇幻王國傳說結合象徵南國屏東的陽光

創造 奇幻的魔法陣與場域，隨著光的綻放與場域讓 觀者走進奇幻想像的異世界

希望使這片溪畔森林與土地能獲得更多關注與在未來繼續充滿能量

心田綠洲

作品希望創造出一個平靜的 空間，藉由道路的指引

帶領觀者穿梭於 純白的花田中，找尋心靈的一片綠洲

當 夜幕降臨，色彩繽紛的燈光彷彿一隻隻 躍動的小精靈

在花田裡穿梭遊憩，並邀 請民眾一同探索花花世界

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屏東燈節-縣民公園燈區資訊

展期：1/11~2/16

開燈時間：17:30~22:00

地址：屏東縣屏東市台糖街(可直接導航屏東縣民公園停車場)

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交通資訊

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