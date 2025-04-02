從八食センター(八食中心)回到八戶車站

我們準備轉乘青い森鉄道(青森鐵道線)到三澤站

本人不是扭蛋迷~

但好友愛柯南~我心想轉到柯南最好囉!

如果不是只要不是那個壞人琴就好!

人生啊~~~~越不想要什麼就越會出現什麼？!

嗚~~~~還好!好友只要是柯南的她都可以接受

感謝收留啊!

青い森鉄道(青森鐵道線)的車次不算多

有時候班次間距還有點久

建議要搭乘之前先上網查一下時刻表會比較妥當

官網：https://aoimorirailway.com/lang_tcn/

這台車很特別喔!

我們來的時候是夏季，列車是在月台上等著

但門是關的？!

當下我是真的傻眼了...門關了？!時間還沒有到？那我們怎麼辦？!

呼叫車長開門嗎？天呀~~~

還好~有當地人在門邊的按鈕按了一下...芝麻開門!

哈!我還是第一次知道~原來車門還可以讓乘客自行開啟啊~~~

長知識、長知識了!

上車之後~還未到發車時間

記得要再按一下按鈕把門關上

列車上的冷氣才不會外散~

這麼特別的搭車方式，真的是沒有來過永遠都不會知道吧？!

我們買的是JR PASS所以可以免費搭乘

如果單次搭乘，上車的時候記得抽取整理券喔!

看你在哪一站下車？!

按照螢幕上的價錢付費

付費方式採自付，就像坐公車一樣

如果沒有零錢也不用太擔心

車上是可以兑換的

我們從八戶上車要坐到三澤下車

之後就有會青森屋的接駁車來接我們

(事前要跟飯店預約)

好咧~~~~

我們出發前進三澤、前進青森屋囉!

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