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我們在名古屋自由行時特別留了一整天，到日本犬山市的觀光景點犬山城一日遊！「犬山城下町」是犬山車站前往犬山城必經的老街，也是犬山最熱鬧的商店街，小鎮裡吃必吃手工五平餅、糯米丸子…等，邊散步邊購買精緻可愛的紀念品~好愜意！順便連同犬山城、犬山城神社(三光稻荷神社)一起參訪～

犬山城一日遊攻略

我們搭乘名鐵電車到犬山市，先選擇用計程車直接抵達犬山城，計程車費也不貴。

逛完犬山城，再順道參訪犬山城三大神社，再從城下町一路逛一路走下來到犬山車站

這樣不但順路，也節省了不少體力，買的東西不用背太久 我們到犬山城大約11點了，沿路逛到下午再搭車回家，都還沒逛的很仔細呢!

該逛的該吃的也至少有個八、九成了，算是很充實的一日遊 如果時間不夠的朋友，建議逛完犬山城，或是犬山城三大神社即可

👉 犬山城下町

全山車站附近最熱鬧的商圈，有老街和必吃美食

👉 犬山城



值得參觀日本最原始的城堡之一，離最近的火車站步行約10來分鐘

👉 犬山城神社（三光稻荷神社、針綱神社）

這幾座神社，主要有祈求良緣的戀愛神社，也有可以合法洗錢，把錢錢”加倍奉還”的錢洗神社

犬山城下町交通資訊

地址：Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)

營業時間：10:30–17:00 (店家營業時間各有不同)

電話： +81 568-61-28 25

門票：免費

官網

交通：

電車：從名古屋站乘坐名鐵犬山線，在犬山站下車，步行約10分鐘。 自駕車：從坂祝輔道的“鵜沼IC”約10分鐘車程。

👉 如何從名古屋站搭電車到犬山站

犬山城下町套票

如何購買犬山城交通票券?

1.犬山城下町套票 線上購買

📍 ｜Trip｜

2.犬山城下町套票 名鐵站購買

套票可在名古屋站、金山站、中部國際機場站以及有車站工作人員的車站售票口購買。

👉 如何購買犬山城票券?交通票券?

犬山城套票如何使用?

上圖是名鐵電車的「犬山城下町套票」（犬山城下町きっぷ）

套票內含犬山來回車票、犬山城入場門票兌換券、名鐵優惠券、日本庭園有樂苑門票折扣券。

車票及犬山城入場門票的兌換券，自啟用日開始連續2天內有效。

犬山城下町地圖

優惠券最多可在3家商店使用。

每個商店·設施只能使用1次優惠券。

不能與其他優惠券、折扣服務或優惠同時使用。

部分店家可能會臨時休息。

犬山城城下町美食推薦

本町茶寮

地址：Higashikoken-673 Inuyama, Aichi 484-0083日本(地圖)

營業時間：11:00-17:00

電話：81-50-5870-5670

👉 本町茶寮

📍

本町茶寮很有名，這家比較現代一點，我們則是到古宅改建的那一家

我們來這裏前做了不少功課，都是將這家店列入必吃名單

這間是百年老宅改建的日式茶屋，可以坐下來喝個下午茶的好地方

招牌金魚汽水，是用用玻璃金魚魚缸裝著藍色蘇打汽水，裡面還有金魚果凍，一旁有金魚折紙呢

猛一看就好像金魚在缸中悠遊的感覺，清涼感十足

店家名產 : 七種田樂，和其它好吃的點心，非常推薦

松井蕎麥麵犬山店

地址：Kitakoken-乙９８−２ Inuyama, Aichi 484-0082日本(地圖)

營業時間：11:00~售完即止

電話： +81 568-39-6028

👉 蕎麥正松井

這是位於郡上八幡的蕎麥名店「蕎麥正松月」到犬山城下町開店，排了半小時的隊伍，但是很值得！講究手工制作蕎麥麵，保持現磨、現打、現煮，帶著甜味和日曬風味。湯頭與長野縣的正宗山葵相結合，享受蕎麥麵的原始味道，緊實蕎麥麵吃起來會滑順，每天限量20碗的檸檬蕎麥麵清爽夠味，真的太好吃啦！

山田五平餅店

地址：Higashikoken-776 Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)

營業時間：11:00-16:30 周一公休

👉 山田五平餅店

五平餅也是來名古屋必吃的小點心，這是一種用糯米製成的年糕！

利用這裏盛產的味噌調味，鹹鹹甜甜的很好吃

也可以在室內享用，躲太陽休息

像烤糰子般，最後撒上花生粉，很香、也很鹹～

順便買了冰淇淋，也是很不錯！

壽俵屋

這間必買美食就在門口！圓形＋愛心型的醬油烤飯糰，搭配醃漬物或醬菜很吸引人，排隊人超也很多！

肉兵衛

地址： Higashikoken-675 Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)

(地圖) 營業時間：10:00-17:00

👉 肉兵衛

飛驒牛是來名古屋一帶一定要嚐的啊！這家日本飛驒牛燒肉店有立食外帶區，專賣A5飛驒牛握壽司、鹽烤牛肉串！三貫1000円販售A5飛驒牛握壽司盤，牛肉味道濃郁、油花分布豐富，肉片微微炙燒過，入口即化，最後吃掉仙貝是趣味！ 真心覺得高級牛肉還是內用慢慢享受，我們在名古屋馬喰一代餐廳裡吃飛驒牛更超值～

どて万次郎

地址：Higashikoken-161 Inuyama, Aichi 484-0083日本(地圖)

營業時間：09:30–17:00 週三公休

炸豬排和燉菜組合蓋飯，醬汁好吃，炸肉捲不會太油膩，實惠的店家！

Cocotomo Farm

地址：Higashikoken-76番地 Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)

營業時間：10:00-17:00

用100%米粉製作的年輪蛋糕，可以試吃，抹茶、玄米口味的都很好吃，也有限定造型年輪蛋糕，想吃甜食或當做伴手禮也很不錯！犬山車站2樓也有分店

犬山城城下町伴手禮推薦

藤澤製菓フジサワセイカ

地址：Higashikoken-161 Inuyama, Aichi 484-0083日本(地圖)

營業時間：09:30–17:00 週三公休

店鋪因外壁有犬山焼瓷磚的裝飾，被犬山市登錄文化遺產。這裡必買拳頭糖（げんこつ飴）！是犬山傳統點心，已有400多年歷史，揉捏後硬化的水飴撒上黃豆粉，小顆果咬後慢慢融化成黑糖甜汁

豆吉本舖

地址： Nishikoken-5-2, Inuyama, Aichi 484-0085日本 (地圖)

(地圖) 營業時間：10:00–17:00

電話 +81 568-61-5515 很多人穿著浴衣來逛街，好有節慶氛圍～

結緣結豆，日本人真的好會啊～

色彩繽紛、可愛又時尚的豆點心品種豐富，味道獨特，我們買了幾包當點心吃

犬山城蒟蒻しゃぼん

有名的的商品，很多大城市也有賣，可以免費試洗的蒟蒻洗臉皂

有趣的金盆洗手啊！洗完臉感覺很好，很滋潤

犬山城城下町景點推薦

「犬山城下町」是個非常熱鬧的地方，因為是庶民生活的所在地，現今也發展成趣味十足非常好逛好買的地方

這裡有古時的建築和房屋，很多商店和咖啡館開在這些建築裡，多了份古日本風情

這裏的商店結合傳統與創新，有的店面還是維持古老的店家，有的則是走現代和風，逛起來很有意思

好多特色商店可以逛

這應該是犬山祭時的山車置放處

犬山日和

地址： Higashikoken-195 Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)

(地圖) 營業時間：10:00–18:00

穿著優雅的和服、可愛的浴衣，體驗犬山一日遊很受歡迎，這家和服出租店評價很高，能安心租借

老い呆け来ず地蔵堂



這兩尊可愛的地藏菩薩像，可以祈求長壽、婚姻、平安分娩、孩子成長聰明～

舊磯部家

磯部家古民宅可免費參觀哦！

大正年間建成，江戶時代江戶時代的建築風格，略帶圓形凸起的屋頂，江戶時代商人階層之間很流行

以前的大戶人家，別具風味的木造民房

昭和橫丁

昭和橫丁看似尋常，沒想到裏面別有洞天，集結了好多小店，可以進去吃喝一番

不用門票的一條老街、室內美食街，濃濃昭和時代氛圍很值得參觀！

下雨天或炎熱的夏日，進來躲一下挺不錯的！

走出昭和橫丁，就可以在路口看到這個標誌了。從這裏再走到車站大約四五分鐘就到了

犬山城下町附近景點美食推薦

名古屋景點美食推薦

名古屋吉卜力公園

像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡及魔女宅急便、借物少女等，對宮崎駿的世界有一定的了解。尤其「吉卜力大倉庫」讓大家可以置身在吉卜力的世界中。地圖交通介紹，纜車接駁車龍貓公車怎麼搭，大倉庫必買必吃推薦!

名古屋自由行

「名古屋九天八夜自由行」推薦景點、必吃美食、購物聖地。安排行程前先看過這篇的超完整攻略，地圖、交通一次收集，適合情侶二人、好友閏蜜，也適合全家大小旅遊哦！

「名古屋九天八夜自由行」推薦景點、必吃美食、購物聖地。安排行程前先看過這篇的超完整攻略，地圖、交通一次收集，適合情侶二人、好友閏蜜，也適合全家大小旅遊哦！ 詳細介紹⇒ 名古屋自由行 紫色微笑依據名古屋車站、榮商圈、樂高樂園、中部國際機場四個區域，精選優質飯店，依價格由低至高排列，幫助你找到最合適的住宿選擇！ 詳細介紹⇒ 名古屋16間飯店推薦

以上是日本愛知縣的「犬山城下町」文章推薦給你知道。

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