給個讚
我們在名古屋自由行時特別留了一整天，到日本犬山市的觀光景點犬山城一日遊！「犬山城下町」是犬山車站前往犬山城必經的老街，也是犬山最熱鬧的商店街，小鎮裡吃必吃手工五平餅、糯米丸子…等，邊散步邊購買精緻可愛的紀念品~好愜意！順便連同犬山城、犬山城神社(三光稻荷神社)一起參訪～
▼ 就是愛出國 ▼
▼ 日本旅遊票卷 ▼
犬山城一日遊攻略
- 我們搭乘名鐵電車到犬山市，先選擇用計程車直接抵達犬山城，計程車費也不貴。
逛完犬山城，再順道參訪犬山城三大神社，再從城下町一路逛一路走下來到犬山車站
這樣不但順路，也節省了不少體力，買的東西不用背太久
- 我們到犬山城大約11點了，沿路逛到下午再搭車回家，都還沒逛的很仔細呢!
該逛的該吃的也至少有個八、九成了，算是很充實的一日遊
- 如果時間不夠的朋友，建議逛完犬山城，或是犬山城三大神社即可
👉 犬山城下町
全山車站附近最熱鬧的商圈，有老街和必吃美食
👉 犬山城
值得參觀日本最原始的城堡之一，離最近的火車站步行約10來分鐘
👉 犬山城神社（三光稻荷神社、針綱神社）
這幾座神社，主要有祈求良緣的戀愛神社，也有可以合法洗錢，把錢錢”加倍奉還”的錢洗神社
犬山城下町交通資訊
- 電車：從名古屋站乘坐名鐵犬山線，在犬山站下車，步行約10分鐘。
- 自駕車：從坂祝輔道的“鵜沼IC”約10分鐘車程。
犬山城下町套票
如何購買犬山城交通票券?
1.犬山城下町套票 線上購買
2.犬山城下町套票 名鐵站購買
套票可在名古屋站、金山站、中部國際機場站以及有車站工作人員的車站售票口購買。
犬山城套票如何使用?
上圖是名鐵電車的「犬山城下町套票」（犬山城下町きっぷ）
套票內含犬山來回車票、犬山城入場門票兌換券、名鐵優惠券、日本庭園有樂苑門票折扣券。
車票及犬山城入場門票的兌換券，自啟用日開始連續2天內有效。
犬山城下町地圖
- 優惠券最多可在3家商店使用。
- 每個商店·設施只能使用1次優惠券。
- 不能與其他優惠券、折扣服務或優惠同時使用。
- 部分店家可能會臨時休息。
犬山城城下町美食推薦
本町茶寮
本町茶寮很有名，這家比較現代一點，我們則是到古宅改建的那一家
我們來這裏前做了不少功課，都是將這家店列入必吃名單
這間是百年老宅改建的日式茶屋，可以坐下來喝個下午茶的好地方
招牌金魚汽水，是用用玻璃金魚魚缸裝著藍色蘇打汽水，裡面還有金魚果凍，一旁有金魚折紙呢
猛一看就好像金魚在缸中悠遊的感覺，清涼感十足
店家名產 : 七種田樂，和其它好吃的點心，非常推薦
松井蕎麥麵犬山店
這是位於郡上八幡的蕎麥名店「蕎麥正松月」到犬山城下町開店，排了半小時的隊伍，但是很值得！講究手工制作蕎麥麵，保持現磨、現打、現煮，帶著甜味和日曬風味。湯頭與長野縣的正宗山葵相結合，享受蕎麥麵的原始味道，緊實蕎麥麵吃起來會滑順，每天限量20碗的檸檬蕎麥麵清爽夠味，真的太好吃啦！
山田五平餅店
五平餅也是來名古屋必吃的小點心，這是一種用糯米製成的年糕！
利用這裏盛產的味噌調味，鹹鹹甜甜的很好吃
也可以在室內享用，躲太陽休息
像烤糰子般，最後撒上花生粉，很香、也很鹹～
順便買了冰淇淋，也是很不錯！
壽俵屋
- 地址：日本〒484-0085 Aichi, Inuyama, Nishikoken−６ (地圖)
- 營業時間：10:30-17:00
這間必買美食就在門口！圓形＋愛心型的醬油烤飯糰，搭配醃漬物或醬菜很吸引人，排隊人超也很多！
肉兵衛
飛驒牛是來名古屋一帶一定要嚐的啊！這家日本飛驒牛燒肉店有立食外帶區，專賣A5飛驒牛握壽司、鹽烤牛肉串！三貫1000円販售A5飛驒牛握壽司盤，牛肉味道濃郁、油花分布豐富，肉片微微炙燒過，入口即化，最後吃掉仙貝是趣味！ 真心覺得高級牛肉還是內用慢慢享受，我們在名古屋馬喰一代餐廳裡吃飛驒牛更超值～
どて万次郎
- 地址：Higashikoken-161 Inuyama, Aichi 484-0083日本(地圖)
- 營業時間：09:30–17:00 週三公休
炸豬排和燉菜組合蓋飯，醬汁好吃，炸肉捲不會太油膩，實惠的店家！
Cocotomo Farm
- 地址：Higashikoken-76番地 Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)
- 營業時間：10:00-17:00
用100%米粉製作的年輪蛋糕，可以試吃，抹茶、玄米口味的都很好吃，也有限定造型年輪蛋糕，想吃甜食或當做伴手禮也很不錯！犬山車站2樓也有分店
犬山城城下町伴手禮推薦
藤澤製菓フジサワセイカ
- 地址：Higashikoken-161 Inuyama, Aichi 484-0083日本(地圖)
- 營業時間：09:30–17:00 週三公休
店鋪因外壁有犬山焼瓷磚的裝飾，被犬山市登錄文化遺產。這裡必買拳頭糖（げんこつ飴）！是犬山傳統點心，已有400多年歷史，揉捏後硬化的水飴撒上黃豆粉，小顆果咬後慢慢融化成黑糖甜汁
豆吉本舖
- 地址： Nishikoken-5-2, Inuyama, Aichi 484-0085日本(地圖)
- 營業時間：10:00–17:00
- 電話 +81 568-61-5515
很多人穿著浴衣來逛街，好有節慶氛圍～
結緣結豆，日本人真的好會啊～
色彩繽紛、可愛又時尚的豆點心品種豐富，味道獨特，我們買了幾包當點心吃
犬山城蒟蒻しゃぼん
- 地址：日本〒484-0083 Aichi, Inuyama, Higashikoken−662 662番(地圖)
- 營業時間：10:00-18:00
有名的的商品，很多大城市也有賣，可以免費試洗的蒟蒻洗臉皂
有趣的金盆洗手啊！洗完臉感覺很好，很滋潤
犬山城城下町景點推薦
「犬山城下町」是個非常熱鬧的地方，因為是庶民生活的所在地，現今也發展成趣味十足非常好逛好買的地方
這裡有古時的建築和房屋，很多商店和咖啡館開在這些建築裡，多了份古日本風情
這裏的商店結合傳統與創新，有的店面還是維持古老的店家，有的則是走現代和風，逛起來很有意思
好多特色商店可以逛
這應該是犬山祭時的山車置放處
犬山日和
- 地址： Higashikoken-195 Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)
- 營業時間：10:00–18:00
穿著優雅的和服、可愛的浴衣，體驗犬山一日遊很受歡迎，這家和服出租店評價很高，能安心租借
老い呆け来ず地蔵堂
- 地址：日本〒484-0085 Aichi, Inuyama, Nishikoken−６２ (地圖)
- 營業時間：24小時開放
這兩尊可愛的地藏菩薩像，可以祈求長壽、婚姻、平安分娩、孩子成長聰明～
舊磯部家
- 地址：日本〒484-0083 Aichi, Inuyama, Higashikoken−７２ (地圖)
- 營業時間：09:00-17:00
磯部家古民宅可免費參觀哦！
大正年間建成，江戶時代江戶時代的建築風格，略帶圓形凸起的屋頂，江戶時代商人階層之間很流行
以前的大戶人家，別具風味的木造民房
昭和橫丁
- 地址：日本〒484-0085 Aichi, Inuyama, Nishikoken−６０(地圖)
- 24小時開放，店鋪營業時間約11:00-17:00
昭和橫丁看似尋常，沒想到裏面別有洞天，集結了好多小店，可以進去吃喝一番
不用門票的一條老街、室內美食街，濃濃昭和時代氛圍很值得參觀！
下雨天或炎熱的夏日，進來躲一下挺不錯的！
走出昭和橫丁，就可以在路口看到這個標誌了。從這裏再走到車站大約四五分鐘就到了
犬山城下町附近景點美食推薦
名古屋景點美食推薦
名古屋吉卜力公園
像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡及魔女宅急便、借物少女等，對宮崎駿的世界有一定的了解。尤其「吉卜力大倉庫」讓大家可以置身在吉卜力的世界中。地圖交通介紹，纜車接駁車龍貓公車怎麼搭，大倉庫必買必吃推薦!
- 詳細介紹⇒ 名古屋吉卜力公園攻略
名古屋自由行
「名古屋九天八夜自由行」推薦景點、必吃美食、購物聖地。安排行程前先看過這篇的超完整攻略，地圖、交通一次收集，適合情侶二人、好友閏蜜，也適合全家大小旅遊哦！
- 詳細介紹⇒ 名古屋自由行
「名古屋九天八夜自由行」推薦景點、必吃美食、購物聖地。安排行程前先看過這篇的超完整攻略，地圖、交通一次收集，適合情侶二人、好友閏蜜，也適合全家大小旅遊哦！
- 詳細介紹⇒ 名古屋自由行
紫色微笑依據名古屋車站、榮商圈、樂高樂園、中部國際機場四個區域，精選優質飯店，依價格由低至高排列，幫助你找到最合適的住宿選擇！
- 詳細介紹⇒ 名古屋16間飯店推薦
以上是日本愛知縣的「犬山城下町」文章推薦給你知道。
延伸閱讀
- 【名古屋飯店16間推薦】名古屋車站、榮商圈、樂高樂園附近、機場飯店精選
- 【飛驒牛一頭家馬喰一代】名古屋必吃燒肉名店，午間套餐很超值
- 【名古屋自由行】九天行程推薦：必去景點、美食、交通懶人包！
- 【熱田神宮攻略】日本三大神宮之一！必訪草薙劍聖地12大景點，中文地圖 交通 參拜路線 美食推薦，名古屋一日遊指南
- 【名古屋水族館】日本面積最大水族館！沙丁魚龍捲風超炫，四館聯票～展望室.海洋博物館.南極觀測船一起玩
- 【名古屋吉卜力公園攻略】大倉庫＆魔女之谷必玩！龍貓公車、纜車搭乘指南｜門票・中文地圖・交通全解析
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點
▼ 評分文章，點5顆☆幫紫色微笑加油喔 ▼