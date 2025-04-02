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日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

2025-04-02 15:05:23 文字：紫色微笑
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我們在名古屋自由行時特別留了一整天，到日本犬山市的觀光景點犬山城一日遊犬山城下町犬山車站前往犬山城必經的老街，也是犬山最熱鬧的商店街，小鎮裡吃必吃手工五平餅、糯米丸子…等，邊散步邊購買精緻可愛的紀念品~好愜意！順便連同犬山城犬山城神社(三光稻荷神社)一起參訪～

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

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犬山城一日遊攻略

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

  1. 我們搭乘名鐵電車犬山市，先選擇用計程車直接抵達犬山城，計程車費也不貴。
    逛完犬山城，再順道參訪犬山城三大神社，再從城下町一路逛一路走下來到犬山車站
    這樣不但順路，也節省了不少體力，買的東西不用背太久
  2. 我們到犬山城大約11點了，沿路逛到下午再搭車回家，都還沒逛的很仔細呢!
    該逛的該吃的也至少有個八、九成了，算是很充實的一日遊
  3. 如果時間不夠的朋友，建議逛完犬山城，或是犬山城三大神社即可

👉 犬山城下町

全山車站附近最熱鬧的商圈，有老街和必吃美食
👉 犬山城

值得參觀日本最原始的城堡之一，離最近的火車站步行約10來分鐘

👉 犬山城神社（三光稻荷神社、針綱神社）

這幾座神社，主要有祈求良緣的戀愛神社，也有可以合法洗錢，把錢錢”加倍奉還”的錢洗神社

犬山城下町交通資訊

  • 地址：Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)
  • 營業時間：10:30–17:00 (店家營業時間各有不同)
  • 電話：+81 568-61-2825
  • 門票：免費
  • 官網
  • 交通：
  1. 電車：從名古屋站乘坐名鐵犬山線，在犬山站下車，步行約10分鐘。
  2. 自駕車：從坂祝輔道的“鵜沼IC”約10分鐘車程。

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👉 如何從名古屋站搭電車到犬山站

犬山城下町套票

如何購買犬山城交通票券?

1.犬山城下町套票 線上購買

📍 ｜Trip

2.犬山城下町套票 名鐵站購買

套票可在名古屋站、金山站、中部國際機場站以及有車站工作人員的車站售票口購買。

👉 如何購買犬山城票券?交通票券?

犬山城套票如何使用?

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上圖是名鐵電車的「犬山城下町套票」（犬山城下町きっぷ）
套票內含犬山來回車票犬山城入場門票兌換券名鐵優惠券日本庭園有樂苑門票折扣券
車票及犬山城入場門票的兌換券，自啟用日開始連續2天內有效。

犬山城下町地圖

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  • 優惠券最多可在3家商店使用。
  • 每個商店·設施只能使用1次優惠券。
  • 不能與其他優惠券、折扣服務或優惠同時使用。
  • 部分店家可能會臨時休息。

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犬山城城下町美食推薦

本町茶寮

  • 地址：Higashikoken-673 Inuyama, Aichi 484-0083日本(地圖)
  • 營業時間：11:00-17:00
  • 電話：81-50-5870-5670
  • 👉 本町茶寮
  • 📍

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

本町茶寮很有名，這家比較現代一點，我們則是到古宅改建的那一家
我們來這裏前做了不少功課，都是將這家店列入必吃名單

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

這間是百年老宅改建的日式茶屋，可以坐下來喝個下午茶的好地方

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招牌金魚汽水，是用用玻璃金魚魚缸裝著藍色蘇打汽水，裡面還有金魚果凍，一旁有金魚折紙呢
猛一看就好像金魚在缸中悠遊的感覺，清涼感十足

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

店家名產 : 七種田樂，和其它好吃的點心，非常推薦

松井蕎麥麵犬山店

  • 地址：Kitakoken-乙９８−２ Inuyama, Aichi 484-0082日本(地圖)
  • 營業時間：11:00~售完即止
  • 電話：+81 568-39-6028
  • 👉 蕎麥正松井

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這是位於郡上八幡的蕎麥名店「蕎麥正松月」到犬山城下町開店，排了半小時的隊伍，但是很值得！講究手工制作蕎麥麵，保持現磨、現打、現煮，帶著甜味和日曬風味。湯頭與長野縣的正宗山葵相結合，享受蕎麥麵的原始味道，緊實蕎麥麵吃起來會滑順，每天限量20碗的檸檬蕎麥麵清爽夠味，真的太好吃啦！

山田五平餅店

  • 地址：Higashikoken-776 Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)
  • 營業時間：11:00-16:30 周一公休
  • 👉 山田五平餅店

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五平餅也是來名古屋必吃的小點心，這是一種用糯米製成的年糕！

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

利用這裏盛產的味噌調味，鹹鹹甜甜的很好吃

也可以在室內享用，躲太陽休息

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

像烤糰子般，最後撒上花生粉，很香、也很鹹～
順便買了冰淇淋，也是很不錯！

壽俵屋

  • 地址：日本〒484-0085 Aichi, Inuyama, Nishikoken−６ (地圖)
  • 營業時間：10:30-17:00

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這間必買美食就在門口！圓形＋愛心型的醬油烤飯糰，搭配醃漬物或醬菜很吸引人，排隊人超也很多！

肉兵衛

  • 地址：Higashikoken-675 Inuyama, Aichi 484-0083日本(地圖)
  • 營業時間：10:00-17:00
  • 👉 肉兵衛

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

飛驒牛是來名古屋一帶一定要嚐的啊！這家日本飛驒牛燒肉店有立食外帶區，專賣A5飛驒牛握壽司、鹽烤牛肉串！三貫1000円販售A5飛驒牛握壽司盤，牛肉味道濃郁、油花分布豐富，肉片微微炙燒過，入口即化，最後吃掉仙貝是趣味！ 真心覺得高級牛肉還是內用慢慢享受，我們在名古屋馬喰一代餐廳裡吃飛驒牛更超值～

どて万次郎

  • 地址：Higashikoken-161 Inuyama, Aichi 484-0083日本(地圖)
  • 營業時間：09:30–17:00 週三公休

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

炸豬排和燉菜組合蓋飯，醬汁好吃，炸肉捲不會太油膩，實惠的店家！

Cocotomo Farm

  • 地址：Higashikoken-76番地 Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)
  • 營業時間：10:00-17:00

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

用100%米粉製作的年輪蛋糕，可以試吃，抹茶、玄米口味的都很好吃，也有限定造型年輪蛋糕，想吃甜食或當做伴手禮也很不錯！犬山車站2樓也有分店

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

犬山城城下町伴手禮推薦

藤澤製菓フジサワセイカ

  • 地址：Higashikoken-161 Inuyama, Aichi 484-0083日本(地圖)
  • 營業時間：09:30–17:00 週三公休

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

店鋪因外壁有犬山焼瓷磚的裝飾，被犬山市登錄文化遺產。這裡必買拳頭糖（げんこつ飴）！是犬山傳統點心，已有400多年歷史，揉捏後硬化的水飴撒上黃豆粉，小顆果咬後慢慢融化成黑糖甜汁

豆吉本舖

  • 地址： Nishikoken-5-2, Inuyama, Aichi 484-0085日本(地圖)
  • 營業時間：10:00–17:00
  • 電話 +81 568-61-5515

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

很多人穿著浴衣來逛街，好有節慶氛圍～

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

結緣結豆，日本人真的好會啊～

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

色彩繽紛、可愛又時尚的豆點心品種豐富，味道獨特，我們買了幾包當點心吃

犬山城蒟蒻しゃぼん

  • 地址：日本〒484-0083 Aichi, Inuyama, Higashikoken−662 662番(地圖)
  • 營業時間：10:00-18:00

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

有名的的商品，很多大城市也有賣，可以免費試洗的蒟蒻洗臉皂

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

有趣的金盆洗手啊！洗完臉感覺很好，很滋潤

犬山城城下町景點推薦

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

「犬山城下町」是個非常熱鬧的地方，因為是庶民生活的所在地，現今也發展成趣味十足非常好逛好買的地方

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

這裡有古時的建築和房屋，很多商店和咖啡館開在這些建築裡，多了份古日本風情

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

這裏的商店結合傳統與創新，有的店面還是維持古老的店家，有的則是走現代和風，逛起來很有意思

好多特色商店可以逛

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

這應該是犬山祭時的山車置放處

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

犬山日和

  • 地址： Higashikoken-195 Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)
  • 營業時間：10:00–18:00

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

穿著優雅的和服、可愛的浴衣，體驗犬山一日遊很受歡迎，這家和服出租店評價很高，能安心租借

老い呆け来ず地蔵堂

  • 地址：日本〒484-0085 Aichi, Inuyama, Nishikoken−６２ (地圖)
  • 營業時間：24小時開放

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這兩尊可愛的地藏菩薩像，可以祈求長壽、婚姻、平安分娩、孩子成長聰明～

舊磯部家

  • 地址：日本〒484-0083 Aichi, Inuyama, Higashikoken−７２ (地圖)
  • 營業時間：09:00-17:00

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

磯部家古民宅可免費參觀哦！
大正年間建成，江戶時代江戶時代的建築風格，略帶圓形凸起的屋頂，江戶時代商人階層之間很流行

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以前的大戶人家，別具風味的木造民房

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昭和橫丁

  • 地址：日本〒484-0085 Aichi, Inuyama, Nishikoken−６０(地圖)
  • 24小時開放，店鋪營業時間約11:00-17:00

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

昭和橫丁看似尋常，沒想到裏面別有洞天，集結了好多小店，可以進去吃喝一番

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不用門票的一條老街、室內美食街，濃濃昭和時代氛圍很值得參觀！

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

下雨天或炎熱的夏日，進來躲一下挺不錯的！

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

走出昭和橫丁，就可以在路口看到這個標誌了。從這裏再走到車站大約四五分鐘就到了

犬山城下町附近景點美食推薦

名古屋景點美食推薦

名古屋吉卜力公園

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡魔女宅急便、借物少女等，對宮崎駿的世界有一定的了解。尤其吉卜力大倉庫讓大家可以置身在吉卜力的世界中。地圖交通介紹，纜車接駁車龍貓公車怎麼搭，大倉庫必買必吃推薦!

名古屋自由行

日本【犬山城下町】14個景點美食必買推薦！飛驒牛壽司、五平餅、昭和橫丁、壽俵屋、拳頭糖

名古屋九天八夜自由行」推薦景點、必吃美食、購物聖地。安排行程前先看過這篇的超完整攻略，地圖、交通一次收集，適合情侶二人、好友閏蜜，也適合全家大小旅遊哦！

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紫色微笑依據名古屋車站、榮商圈、樂高樂園、中部國際機場四個區域，精選優質飯店，依價格由低至高排列，幫助你找到最合適的住宿選擇！

以上是日本愛知縣的犬山城下町文章推薦給你知道。

 

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