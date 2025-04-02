位於新竹縣橫山鄉「大山背」的超Chill景點「日木花園Gao Garden」，不只是一間可以欣賞美麗山景的景觀餐廳，還結合了露營跟住宿，想找個可以放鬆身心、看看風景的新竹橫山景觀餐廳，或是體驗在大自然中露營的樂趣，來日木花園露營就對啦，而且，就算只是想找間氣氛好的大山背咖啡廳，來這裡喝杯下午茶也很棒。

【日木花園 Gao Garden】

「日木花園Gao Garden」是老夫老妻退休後一起打造的秘密花園，有超多植物跟豐富的生態環境。他們在2022年的8月正式開始營業，提供了露營區、可愛的木屋區，還有超美的景觀餐廳。

戶外用餐區有吧台式的座位，也有可以坐六個人的桌子，重點是，一抬頭就可以看到美麗的山景。室內用餐區更厲害，有270度的大片窗戶圍繞，坐在窗邊吃飯、喝下午茶，整個超享受。

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這次去的時候天氣不太好，飄著毛毛細雨，霧也超大的，完全沒有看到期待的山景，真的是太可惜了啦！

他們還有一間六人座的小包廂，感覺很適合多人一起聚餐。

點餐是採自助式的，要自己去點餐，然後也要自己拿餐點喔。

他們家的菜單選擇還蠻多的，有主餐、pizza、甜點、咖啡、飲品…等等。低消是每個人160元，而且沒有收服務費，所以吃完東西也要自己把餐盤收走喔。

這次蛋寶點了一份pizza跟一杯茶來試試。他們的野菇燻雞Pizza是現點現烤的，上面鋪了滿滿的野菇、燻雞片跟起司。

餅皮帶有一點點厚度跟嚼勁，每一口都可以吃到濃郁的菇菇跟雞肉的味道，鹹香夠味，表現還不錯。

飲料我點了棗尋蜜紅茶，紅棗的香甜配上紅茶的回甘，喝起來微甜又帶點酸香，尾韻十足，不管是搭配餐點還是甜點都很適合，想像一下，在這裡喝著熱熱的茶，看著風景，是不是超愜意的啊。

《蛋寶543》這次來到新竹橫山鄉、內灣附近的「日木花園」享用下午茶跟點心，整體感覺還OK，只是可惜這次天氣不好，沒辦法看到美麗的山景，還有，這裡的坡道比較陡峭，沒有無障礙設施，所以推輪椅或是嬰兒車的朋友可能比較不方便。但是這裡的景色應該是很棒的，下次有機會蛋寶還會想再來拜訪。

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