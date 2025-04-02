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「名古屋知鄉舍酒店」 Chisun Inn Nagoya 是一家獨特圓形建築的現代化酒店，靠近JR名古屋火車站，離車站約三百多公尺，附近生活機能豐富，BIG CAMERA、ESCA 地下街都在附近。離KKDAY、KLOOK 名古屋周邊城市一日遊的集合地點也很近。雖然內部設施不是最好的，應有盡有，經濟實惠，再來就是有雙床房，一人一張床比較好睡！適合每天都在外地趴趴走，回飯店只是找個乾淨的住宿地點的旅客，這裏倒是不錯的選擇之一！
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知鄉舍酒店交通資訊
- 地址：1-12-8 Noritake Nakamuraku,名古屋站, 名古屋, 日本(地圖)
- 電話：052-452-3211
- 交通：名古屋車站步行5分鐘
-
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知鄉舍酒店空間環境
「名古屋知鄉舍酒店」 位於名古屋車站附近，裏面共有375間客房
因為從名古屋車站下車後，再拉個幾分鐘的行李就到了
附近生活機能非常豐富，BIG CAMERA ，ESCA 地下街，高島屋百貨、名鐵百貨都在一旁
重點是價位可以說是這一帶最便宜的了，自由行大部份時間都在外面趴趴走
所以挑個簡單的來住就好～
因為建築物是圓形的，非常特別，所以大廳格局也是呈現不同的感覺
免非提供不同的備品
這裏的房間呈圓形排列很特別吧，沒想到當天入住發現好多台灣人啊，可能是暑假旺季吧
知鄉舍房間介紹
這次帶小孩，我們訂的是雙床房!
這樣睡眠品質比較好，因為便宜嘛，所以空間也不大
但一個29吋對開的行李箱打開還沒問題
床墊品質沒有很好，但是至少不會被隔壁翻身影響睡眠
床不算太好，但還是可以睡的很香 (一天兩萬步，倒頭就睡啊)
箭頭處就是名古屋車站了，附近也有鳥貴族、便利商店，不怕找不到東西吃
我們沒有加訂早餐，早餐就到便利商店買好喝牛奶、御飯團或麵包解決
WIFI密碼也是電視打開就有了，滿方便的
煮水壺、冰箱，基本上也是商務旅館裏應有盡有
雖然隔音不算太好，但也可以接受的範圍
小桌椅、鏡子，還有室內除臭噴劑
浴室有對外窗
備品也是都沒問題的
這間真的經濟又實惠，如果預算型的旅客可以考慮一下！
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以上是日本愛知縣的「名古屋知鄉舍酒店」 文章推薦給你知道。
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