過年前一個禮拜，我上來台北找租屋處，好不容易把事情做完之後，

接著，就是我的逛街Happy Time~

最近有什麼快閃店，就去拍，剛好有看到別人報新光三越A11六樓有快閃店~

新光三越A11六樓有：加菲貓、進擊的巨人、鬼滅之刃、卡娜赫拉

今天要介紹的是卡娜赫拉跟加菲貓的快閃店

還是熟悉的兔兔跟P助，這兩個小動物也好可愛~~~

看到他們洗好澡要睡覺的樣子，我也好想一起ZZZZ

這麼可愛的盲盒，真的會讓人想要全部端盒回家ㄟ~~~(但我沒有買)

小時候不讓買，長大之後，再買來療癒自己，

對一個300多個月的寶寶剛剛好(我還是沒有買XD)

這一關我也PASS了

龍年的存錢筒!!!(忍住，不要衝動)

走了一整天，我也累了(想睡覺)

休想騙我~

齁...看到不能買真的好難受喔QQ

這次的姓名貼真的好可愛~~~(但我的姓名貼很多了，這次就忍痛PASS)

不知所云的紀念幣

每次看到襪子，都會讓我想到我們這一家的柚子，

因為媽媽給的預算不夠，所以想要直接買襪子的情況...

(但IP聯名的襪子，也會因為太可愛導致買不下去)

拍完照，沒有要買東西就趕快走吧~

接著我跳過進擊的巨人跟鬼滅之刃快閃店，來看加菲貓~

來看看加菲貓...恩...恩...空間比我想像的還要小很多

行李吊牌比較值得買，顏色也相對繽紛

有沒有人看過加菲貓小時候的電影，被小加菲貓圈粉的?

雖然胖橘也很可愛，但我更喜歡加菲貓小時候的樣子♥

加菲貓的快閃店產品，明顯比卡娜赫拉還要少

但我逛得很毫無懸念，畢竟荷包空空如也，所以......告辭!!!

趁過年期間，趕快到台北新光三越A11六樓逛逛，把錢錢變成自己喜歡的樣子吧~