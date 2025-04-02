

南投番仔田甕仔雞（ 金梅庄休閒渡假中心內 ）是南投聚餐餐廳首選，甕仔雞外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，手剝雞時啪滋的爆汁，真是讓人驚呆了，整隻甕仔雞的各部位肉質吃起來口感都不一樣，還有各式台菜，提供單點以及團體套餐，價位親民合理、風味獨特，來到南投國姓鄉別忘記到「南投番仔田甕仔雞」吃吃喝喝，感受一下番仔田甕仔雞的與眾不同。

















南投美食推薦 | 南投番仔田甕仔雞 地理位置 交通資訊

南投番仔田甕仔雞 座落於南投國姓鄉北路，玉山景觀公路水里玉山線上，金梅庄休閒渡假中心內，對面有附設免費停車場，開車過來還蠻方便的。



















南投甕仔雞推薦 | 南投番仔田甕仔雞 環境介紹

南投番仔田甕仔雞 的用餐環境寬敞舒適，接受散客也友善團體客，最多可容納50桌的10人大圓桌座位，合適團體聚餐、國內旅遊旅行團、家庭聚餐、學生校外教學、活動包場、員工旅遊 等等。



提供卡拉OK歡唱設備，合適節日慶祝、舉辦活動、團體活動 等等。

















▼ 自助式餐具、洗手台、飲水機設置







南投聚餐餐廳推薦 | 南投番仔田甕仔雞 人氣菜單

提供單點也有團體套餐，大約8~10人的份量，套餐均附免費白飯一鍋、雞油（可拌飯），我們今天點的是 B餐 NT$2700 的團體套餐，菜色相當豐富，口味也很特別，真的會讓人吃到忘我的境界。





▼ 菜單（menu）





招牌脆皮甕仔雞

吃甕仔雞最有趣的就是剝雞時刻，這個工作一項由老公執行，番仔田甕仔雞 的烤雞均由人工溫控甕烤，使烤出來的烤雞，可以將雞汁牢牢鎖進肉質裡面，因此，剝雞時會有意外爆汁的驚喜。



由於香醇濃郁的原始雞汁鎖在肉質裡面，他們家甕仔雞的雞胸肉吃起完全不乾柴，鮮嫩多汁又美味，雞腿肉香嫩，皮薄酥脆，輕沾胡椒鹽就很好吃。



















酥炸山藥捲

外層銀絲酥脆的口感，內層山藥軟綿香甜，一開始沒仔細看菜單，還以為它是紫薯類的食材，想不到竟然是山藥，原來山藥也有香甜的風味。











酥炸嫩豆腐

剛上桌小心燙口，外層酥脆、內層軟嫩的蛋豆腐，輕沾店家特製的蒜蓉醬油，增添風味，小朋友最愛。











豬頭皮

店家招待的小菜，滷製的還蠻入味的，QQ的口感。







時令炒青菜

用料新鮮又豐富，綜合各式時蔬的原始鮮甜，吃起來爽脆可口，微微辣，不是非常明顯的辣度，卻炒出紅辣椒的香氣。











芹菜鯊魚

鯊魚吃起來Q彈的口感，鯊魚片給量大方，不是少少幾片，而是整盤滿滿的，10人吃肯定滿足。











雞汁炒桂竹筍

桂竹筍吃起來脆嫩美味，微微的雞汁原始香氣，讓整道菜色增添些許的層次感。











酥炸四季豆

四季豆酥脆爽口，不油膩，可以單獨吃，吃到四季豆的獨特原始香氣，也可以輕沾胡椒鹽增添風味。











百匯三菇

將三菇與時蔬的香氣綜合的剛剛好，鹹香甜的風味，很下飯。







香菇雞湯

湯頭喝起來很清甜爽口，不油膩，雞肉肉質軟嫩。

























［ 店家資訊 ］



番仔田甕仔雞

地址：南投縣國姓鄉北路46號（金梅庄休閒渡假中心內）

電話：0938 258 563

營業時間：

週一至週六 11:00–18:00/週日11:00–14:00



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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。