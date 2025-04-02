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台北牛排推薦「FB Kitchen餐廳」正宗台塑牛小排每日限量12份! - 軟西，遊記

台塑帶骨牛小排 牛排推薦 FB Kitchen餐廳 FB Kitchen more
2025-04-02 20:15:00 文字：軟西，遊記
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軟西，遊記

軟西，遊記

台北牛排推薦 FB Kitchen餐廳

台塑企業招待所宴客經典菜色之一，風靡華人圈多時的台塑牛小排，源自李寶珠董座夫人，為董座王永慶吃不慣西餐牛排而研發，以中式口味加上西式烹調的台塑正宗帶骨牛小排，一頭牛僅能作6客，即使全熟還能外酥內嫩、多汁甜美，想吃還不見得吃得到的美味牛排，難怪是台塑招待所宴客款待政商名流的傳奇菜色之一。這次在內湖新開幕的FB Kitchen餐廳，首度將私房名菜台塑正宗帶骨牛小排端上餐桌，絕對是台北牛排推薦必吃，每日限量12份12oz霸氣牛排排餐，還有加入台塑正宗帶骨牛小排6oz的紅燒牛肉麵，每日限量24碗，兩款都是FB Kitchen餐廳必點獨家菜色。除此之外還有多樣家常台式料理，很適合家人聚餐，台北牛排平價餐廳推薦給軟絲們。FB Kitchen餐廳一樣收錄在軟西的台北牛排推薦餐廳台北家庭聚餐餐廳推薦中。

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跟著軟西看下去

▻原文:台北牛排推薦》FB Kitchen餐廳

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台北牛排推薦 FB Kitchen餐廳用餐環境

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做為神秘的台塑牛小排餐廳首次問世載體，位於內湖的FB Kitchen餐廳，就在台塑台北企業總部園區內，外觀低調奢華黑色玻璃若隱若現，透著光彷彿一座巨大玻璃花園，替FB Kitchen餐廳增添了點神秘感。

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踏入FB Kitchen餐廳後是採光優良，簡約舒適的用餐空間，點綴設計感元素金色燈飾，高雅輕奢感的用餐環境，讓FB Kitchen餐廳才剛開幕就平假日皆人潮滿滿。

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FB Kitchen餐廳座位大多4-8人座，非常適合家庭聚餐，也有情人雅座來FB Kitchen餐廳約會不漏氣，建議想來一探究竟的軟絲們一定要先線上訂位，中午用餐時間人潮可是絡繹不絕阿。FB Kitchen餐廳一樣收錄在軟西的台北牛排推薦台北家庭聚餐餐廳台北約會餐廳推薦中。

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台北牛排推薦 FB Kitchen餐廳美食介紹

台塑正宗帶骨牛小排12oz(NT1280)

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牛排附上沙拉、麵包跟一碗牛肉清湯，沙拉選了爽口檸檬油醋醬，大蒜麵包是比較軟糯有厚度的。

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這碗牛肉清湯也絲毫不馬虎，裡面滿滿牛肉塊，吸飽湯汁相當嫩口Juicy，搭配清甜蘿蔔塊，蔬菜甜味和肉香融合得恰到好處。

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再來就是眾所矚目的FB Kitchen餐廳正宗台塑帶骨牛小排啦，要等候約15-20分鐘才可以把這美味料理端上桌，等待期間就可以吃吃前菜墊胃。而這道傳奇正宗台塑帶骨牛小排，選用牛的特選脊肋，一隻牛只能做6份，難怪FB Kitchen餐廳的台塑帶骨牛小排每日限量12份!

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牛肉醬汁搭配厚實牛肉，視覺震撼的超大骨頭，甫上桌就讓軟西驚嘆連連。先用獨家醃料浸泡牛小排，再低溫烘烤，牛排本身豐厚柔彈，油花均衡，肉嫩到刀叉輕輕一劃就分離，入口油脂化開肉香溢滿嘴鼻，沒想到全熟牛排也可以如此嫩口，飽滿帶汁。

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FB Kitchen餐廳牛小排絲毫沒有因為厚切就乾澀，外層經烤酥香，帶焦香氣，把牛肉本身的鮮甜都牢牢鎖在裡頭，沾了醬更添風味香氣，不沾醬可以吃到肉的原味，不愧是台塑招待賓客的傳奇料理阿。

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一旁搭配的是季節食蔬，櫛瓜水潤多汁，紅黃綠繽紛擺盤超加分。

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台塑牛小排經典牛肉麵(NT580)

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不愧是正宗台塑牛小排牛肉麵，這碗牛肉麵CP值超高，直接把帶骨牛小排霸氣橫在碗裡。紅燒湯頭加入蔬菜、蘿蔔、獨家秘方還有蘋果等食材慢火燉煮，再搭配手工辣豆瓣醬熬煮，難怪喝來甘甜濃醇，辛香微辣暖胃，潤甜不乾喉不油膩，還會回甘呢!

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牛小排超級厚實，帶點Q嫩柔彈，肉控超滿足的一碗牛肉麵，除了正宗台塑帶骨牛小排有限量，牛肉麵一天也是限量24碗，目前FB Kitchen餐廳只營業中午到下午，畢竟限量總是殘酷，牛肉麵很快就會賣光光啦。

台北牛排推薦「FB Kitchen餐廳」正宗台塑牛小排每日限量12份! - 軟西，遊記

FB Kitchen餐廳牛肉麵麵體可選寬拉麵或細麵，麵條手工擀製，泡了一下湯汁仍舊彈牙帶勁，吸附滿滿湯頭精華。

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牛肉麵經典吃法一定要加酸菜，提升層次香氣，另外FB Kitchen餐廳附的蒜頭超大一顆，一咬下去的脆度搭著牛肉吃嗆辣得逼出眼淚，醒腦通透喉頭鼻腔，讓肉香更充斥口鼻，吃得停不下來很過癮。

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台塑牛小排辣味炒飯(NT360)(含牛肉清燉湯)

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FB Kitchen餐廳炒飯金黃粒粒分明，用湯匙輕輕一撥就能輕易舀取飽滿米粒，吃起來鍋氣四溢，舒服和緩辣香氣瀰漫口中，微香辣度更開胃。

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牛小排數量也給得很有誠意，滿滿牛小排根本就是奢華炒飯吧，原本以為炒飯裡面的肉質都會偏乾，沒想到FB Kitchen餐廳的完全不會，肉質依舊嫩到不行，咬下去滿滿牛肉甜香，肉汁豐富超厲害!附上一碗牛肉清湯，搭配著吃極致享受。

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水果能量沙拉(NT280)

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可選檸檬油醋醬或胡麻醬，FB Kitchen餐廳這木盆沙拉一上桌真的被份量嚇壞，滿滿一碗新鮮蔬果，還有堅果、葡萄乾等，營養均衡爽脆多汁。

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椒麻銷魂蛋(NT180)

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用川菜手法，青花椒、辣椒跟蛋下去拌炒，蛋本身蓬潤，帶香麻辣度點點刺激味蕾，分泌唾液後合著蛋香入口滿溢辛香，不過分嗆喉辣鼻，跟喜歡重口味的長輩們來聚餐絕對下飯!

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蒜香鱈魚香絲(NT99)

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這道油炸鱈魚香絲口感酥脆涮嘴，加上蒜香更增添鹹香風味，雖然稍微偏油，但拿來當下酒小菜超適合。

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覆盆子草莓茶(NT170)

FB Kitchen餐廳的飲料可選冷熱、糖度可調整，餐前餐後上都可以，甚至怕客人喝不完也可選外帶杯，這幾點真的可以感受到FB Kitchen餐廳的用心。晶瑩剔透色澤緩緩注滿杯中，邊倒邊聞到陣陣草莓香氣，喝起來莓果酸甜宜人，不僅可以去除餐後油膩感，還是無咖啡因的茶飲，推薦給跟軟西一樣不喝咖啡的軟絲們。

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法式香頌鮮奶茶(NT140)

選了微冰微糖的鮮奶茶，絲滑奶香醇順好入口。

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台北牛排推薦 FB Kitchen餐廳菜單

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「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

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FB Kitchen餐廳

以台北牛排高級來說，FB Kitchen餐廳價格十分親民，1280就能吃到12oz滿滿牛排，這次在內湖新開幕的FB Kitchen餐廳，是首度將正宗台塑帶骨牛小排呈現在饕客面前，環境明亮舒適，輕奢感做為家人聚餐、情侶約會、公務會談都很適合。FB Kitchen餐廳目前營業時間為中午11:30-17:00，分為午餐、下午茶時段，想要品嘗正宗台塑帶骨牛小排的朋朋記得手刀訂位以免向隅。此外FB Kitchen餐廳還是寵物友善餐廳，寵物可置於提籃或推車內，不落地即可入內，台北牛排餐廳推薦給軟絲們。FB Kitchen餐廳一樣收錄在軟西的台北牛排推薦餐廳台北家庭聚餐餐廳推薦中。

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▻原文:台北牛排推薦》FB Kitchen餐廳

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FB Kitchen餐廳

✓FB Kitchen餐廳地址：台北市內湖區新明路122之2號1樓(地圖點我)

✓FB Kitchen餐廳停車場資訊
1. TCBD企業園區的地下停車場，地下一二樓皆可停。
2. 園區A5棟前方進入停車場，入口位於南京東路六段。
3. 停車費每小時40元，用餐不折抵停車費。
4.地下室中「C梯」出口，往A2跟A3棟中間穿過來至新明路這一側即達餐廳。

✓FB Kitchen餐廳電話：02-27930189

✓FB Kitchen餐廳營業時間：11:30-17:00，周日公休

✓FB Kitchen餐廳臉書粉絲團FB Kitchen餐廳 FB

✓備註：可線上訂位，午餐時段(11:30-14:30)限時60分鐘、下午茶時段(14:00-17:00)不限時，寵物可置於提籃或推車內，不落地

▻合作請洽：puddingann@gmail.com◅

▻歡迎追蹤軟西◅

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FB Kitchen餐廳有限時嗎?

FB Kitchen餐廳午餐時段(11:30-14:30)限時60分鐘、下午茶時段(14:00-17:00)不限時。

FB Kitchen餐廳附近有停車場嗎?

FB Kitchen餐廳停車可停於TCBD企業園區的地下停車場，地下一二樓皆可停。
評分者：軟西
評論分數
5.0

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phone02-27930189
place台北市內湖區新明路122-2號1樓
4.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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