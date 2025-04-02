台北牛排推薦 FB Kitchen餐廳

台塑企業招待所宴客經典菜色之一，風靡華人圈多時的台塑牛小排，源自李寶珠董座夫人，為董座王永慶吃不慣西餐牛排而研發，以中式口味加上西式烹調的台塑正宗帶骨牛小排，一頭牛僅能作6客，即使全熟還能外酥內嫩、多汁甜美，想吃還不見得吃得到的美味牛排，難怪是台塑招待所宴客款待政商名流的傳奇菜色之一。這次在內湖新開幕的FB Kitchen餐廳，首度將私房名菜台塑正宗帶骨牛小排端上餐桌，絕對是台北牛排推薦必吃，每日限量12份12oz霸氣牛排排餐，還有加入台塑正宗帶骨牛小排6oz的紅燒牛肉麵，每日限量24碗，兩款都是FB Kitchen餐廳必點獨家菜色。除此之外還有多樣家常台式料理，很適合家人聚餐，台北牛排平價餐廳推薦給軟絲們。FB Kitchen餐廳一樣收錄在軟西的台北牛排推薦餐廳、台北家庭聚餐餐廳推薦中。

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台北牛排推薦 FB Kitchen餐廳用餐環境

做為神秘的台塑牛小排餐廳首次問世載體，位於內湖的FB Kitchen餐廳，就在台塑台北企業總部園區內，外觀低調奢華黑色玻璃若隱若現，透著光彷彿一座巨大玻璃花園，替FB Kitchen餐廳增添了點神秘感。

踏入FB Kitchen餐廳後是採光優良，簡約舒適的用餐空間，點綴設計感元素金色燈飾，高雅輕奢感的用餐環境，讓FB Kitchen餐廳才剛開幕就平假日皆人潮滿滿。

FB Kitchen餐廳座位大多4-8人座，非常適合家庭聚餐，也有情人雅座來FB Kitchen餐廳約會不漏氣，建議想來一探究竟的軟絲們一定要先線上訂位，中午用餐時間人潮可是絡繹不絕阿。FB Kitchen餐廳一樣收錄在軟西的台北牛排推薦、台北家庭聚餐餐廳、台北約會餐廳推薦中。

台北牛排推薦 FB Kitchen餐廳美食介紹

台塑正宗帶骨牛小排12oz(NT1280)

牛排附上沙拉、麵包跟一碗牛肉清湯，沙拉選了爽口檸檬油醋醬，大蒜麵包是比較軟糯有厚度的。

這碗牛肉清湯也絲毫不馬虎，裡面滿滿牛肉塊，吸飽湯汁相當嫩口Juicy，搭配清甜蘿蔔塊，蔬菜甜味和肉香融合得恰到好處。

再來就是眾所矚目的FB Kitchen餐廳正宗台塑帶骨牛小排啦，要等候約15-20分鐘才可以把這美味料理端上桌，等待期間就可以吃吃前菜墊胃。而這道傳奇正宗台塑帶骨牛小排，選用牛的特選脊肋，一隻牛只能做6份，難怪FB Kitchen餐廳的台塑帶骨牛小排每日限量12份!

牛肉醬汁搭配厚實牛肉，視覺震撼的超大骨頭，甫上桌就讓軟西驚嘆連連。先用獨家醃料浸泡牛小排，再低溫烘烤，牛排本身豐厚柔彈，油花均衡，肉嫩到刀叉輕輕一劃就分離，入口油脂化開肉香溢滿嘴鼻，沒想到全熟牛排也可以如此嫩口，飽滿帶汁。

FB Kitchen餐廳牛小排絲毫沒有因為厚切就乾澀，外層經烤酥香，帶焦香氣，把牛肉本身的鮮甜都牢牢鎖在裡頭，沾了醬更添風味香氣，不沾醬可以吃到肉的原味，不愧是台塑招待賓客的傳奇料理阿。

一旁搭配的是季節食蔬，櫛瓜水潤多汁，紅黃綠繽紛擺盤超加分。

台塑牛小排經典牛肉麵(NT580)

不愧是正宗台塑牛小排牛肉麵，這碗牛肉麵CP值超高，直接把帶骨牛小排霸氣橫在碗裡。紅燒湯頭加入蔬菜、蘿蔔、獨家秘方還有蘋果等食材慢火燉煮，再搭配手工辣豆瓣醬熬煮，難怪喝來甘甜濃醇，辛香微辣暖胃，潤甜不乾喉不油膩，還會回甘呢!

牛小排超級厚實，帶點Q嫩柔彈，肉控超滿足的一碗牛肉麵，除了正宗台塑帶骨牛小排有限量，牛肉麵一天也是限量24碗，目前FB Kitchen餐廳只營業中午到下午，畢竟限量總是殘酷，牛肉麵很快就會賣光光啦。

FB Kitchen餐廳牛肉麵麵體可選寬拉麵或細麵，麵條手工擀製，泡了一下湯汁仍舊彈牙帶勁，吸附滿滿湯頭精華。

牛肉麵經典吃法一定要加酸菜，提升層次香氣，另外FB Kitchen餐廳附的蒜頭超大一顆，一咬下去的脆度搭著牛肉吃嗆辣得逼出眼淚，醒腦通透喉頭鼻腔，讓肉香更充斥口鼻，吃得停不下來很過癮。

台塑牛小排辣味炒飯(NT360)(含牛肉清燉湯)

FB Kitchen餐廳炒飯金黃粒粒分明，用湯匙輕輕一撥就能輕易舀取飽滿米粒，吃起來鍋氣四溢，舒服和緩辣香氣瀰漫口中，微香辣度更開胃。

牛小排數量也給得很有誠意，滿滿牛小排根本就是奢華炒飯吧，原本以為炒飯裡面的肉質都會偏乾，沒想到FB Kitchen餐廳的完全不會，肉質依舊嫩到不行，咬下去滿滿牛肉甜香，肉汁豐富超厲害!附上一碗牛肉清湯，搭配著吃極致享受。

水果能量沙拉(NT280)

可選檸檬油醋醬或胡麻醬，FB Kitchen餐廳這木盆沙拉一上桌真的被份量嚇壞，滿滿一碗新鮮蔬果，還有堅果、葡萄乾等，營養均衡爽脆多汁。

椒麻銷魂蛋(NT180)

用川菜手法，青花椒、辣椒跟蛋下去拌炒，蛋本身蓬潤，帶香麻辣度點點刺激味蕾，分泌唾液後合著蛋香入口滿溢辛香，不過分嗆喉辣鼻，跟喜歡重口味的長輩們來聚餐絕對下飯!

蒜香鱈魚香絲(NT99)

這道油炸鱈魚香絲口感酥脆涮嘴，加上蒜香更增添鹹香風味，雖然稍微偏油，但拿來當下酒小菜超適合。

覆盆子草莓茶(NT170)

FB Kitchen餐廳的飲料可選冷熱、糖度可調整，餐前餐後上都可以，甚至怕客人喝不完也可選外帶杯，這幾點真的可以感受到FB Kitchen餐廳的用心。晶瑩剔透色澤緩緩注滿杯中，邊倒邊聞到陣陣草莓香氣，喝起來莓果酸甜宜人，不僅可以去除餐後油膩感，還是無咖啡因的茶飲，推薦給跟軟西一樣不喝咖啡的軟絲們。

法式香頌鮮奶茶(NT140)

選了微冰微糖的鮮奶茶，絲滑奶香醇順好入口。

台北牛排推薦 FB Kitchen餐廳菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

FB Kitchen餐廳

以台北牛排高級來說，FB Kitchen餐廳價格十分親民，1280就能吃到12oz滿滿牛排，這次在內湖新開幕的FB Kitchen餐廳，是首度將正宗台塑帶骨牛小排呈現在饕客面前，環境明亮舒適，輕奢感做為家人聚餐、情侶約會、公務會談都很適合。FB Kitchen餐廳目前營業時間為中午11:30-17:00，分為午餐、下午茶時段，想要品嘗正宗台塑帶骨牛小排的朋朋記得手刀訂位以免向隅。此外FB Kitchen餐廳還是寵物友善餐廳，寵物可置於提籃或推車內，不落地即可入內，台北牛排餐廳推薦給軟絲們。FB Kitchen餐廳一樣收錄在軟西的台北牛排推薦餐廳、台北家庭聚餐餐廳推薦中。

▻原文:台北牛排推薦》FB Kitchen餐廳◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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FB Kitchen餐廳 ✓FB Kitchen餐廳地址：台北市內湖區新明路122之2號1樓(地圖點我) ✓FB Kitchen餐廳停車場資訊：

1. TCBD企業園區的地下停車場，地下一二樓皆可停。

2. 園區A5棟前方進入停車場，入口位於南京東路六段。

3. 停車費每小時40元，用餐不折抵停車費。

4.地下室中「C梯」出口，往A2跟A3棟中間穿過來至新明路這一側即達餐廳。 ✓FB Kitchen餐廳電話：02-27930189 ✓FB Kitchen餐廳營業時間：11:30-17:00，周日公休 ✓FB Kitchen餐廳臉書粉絲團：FB Kitchen餐廳 FB ✓備註：可線上訂位，午餐時段(11:30-14:30)限時60分鐘、下午茶時段(14:00-17:00)不限時，寵物可置於提籃或推車內，不落地

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FB Kitchen餐廳有限時嗎? FB Kitchen餐廳午餐時段(11:30-14:30)限時60分鐘、下午茶時段(14:00-17:00)不限時。 FB Kitchen餐廳附近有停車場嗎? FB Kitchen餐廳停車可停於TCBD企業園區的地下停車場，地下一二樓皆可停。