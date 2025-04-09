從新竹市政府走過來，就在護城河畔附近，會看到狐狸旗幟

抵達THE FOX COFFEE CLUB 了✅

店名的fox是因為店狗柴柴的臉型神似狐狸，文末會有店狗

照片再讓大家比對看看有沒有像XD

戶外空間有種露營感(? 這裡也很適合拍照

內用/外帶都需至櫃台登記候位

櫃台(右側為司康櫥窗，左側為咖啡機+飲料製作區)

內用區1

內用區2

內用區3

司康&抹醬菜單

看著司康櫥窗直流口水啊🤤

菜單1(司康/自製甜點/早餐盤)

🌟內用每人基本低消為一杯飲品

菜單2(咖啡)

菜單3(奶類/軟飲/茶飲)

自助區的水有提供熱水、冷水兩種🫶🏻🫶🏻🫶🏻

雷蒙雪克﹙150元﹚

檸檬的微酸清新與黑咖啡的醇香！還有嚐到一點鹹味（店家說

上層有灑海鹽添加不同風味），整體搭配很融合～ 非常清爽

消暑的飲料🥰

印度香料茶拿鐵﹙150元﹚

喝起來是沒有負擔不厚重的奶茶，微甜與濃郁肉桂香組合

杯墊融入logo與吉祥物的狐狸圖騰😍

2+2組合（2顆司康+自製鮮奶油+抹醬2份，150元）

司康送上來之前都會先回烤過（讚😊）

17每款司康都會有搭配的

楓糖培根司康（單點70元）

搭配奶油乳酪、鮮奶油🤤🤤🤤 欸很爽⋯ 焦脆的培根（油脂香

甜）配上楓糖漿與司康吃下去⋯ 未免太爽了！ 奶油乳酪本身乳

脂濃郁但也不會太厚重🥰 除了抹司康也想沾吐司、貝果！！！

p.s 這款司康的靈感來自美式早餐(美國人真的蠻愛鹹甜組合😁)

伯爵奶茶司康（單點70元）

司康的酥鬆口感，在嘴裡咀嚼滿是麵粉香⋯ 果醬還有滿滿的籽

（口感💯）不會太黏稠～ 搭配伯爵茶鮮奶油很輕盈口感！

p.s 假掰點學英國人把司康切半，抹上鮮奶油、果醬🤤 這樣

一口咬下絕對是驚豔的層次與美味享受😍😍😍

店狗Awa很可愛，但不要餵食喔‼️

吃完看到新出爐的司康...就帶回家了🤤

小山園抹茶司康（單顆80元）

回家簡單用氣炸鍋回烤，口感酥鬆中是滿滿的抹茶香，單吃

也不無聊😊

感想：Fox Coffee Club每天提供約8種口味的司康，內用外

帶都很棒🫶🏻🫶🏻🫶🏻(外帶30分鐘內享用，店家會回烤加熱😍) 也

可以加入官方line或線上平台➡️Here預訂司康🤤 Fox家的司

康不愧是新竹市有口皆碑，單吃不配抹醬都很優，平日內用外

帶人潮都不少>< 不愧是新竹榜上有名的司康店💯