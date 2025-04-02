



韻藏中餐廳~久違的美味川菜料理

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自從高雄國賓結束營運後，我們就一直很可惜說

再也吃不到那川菜館的美味料理(⁠｡⁠•́⁠︿⁠•̀⁠｡⁠)

想不到前些日子看網友分享

由國賓川菜的原主廚帶領原班人馬

在高雄鹽埕舊區重出江湖、

再現川菜料理的迷人風情。

當然是立馬揪團前去品嚐美食啊(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ





在漂亮的愛河旁、鹽埕區府北路上的

〖韻藏中餐廳〗

事實証明、主廚那手藝依舊

讓人吃的回味無窮(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ





像這樣的悶熱天氣、照理說吃重口味的川菜

總讓人會有沒啥食慾的感覺。

但強就強在 明明是重口味的川菜料理、

卻能做的滋味十足但又清爽不膩、

超級適合這有點悶熱的夏季時節~

我們整桌吃的是胃口大開全部掃光♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)

▶冷盤

♦︎［芝麻雞］

先不說這紅艷晶瑩的誘人食慾、

光看雞肉就能感受滿滿的誠意！

竟然是“肉塊方”不是“切肉片”

挺讓人驚訝的(⁠つ⁠✧⁠ω⁠✧⁠)⁠つ





咬下厚實細嫩的雞肉與冰涼Q彈的雞皮口感、

同時享受味蕾上擴散的那種絲絲輕盈滴麻香辣意。

明明算是麻辣類型卻讓人吃出冰涼爽口的滋味！

當然就非常開胃啊(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)





▶港點

♦︎［青花椒蝦餃］我愛青花椒(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡





半透晶瑩的蝦餃皮Q彈、

咬開是蝦鮮彈脆夾帶青花椒餘香滋味。

相當爽口味美♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)





♦︎［芥末脆瓜鱈魚餃］





腐皮薄酥脆燙、炸的很棒！

內餡兒芥末菜香吃的清爽無負擔





♦︎［黑椒牛仔骨］





牛肉彈嫩、且黑胡椒香也是柔而不重味香十足。





▶肉類

♦︎［鮮花椒薄牛肉］





要說清爽也清爽、要說味足也是味足，

十分神奇的料理呈現！





牛肉柔軟薄嫩加以青花椒味兒柔清爽、

再搭配豆芽菜清脆口感~下飯啊!

（那湯汁我都能直接喝了，

麻香滑順、澆飯超讚♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)）





▶季節時蔬

♦︎［細皮嫩肉］





不同於「老皮嫩肉」還真的從外細嫩到內，

搭配微微辣香的爽口醬汁





♦︎［乾鍋花椰菜］

就兩個想法~

白花椰很香且脆感鮮明<⁠(⁠￣⁠︶⁠￣⁠)⁠>





▶湯品

♦︎［香茜皮蛋魚湯］





居然有皮蛋湯耶(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

清爽魚湯煮入皮蛋香濃的鮮美湯香~

讓我連喝了3、4碗有╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠`⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯





店名：韻藏中餐廳

地址：高雄市鹽埕區府北路6號

電話：07 5219955

