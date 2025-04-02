為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 韻藏中餐廳~久違的美味川菜料理

韻藏中餐廳~久違的美味川菜料理

2025-04-02 22:19:00 文字：沾墨點落
share
沾墨點落

沾墨點落

/tmp/phpizgd8o

韻藏中餐廳~久違的美味川菜料理

自從高雄國賓結束營運後，我們就一直很可惜說
再也吃不到那川菜館的美味料理(⁠｡⁠•́⁠︿⁠•̀⁠｡⁠)

想不到前些日子看網友分享
由國賓川菜的原主廚帶領原班人馬
在高雄鹽埕舊區重出江湖、
再現川菜料理的迷人風情。

當然是立馬揪團前去品嚐美食啊(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

/tmp/phpWRcRNy

在漂亮的愛河旁、鹽埕區府北路上的

〖韻藏中餐廳〗

事實証明、主廚那手藝依舊
讓人吃的回味無窮(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

/tmp/phpYsTDkd

像這樣的悶熱天氣、照理說吃重口味的川菜
總讓人會有沒啥食慾的感覺。

但強就強在 明明是重口味的川菜料理、
卻能做的滋味十足但又清爽不膩、
超級適合這有點悶熱的夏季時節~
我們整桌吃的是胃口大開全部掃光♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)

/tmp/phpt2i2g2

冷盤

♦︎［芝麻雞］

先不說這紅艷晶瑩的誘人食慾、
光看雞肉就能感受滿滿的誠意！

竟然是“肉塊方”不是“切肉片”
挺讓人驚訝的(⁠つ⁠✧⁠ω⁠✧⁠)⁠つ

/tmp/phpxSZQMT

咬下厚實細嫩的雞肉與冰涼Q彈的雞皮口感、
同時享受味蕾上擴散的那種絲絲輕盈滴麻香辣意。

明明算是麻辣類型卻讓人吃出冰涼爽口的滋味！
當然就非常開胃啊(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

/tmp/phpJP81ym

港點

♦︎［青花椒蝦餃］我愛青花椒(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡

/tmp/php90UBle

半透晶瑩的蝦餃皮Q彈、
咬開是蝦鮮彈脆夾帶青花椒餘香滋味。
相當爽口味美♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)

/tmp/phpVWF4UU

♦︎［芥末脆瓜鱈魚餃］

/tmp/phpJvDXFb

腐皮薄酥脆燙、炸的很棒！
內餡兒芥末菜香吃的清爽無負擔

/tmp/php76LAFP

♦︎［黑椒牛仔骨］

/tmp/php4Qc4ki

牛肉彈嫩、且黑胡椒香也是柔而不重味香十足。

/tmp/phpzWUJoy

 

肉類

♦︎［鮮花椒薄牛肉］

/tmp/php6chmTU

要說清爽也清爽、要說味足也是味足，
十分神奇的料理呈現！

/tmp/php6jPAFX

牛肉柔軟薄嫩加以青花椒味兒柔清爽、
再搭配豆芽菜清脆口感~下飯啊!
（那湯汁我都能直接喝了，
麻香滑順、澆飯超讚♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)）

/tmp/phpfOOrgn

季節時蔬

♦︎［細皮嫩肉］

/tmp/php5euG9e

不同於「老皮嫩肉」還真的從外細嫩到內，
搭配微微辣香的爽口醬汁

/tmp/phpkXlYyU

♦︎［乾鍋花椰菜］

就兩個想法~
白花椰很香且脆感鮮明<⁠(⁠￣⁠︶⁠￣⁠)⁠>

/tmp/phpkr9f7D

湯品

♦︎［香茜皮蛋魚湯］

/tmp/phpmCpSub

居然有皮蛋湯耶(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

/tmp/phpUUR8Ut

清爽魚湯煮入皮蛋香濃的鮮美湯香~
讓我連喝了3、4碗有╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠`⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

/tmp/phpGlbr1h

店名：韻藏中餐廳

地址：高雄市鹽埕區府北路6號

電話：07 5219955

創作者介紹
創作者 沾墨點落 的頭像
沾墨點落

閒人夢想

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

韻藏中餐廳

phone07-5219955
place高雄市鹽埕區府北路6號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
延伸閱讀
台中西屯｜勁辣涮嘴的川菜料理！經典重現《黑白大廚》麻辣奶油金絲蝦球與拔絲料理｜鄭智善主廚聯名｜開飯川食堂 台中大遠百店
 貪食瑞秋a口袋名單
台北市萬華區狂一鍋酸菜魚西門店｜台北西門町餐廳｜火鍋、川菜、四川重慶料理。
 承錠旅行日記
板橋美食推薦-香港mama X 參團火 - 港式料理/白金湯酸菜魚/ 香茅豬排飯/港式美味好到極點的優質美味餐點推薦!!
 熊甜蜜的分享園地
【台北大安．台電大樓站/公館站】附近大學里美食 | 紅辣椒川菜館 超道地的川菜館 藝人推薦
 mixxshop168
【西門町美食川菜餐廳】爆紅的年輕時尚酸菜魚 品狂一鍋美學一生 狂一鍋酸菜魚
 shouyadog
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up