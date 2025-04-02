韻藏中餐廳~久違的美味川菜料理
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自從高雄國賓結束營運後，我們就一直很可惜說
再也吃不到那川菜館的美味料理(｡•́︿•̀｡)
想不到前些日子看網友分享
由國賓川菜的原主廚帶領原班人馬
在高雄鹽埕舊區重出江湖、
再現川菜料理的迷人風情。
當然是立馬揪團前去品嚐美食啊(つ≧▽≦)つ
在漂亮的愛河旁、鹽埕區府北路上的
〖韻藏中餐廳〗
事實証明、主廚那手藝依舊
讓人吃的回味無窮(つ≧▽≦)つ
像這樣的悶熱天氣、照理說吃重口味的川菜
總讓人會有沒啥食慾的感覺。
但強就強在 明明是重口味的川菜料理、
卻能做的滋味十足但又清爽不膩、
超級適合這有點悶熱的夏季時節~
我們整桌吃的是胃口大開全部掃光♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )
▶冷盤
♦︎［芝麻雞］
先不說這紅艷晶瑩的誘人食慾、
光看雞肉就能感受滿滿的誠意！
竟然是“肉塊方”不是“切肉片”
挺讓人驚訝的(つ✧ω✧)つ
咬下厚實細嫩的雞肉與冰涼Q彈的雞皮口感、
同時享受味蕾上擴散的那種絲絲輕盈滴麻香辣意。
明明算是麻辣類型卻讓人吃出冰涼爽口的滋味！
當然就非常開胃啊(≧▽≦)
▶港點
♦︎［青花椒蝦餃］我愛青花椒(｡･ω･｡)ﾉ♡
半透晶瑩的蝦餃皮Q彈、
咬開是蝦鮮彈脆夾帶青花椒餘香滋味。
相當爽口味美♡(ӦｖӦ｡)
♦︎［芥末脆瓜鱈魚餃］
腐皮薄酥脆燙、炸的很棒！
內餡兒芥末菜香吃的清爽無負擔
♦︎［黑椒牛仔骨］
牛肉彈嫩、且黑胡椒香也是柔而不重味香十足。
▶肉類
♦︎［鮮花椒薄牛肉］
要說清爽也清爽、要說味足也是味足，
十分神奇的料理呈現！
牛肉柔軟薄嫩加以青花椒味兒柔清爽、
再搭配豆芽菜清脆口感~下飯啊!
（那湯汁我都能直接喝了，
麻香滑順、澆飯超讚♡(ӦｖӦ｡)）
▶季節時蔬
♦︎［細皮嫩肉］
不同於「老皮嫩肉」還真的從外細嫩到內，
搭配微微辣香的爽口醬汁
♦︎［乾鍋花椰菜］
就兩個想法~
白花椰很香且脆感鮮明<(￣︶￣)>
▶湯品
♦︎［香茜皮蛋魚湯］
居然有皮蛋湯耶(♡ω♡ ) ~♪
清爽魚湯煮入皮蛋香濃的鮮美湯香~
讓我連喝了3、4碗有╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯
店名：韻藏中餐廳
地址：高雄市鹽埕區府北路6號
電話：07 5219955