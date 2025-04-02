在玉虫画室還沒有Google Map地標的時候就搶先來踩點

距離最近的南港站大約要走10分鐘左右

附近到了晚上幾乎一片漆黑其實一個人走有點害怕

招牌隱藏在落地窗後的昏黃小燈上真的超級低調

不過也因為夜色呼應暖黃光線下的留白白牆更顯幽微氛圍

一進門還有個獨立的吸煙室空間

不過實際上沒有真的遇到抽菸的人不確定這只是裝飾還是有實際用途

很像隱藏包廂的空間寬敞素雅

舒服的日系風格沙發跟許多裝飾很有生活感

玉虫画室在IG上超紅的金魚缸妝點在木牆上

看著紅色金魚在帶著藍光的水中恣意遨遊十分夢幻

可能因為圓形跟色彩也有幾分神似地球

超廣大的室內空間以穩重的木製家具搭配純白的牆面

整個空間漾著滿滿的日式閑靜的復古氣息

大大小小生機盎然的綠意讓室內更親近大自然一點

寵物友善的環境不時還可以在這裡巧遇許多人的愛犬

比起金魚缸我更愛玉虫画室的整片書牆

讓人可以盡情沉浸書香世界忘卻煩憂

最頂部還有許多希臘羅馬風格的石膏像符合畫室的藝術氣質

店貓超級可愛非常自由

屬於很有自我意識不會輕易被人類召喚的傲嬌派

店裡的座位以兩大長木桌為主

基本上難以避免與他人併桌的情形

不過座位安排上不會太侷促

木桌看似老件其實很高科技

桌面上有可以彈起的插座讓人可以充電使用

最內側是真的有在運作的畫室空間

沒有人的時候很像某種裝置藝術展場讓人一窺藝術創作的途中

菜單除了咖啡與茶之外也有幾款無咖啡因鮮奶調飲

搭配的食物除了甜點更有不少很日式特色的鹹食

平常難得吃到的炒麵麵包跟烤飯糰在玉虫画室可以一次滿足

鹹食幾乎都是現點製作需要一定的準備時間

炒麵麵包 150元

炒麵麵包相比原本日本傳統作法加入生菜更清爽

麵包有著脆皮滿滿奶油香鬆軟好吃

生菜跟胡蘿蔔絲搭配麵包跟炒麵的柔軟讓口感很有層次

調味不會太重在鹹甜中帶著美乃滋的微酸

像是把日本道地的味道輕盈化更不容易膩

配菜的涼拌胡麻菠菜也是很經典的日式小菜爽口清脆

明太子烤飯米團 90元

上桌時就可以聞到火烤後更凸顯的明太子香氣

辣度很帶勁非常夠味

米飯保留了粒粒分明的適度濕潤口感

加上些許菇類增加了一點炊飯的風味

但一顆飯糰要百元左右價格我自己覺得還是太貴了點

冰咖啡牛奶 150元

以義式濃縮加入冰涼牛奶帶來涇渭分明很漂亮的分層

攪拌均勻後飲用在鮮奶的奶香馥郁中帶著絲絲咖啡炭焙微苦

整體算順口但不是很能留下印象的拿鐵

草莓塔 $170

冬天造訪剛好遇上草莓產季限定的甜點

草莓塔的草莓可能還在產季初期比較偏酸

餡料由類似國王派的杏仁蛋糕餡跟奶油雙層組合

兩者搭配起來剛好平衡酸甜不會膩且杏仁香很濃郁

最底層的塔皮很酥脆奶油香氣迷人

乾咖哩熱狗麵包 160元

另一款麵包鹹食是我一直都很喜歡的乾咖哩搭配熱狗

麵包有著一貫的酥脆外皮烤至熱騰騰上桌

乾咖哩肉醬有特別標示不含牛成分

微辣帶甜口吃起來還能品嘗到絞肉的食感

熱狗咬下去的瞬間不僅肉汁噴發還有種彈牙的感覺很Q彈

小小可惜是醃黃瓜酸味如果更明顯會帶來更滿足的味蕾體驗

冰滴咖啡 140元

冰滴咖啡帶有巧克力堅果味道

發酵酒香伴隨入口喝起來很厚實飽滿

尾韻清爽回甘很好搭配重口味的食物解膩

玉虫画室自帶一種侘寂的寧靜氛圍

食物表現不俗只是價格不算便宜無法常常造訪

我自己覺得平日晚上造訪更能享受到不受干擾的獨特氣氛

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/01/24

花費: TWD390(冰咖啡牛奶+烤飯糰+炒麵麵包各1)

玉虫画室

IG

12:00-19:00 (週五六至22:00)

公休日: 週二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (客滿2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒115 台北市南港區南港路二段118巷11號



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