真的太可愛了~讓人經過忍不住就會走進去的屏東【勝利動物溜滑梯公園】，公園內有恐龍、伯來鳥、柴犬、貓咪、大象、鯨魚、章魚、鱷魚等八座超萌動物溜滑梯讓孩子們免費玩，另外還有毛毛蟲攀爬設施及瓢蟲廁所，小朋友開心玩樂之餘，大人也可以盡情拍照打卡，萌度破表，是屏東旅遊遛小孩好去處。

屏東遛小孩好去處「勝利動物溜滑梯公園」，8座超萌動物溜滑梯免費玩!

屏東免門票親子景點勝利動物溜滑梯公園位於中山路與蘭州街交叉口，勝利國小大門對面，鄰近勝利星村，距離屏東火車站車程約三分鐘。

■ ADD:屏東市中山路與蘭州街口(勝利國小大門對面)

公園雖然範圍不大但很值得一遊，8座動物溜滑梯都很可愛也都有安全分齡，設施以孩子身高為主規劃，兒童設施都有鋪上地墊玩起來更安全。

要注意的是公園周圍即是馬路，要注意孩子的玩樂動態。

每一座動物溜滑梯都相當可愛，認真要挑出最萌的話我選柴犬。

柴柴跟貓咪相對，取名為貓狗大戰，但我看牠們的樣貌相當和平，懶洋洋地做著日光浴。

柴犬側面為攀爬網設計，溜滑梯在屁股，高度不高、坡度也不長，玩起來較為溫和。

貓咪跟柴犬的設計差不多，適合遊玩年齡為5～12歲。

鯨魚左右兩側皆有階梯可以往上走，再由鯨魚嘴巴溜下來。

鯨魚後方是巨大的瓢蟲，鮮紅色的瓢蟲好醒目，原來瓢蟲是廁所喔。

身體圓滾滾的伯來鳥也超可愛，從肚子進去後是直立式的攀爬設施，往上爬後就能從水管滑梯溜下來。

伯來鳥旁邊的毛毛蟲身上有孔洞，可以讓小朋友享受鑽洞爬行的樂趣。

大象造型滑梯也很萌，有三道短版磨石子溜滑梯，底下還有洞穴可以穿梭。

綠色的大恐龍是公園裡最高最長的滑梯，可以選擇由恐龍側邊的攀爬網或是恐龍屁股的階梯上去溜滑梯。

勝利動物溜滑梯公園特別規劃了適合學齡前的幼兒版滑梯，分別為章魚及鱷魚造型，讓學齡前幼兒也能開心玩設施。

勝利動物溜滑梯公園的各種動物滑梯都相當可愛，有機會可以帶孩子來玩樂，也可以讓學齡前兒童認識可愛動物們。

來公園玩樂可以一併將附近的勝利星村安排起來，勝利星村很好拍也有多家美食餐廳可以喝咖啡、用餐，悠閒半日遊安排起來。

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