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雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，

2025-04-03 02:23:00 文字：呂萱萱愛分享
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呂萱萱愛分享

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雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，

每次來都要排隊，Google地圖評價有二千多則，高達4.3顆星，網路評價相當高，雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，而是魯肉飯跟排骨酥湯

撰文。拍攝／呂萱萱

雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，

因為不想排隊，所以我們特地選平日下午來，沒想到外帶人潮還滿多的，還好有座位，所以這次沒有排隊，可以順利來品嚐

雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，

 

雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，

附上菜單給大家參考，滷肉飯小的30元，大的40元，排骨酥湯有各種口味60元，還有其它銅板價的小菜，價格真的不貴

雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，

從店外經過就聞到香噴噴的味道，看這幾鍋滷菜，就覺得很好吃

雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，

曉迪筒仔米糕，生意本來就不錯，又加上電視節目夜市王的報導，人潮就更多了，看店員雙手沒停過，就知道他們非常忙碌，但服務態度還是很不錯的，不像其它老店的態度冷冰冰

雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，

 

滷肉飯，口感粒粒分明，以肥肉為主，但滿滿膠質入口即化，不會太油膩，醬汁偏甜，吃得到胡椒香，鹹香很下飯，算是滿古早味的口感

雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，

排骨湯是從蒸箱拿出來的一小甕，現炸的排骨酥蒸數小時後，口感超級嫩，放入口中不太需要咬就化掉了，湯底也很讚，甘甜帶胡椒香，可惜我覺得湯的量有點少，對我這種愛喝湯的人來說，喝不太夠XD

雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，

筒仔米糕，上面有豬肉片跟滷蛋，醬汁甜甜的，米糕偏濕飲，口感中規中舉，我個人還是比較喜歡滷肉飯

雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，

滷豆腐鹹香帶甜很入味

雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，

原文連結 https://evanchiny.com/20250331eat2/

 

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曉迪筒仔米糕

phone0935-297218
place台北市中正區中華路二段3307巷
4.11 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.22
服務品質
4.11
裝潢氣氛
3.56
CP值
4.06
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