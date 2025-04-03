每次來都要排隊，Google地圖評價有二千多則，高達4.3顆星，網路評價相當高，雖說開在夜市路口，但中午11點就開始營業，最好吃的並不是米糕，而是魯肉飯跟排骨酥湯

撰文。拍攝／呂萱萱

因為不想排隊，所以我們特地選平日下午來，沒想到外帶人潮還滿多的，還好有座位，所以這次沒有排隊，可以順利來品嚐

附上菜單給大家參考，滷肉飯小的30元，大的40元，排骨酥湯有各種口味60元，還有其它銅板價的小菜，價格真的不貴

從店外經過就聞到香噴噴的味道，看這幾鍋滷菜，就覺得很好吃

曉迪筒仔米糕，生意本來就不錯，又加上電視節目夜市王的報導，人潮就更多了，看店員雙手沒停過，就知道他們非常忙碌，但服務態度還是很不錯的，不像其它老店的態度冷冰冰

滷肉飯，口感粒粒分明，以肥肉為主，但滿滿膠質入口即化，不會太油膩，醬汁偏甜，吃得到胡椒香，鹹香很下飯，算是滿古早味的口感

排骨湯是從蒸箱拿出來的一小甕，現炸的排骨酥蒸數小時後，口感超級嫩，放入口中不太需要咬就化掉了，湯底也很讚，甘甜帶胡椒香，可惜我覺得湯的量有點少，對我這種愛喝湯的人來說，喝不太夠XD

筒仔米糕，上面有豬肉片跟滷蛋，醬汁甜甜的，米糕偏濕飲，口感中規中舉，我個人還是比較喜歡滷肉飯

滷豆腐鹹香帶甜很入味

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