雖說隱身三峽郊區，但其實是離市區最近~超美的秘境景點，，可以享受佔地六千多坪的芬多精，環境氛圍真的很棒，非常適合拍照打卡，也是重機旅行的必訪景點之一。餐點推薦一定要吃馬卡龍跟餡餅，還有咖啡也是水準之上的品質

不得不說…地理位置很妙，不在大馬路、附近也沒有捷運跟公車，四週都是山林田野間，若沒有特地開進來，真的很難知道有這家…，但其實離市區很近，下三鶯交流道不用十分鐘就到了，這邊也是重機朋友，必來的休息景點之一

二樓的戶外座位區，可以遠眺整片山景，旁邊滿滿的綠色植栽，真的怎麼拍都好看

室內用餐區，擁有大片落地窗，讓採光自然灑落，採光超級棒，裝潢精緻又典雅，搭配溫馨暖黃光，在這邊咖啡享用點心，真的舒適又愜意

咖啡廳的外觀，採用大量的綠植佈置，可以盡情享受身處山林氛圍

店內除了拿鐵、美式咖啡、手沖咖啡、拉花特色咖啡…等，還有許多輕食 甜點很不錯，非常適合跟好友一起來享受下午茶

今天點了一杯西西里咖啡，還有餡餅、馬卡龍，以這樣的輕飲食，對女生來說，有飽足感但又不會太負擔，我覺得很不錯

馬卡龍是「馬卡龍界的蔡依林」菜子老師監製的韓式貝殼馬卡龍，目前有巧克力、草莓、起司、碧螺春口味

這次點了巧克力口味，採用無糖製作，完全不甜膩，貝殼餅皮是低糖口感，選用韓式的馬卡龍做法，口感比較鬆軟，對我這個滿口牙套的人來說，可以很輕鬆咬，所以也非常適合點給長輩吃唷

西西里咖啡，微酸的口感，清新的檸檬香氣，涼爽酸甜風味，好適合在夏日享用

這超推！美洲的知名拉丁美食「EMPANANDA」其實就是餡餅的一種，我點的是起司玉米口味，這款素食者可用

旁邊的水耕生菜，淋上百香果醬，口感清脆香甜，開胃又解膩

餡餅皮薄又酥香，內餡一口咬下還會爆漿噴汁，吃得到起司的鹹香，還有玉米的清甜

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