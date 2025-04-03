為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

2025-04-03 02:30:00 文字：呂萱萱愛分享
share
呂萱萱愛分享

呂萱萱愛分享
 

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

餐點種類超級多，有奶醬綜合海鮮、爆香蒜培根、青醬雞肉、南洋咖哩雞丁…等，加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多，尤其麻辣口味超級好吃，椒麻香氣十足，又香又麻很過癮

撰文。拍攝／呂萱萱

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

位於中華路一段巷弄內，位於武昌街跟峨眉街中間，西門町六號出口步行三分鐘可到，開車可停峨眉停車場，若從中華路進入的話，巷口是COMEBUY跟佳佳唱片，還滿好找的

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

店門口有個可愛的大型公仔，是帕斯塔焗麵所的吉祥物，他的帽子是番茄、髮夾是九層搭，衣服是麵條，底座是醬汁，很有義大利麵的代表性，非常有趣

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

店內用餐空間很大，整體裝潢舒適又溫馨， 橘色主題裝潢，很適合拍照打卡

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

必點！！麻辣口味的義大利麵，當店員送上桌，就聞到香噴噴的味道，讓人垂涎三尺，這次我們點麻辣梅花豬，有一種中西合併的創意感

 

這辣度屬於小辣階級，是有辣感的，但不會辣到噴火的程度（只是小朋友可能不太適合）帶點椒麻香，吃起來又麻又香，完全不死鹹，讓人出乎意料之外的好吃

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

麵條超級Q，口感很有咬勁，烹煮的很入味，梅花豬肉質鮮香多汁，嫩口不會柴

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

「奶油干貝海鮮」也是非常推薦的一款，裡面有白蝦、蛤蜊、花枝…等多種海鮮，口感鮮度沒話說，吃得到滿滿海味，尤其干貝特別好吃，聽店員說這是4S生食及干貝，難怪這麼多汁

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

青醬蛤蠣義大利麵（另外升級焗烤）

 

蛤蠣的鮮甜海味Max青醬香草味，簡直就是絕配，味道好濃郁。焗烤的味道也不錯，淡淡奶香，還會牽絲，超級好吃

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

升級A套餐+80元：主餐＋湯品＋飲料或麵包
升級B套餐+100元：主餐＋湯品＋飲料＋麵包

麵包皆為現烤，搭玉米濃湯很對味

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

升級套餐的飲料，從菜單自取即可，也不用補差價，還滿划算的
很推薦「蔓越莓泡泡」微酸微甜的果香氣泡飲，「芒果波波球」由可爾必思為基底，加上甜甜的芒果球，甜甜蜜蜜女生會很喜歡

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

 

升級套餐的玉米濃湯，奶油味道鹹香， 勾芡很剛好

加價升級套餐還有湯品飲料跟麵包，餐點好吃又不貴，而且份量超級多

升級套餐的蔬菜湯，素食朋友可以點， 裡面滿滿的蔬菜，湯頭是濃郁的蕃茄味，味道微酸很順口　

原文連結 https://evanchiny.com/202503241eat/

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

帕斯塔焗麵所

phone
place台北市萬華區中華路一段114巷2號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
【松山區燒肉】四時輕燒肉概念屋，這特別的燒肉餐廳不能只有我吃到，套餐沒付飲料需要額外加點，套餐份量偏少，CP值偏低，見仁見智的美味-近捷運小巨蛋站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
《楊梅平價小火鍋 》逸小鍋超值百元風味小火鍋/檸檬香茅鍋/泰式酸辣鍋/新鮮海陸食材/單點豬肉干貝買一送一/內用麵飯飲品冰品無限自助/用餐場地舒適/內用外帶皆宜 in『逸小鍋 鍋の物-楊梅店』
 Ivenの窩
台北活蝦料理餐廳推薦 | 蝦之城活蝦餐廳-萬華活蝦餐廳 台北市區也能爽吃活蝦料理 雙人套餐只要NT$1500 12款風味活蝦料理任選三+熱炒高麗菜+四款養生雞湯任選1，白飯免費吃 - 就是這樣。吃喝
 Lulu~愛分享
19to1鮮選牛排專賣｜左營區美食｜高雄牛排館｜醬燒系列無上限每加重50%只要+50元｜自助吧無限享用飲料湯品麵包
 李太陽日嚐
嘉義市西區嘉義火鍋天花板？《尊皇嚮鍋》四星飯店吃到飽，最低價不用400元！和牛海鮮吃到飽&浮誇自助吧開吃攻略，頂級肉品、日式壽司還有冰滴咖啡無限供應。
 引線木偶
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up