店門口有個可愛的大型公仔，是帕斯塔焗麵所的吉祥物，他的帽子是番茄、髮夾是九層搭，衣服是麵條，底座是醬汁，很有義大利麵的代表性，非常有趣

店內用餐空間很大，整體裝潢舒適又溫馨， 橘色主題裝潢，很適合拍照打卡

必點！！麻辣口味的義大利麵，當店員送上桌，就聞到香噴噴的味道，讓人垂涎三尺，這次我們點麻辣梅花豬，有一種中西合併的創意感

這辣度屬於小辣階級，是有辣感的，但不會辣到噴火的程度（只是小朋友可能不太適合）帶點椒麻香，吃起來又麻又香，完全不死鹹，讓人出乎意料之外的好吃

麵條超級Q，口感很有咬勁，烹煮的很入味，梅花豬肉質鮮香多汁，嫩口不會柴

「奶油干貝海鮮」也是非常推薦的一款，裡面有白蝦、蛤蜊、花枝…等多種海鮮，口感鮮度沒話說，吃得到滿滿海味，尤其干貝特別好吃，聽店員說這是4S生食及干貝，難怪這麼多汁

青醬蛤蠣義大利麵（另外升級焗烤）

蛤蠣的鮮甜海味Max青醬香草味，簡直就是絕配，味道好濃郁。焗烤的味道也不錯，淡淡奶香，還會牽絲，超級好吃

升級A套餐+80元：主餐＋湯品＋飲料或麵包

升級B套餐+100元：主餐＋湯品＋飲料＋麵包

麵包皆為現烤，搭玉米濃湯很對味

升級套餐的飲料，從菜單自取即可，也不用補差價，還滿划算的

很推薦「蔓越莓泡泡」微酸微甜的果香氣泡飲，「芒果波波球」由可爾必思為基底，加上甜甜的芒果球，甜甜蜜蜜女生會很喜歡

升級套餐的玉米濃湯，奶油味道鹹香， 勾芡很剛好

升級套餐的蔬菜湯，素食朋友可以點， 裡面滿滿的蔬菜，湯頭是濃郁的蕃茄味，味道微酸很順口

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