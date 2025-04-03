新莊燒肉吃到飽推薦，來學區附近總是能找到超值又好吃的餐廳，新莊輔大附近的饞饞燒肉鍋物已經在這裡經營四年了，原本只做單點燒肉，現在又新增了燒肉、火鍋吃到飽，升級成饞饞燒肉 PLUS+，來到這裡不管你是想單點精緻吃，或是想大口吃肉、喝酒吃到飽都沒問題，現在不管是學生族群或是親子客群都超愛饞饞燒肉鍋物，這間絕對可以好幾訪！

饞饞燒肉鍋物｜環境

饞饞燒肉鍋物位在輔大對面的建國一路上，從輔大站2號出口走過來只要5分鐘，暖色系搭配熱帶風格的裝潢第一眼就感受到這裡年輕活潑的氛圍，座位基本上都是4~6人座，平日的營業時間從下午五點到凌晨12點，想吃宵夜來這裡也沒問題，我們當天晚上8點來生意還是很好，建議想來大飽口福的朋友還是要提前訂位比較保險喔

饞饞燒肉鍋物｜自助區

店內有提供飲料、霜淇淋、白飯的自助BAR，不管你是單點或是選擇吃到飽的客人都可以享用，飲料部分有無糖鐵觀音、檸檬紅茶、奶茶、洛神烏梅

餐具也是統一放在自助BAR自取喔

霜淇淋有巧克力、香草、綜合，旁邊還提供餅乾甜筒，每個人餐後都會來上一根做完美ending啦~

基本的調味醬料也是擺在中間的區塊自取

饞饞燒肉鍋物｜菜單

饞饞有分單點跟火烤吃到飽的菜單，吃到飽的價位有588、788、988、1288、1888五種價位選擇，我們今天選擇了C方案988和牛吃到飽，燒烤的肉品有四種風味選擇，火鍋還有七種湯頭可以選，我覺得這個方案的肉品跟海鮮就很威了，而且他們家吃到飽的肉品一樣維持單點的高品質，這價位換算下來真的非常划算，還有一點就是每個方案搭配的酒精飲品喝到飽的價格不同，1288以上的直接無限暢飲，點988方案的朋友，一人+88元就可以享有酒精飲品無限暢飲，生啤、沙瓦、日本酒隨你喝，喝一杯就回本，能不加嗎?! 哈哈

饞饞燒肉鍋物｜餐點介紹

火鍋菜盤可以選擇要幾份，畢竟還有滿滿的燒肉等我吃，我們就點一份煮個湯頭啦

現磨胡椒豚骨湯

鍋底有分七種湯頭，個人鍋的模式讓每個人都可以選擇自己愛的湯頭，胡椒豚骨湯香濃好喝，小朋友也會愛喔

酸菜魚湯

喜歡辣的朋友可以試試酸菜魚湯，裡面滿滿的配料酸辣帶勁，湯頭越煮越好喝，而且超級開胃的

芋泥貢丸

老闆大推他們家的芋泥貢丸，細密的口感裡每一口都吃的到芋頭粒，一整顆超級紮實

燒肉醬附上三種風味，旁邊還有胡椒鹽、柚子鹽....，但他們家的燒肉都可以選擇調味，基本上烤好直接吃就很好吃

酒精暢飲+88/人

988方案只要一人+88元就有酒精飲品無限暢飲實在太划算了，吃燒肉就是要配啤酒，2個小時的用餐時間無限喝，這絕對是要加起來的，我點過的白桃沙瓦跟梅子沙瓦都好好喝呢

日式泡菜

吃燒肉一定要點泡菜啊，搭配油滋滋的和牛一起吃酸辣解膩

日式醃蘿蔔

醃蘿蔔我也很愛，口感爽脆，搭配肉一起吃可以讓我多吃好幾盤哩

秘製和牛滷肉飯

還有這一碗更是饞饞的TOP系列，每一桌都會點，很多人更想直接外帶的和牛滷肉飯，鹹香四溢的和牛滷汁淋在白飯上，上頭還擺上一顆溫泉蛋是要逼死誰，一口吃進去可以感受到和牛的滑嫩，這鹹度、甜度剛剛好，根本就是白飯殺手整碗嗑光，差點要點第二碗......(飽)

柚子和風牛舌沙拉

連沙拉也撒上牛舌點綴，一整盤都高級了起來，搭配柚子和風醬吃起來很清爽

日式胡麻豆腐沙拉

胡麻醬的香氣配上滑嫩的豆腐，也是讓人一口接一口的開胃小菜

M7澳洲和牛肋眼上蓋

上蓋的部分細密的油花讓人看了就覺得愉悅，尤其是像我這麼愛吃油一點口感的人，哈哈，澳洲和牛肋眼上蓋每一面都烤個5~7秒就可以享用

外層裹上油亮亮的油脂太誘人了，入口後能感受到鮮嫩口感還有牛肉獨特香氣

M7澳洲和牛肋眼上蓋(角切)

牛肋眼上蓋也有角切吃法，很像我們外面看到的骰子牛，點原味的話出餐前都會撒上胡椒鹽提味喔

只要烤到六面都帶點焦脆就OK嚕

角切吃法也太讚了，一口咬下都還會噴汁，而且一點點焦香咀嚼起來更有層次，搭配一口啤酒真的太完美了

橫膈膜(秘醬)

小咪超級大推他們家的橫膈膜，尤其搭配秘醬風味，跟我在日本吃到的完全一模模一樣樣

橫膈膜烤好後就是這副誘人的模樣，鮮嫰又帶有咬勁，一點點筋度在口中越嚼越香，加上他們家的秘製醬汁，歐謀~不知道是不是我太會烤，連朋友都說超好吃的

松葉蟹膏干貝海苔飯包

什麼?! 還有松葉蟹膏+干貝的海苔飯包，這擺在日料餐廳也說得過去，我竟然用988的價格就可以無限吃，上面的干貝原本就是生食級的，老闆說很多客人都說把干貝烤一下再吃更好吃，這隱藏吃法我當然要試一試~

是的~客人說的沒錯，干貝烤一下上色真的增添了口感，外脆內嫩，加上松葉蟹膏濃郁的風味，這一道必須點爆~會上癮請小心服用

M9澳洲和牛前腿心(角切) 佐蒜味奶油

M9是澳洲和牛的最高等級，前腿心的部位擁有大理石般的油花，肉質更為細緻，烤的時候也順便把蒜味奶油擺上去加熱，烤後一起沾著吃，嫩度更是加倍

M7澳洲和牛肋眼上蓋(厚切)

整塊厚切的吃法有點像烤牛排，跟剛剛角切吃起來口感又不同，吃起來都很嫩，但我比較愛角切的層次

牛肋條

喜歡吃橫膈膜的人一定也會喜歡牛肋條的部位，它帶有筋、肉、油脂，我們選擇了醬味的，烤起來超級涮嘴，又帶有咬勁，又是讓人想加點的一個品項啦

蒜味奶油去殼草蝦

我真的要大推饞饞的蝦子，選用的是草蝦，蝦肉肥美彈牙之外，還幫你剝好殼了，真的太貼心了啦，蒜味奶油有夠好吃，一點點甜味加上蝦子的鮮甜，好像在吃法式料理的感覺

義大利香料去殼草蝦

香料味道比較淡雅，相比之下我比較愛蒜味奶油風味，不過它們的蝦子質量真的都很好，愛吃蝦又懶得剝殼的人來這裡就對了

殺好的辣味鮮小卷

小卷裹上辣味醬去烤太無敵了，咬起來QQ又有微微辣度，超適合邊吃邊聊

西班牙松阪豬

松阪豬每一片都帶有一定的厚度，烤好後口感爽脆，沾點燒肉醬也不錯

莓果櫻桃鴨胸

櫻桃鴨胸也是讓我們意外覺得好吃的一道，我平常真的不太吃鴨胸，也很常吃到很小片薄薄的那種很無感，但饞饞的鴨胸都好大一片，又有厚度，烤好後沾上他們家的莓果醬，酸溜酸溜的好清爽

伊比利梅花豬(辣味噌)

梅花豬肥瘦適中， 辣味噌風味不是真的辣啦，是味道比較濃郁的味噌，我覺得烤起來也不錯吃耶，比秘醬的還要清爽一點

厚切豬五花(辣味噌) / 法式小戰斧豬排

豬五花就是要烤到脆脆的，戰斧豬排多汁又不膩口

結尾當然要來支霜淇淋，其實饞饞的烤肉甜點也很好吃，很多人推蜂蜜小鬆餅，但我們時在飽到天靈蓋了，小鬆餅我下次再來征服它

饞饞燒肉鍋物真的很不錯，燒肉吃到飽的品質絕對可以打趴很多吃到飽的店家，一整輪吃下來真的沒有雷的，說他是輔大最強燒肉也不為過啦~

店家/景點資訊

【饞饞燒肉 PLUS+】

· 電話 : 02 2908 4608

· 地址 : 242新北市新莊區建國一路11號一樓

· 交通：捷運輔大站 2號 約3分鐘

· FB粉絲團 :https://www.facebook.com/ChanChanrestaurantshop

· IG粉絲團 : 饞饞 燒肉．鍋物（@chanchan.restaurant）

*歡迎關注「饞饞燒肉 PLUS+」粉絲團，不定時都會有不同好康優惠(PS.優惠詳情請詳閱店家官網/FB/IG規定)

· 吃到飽菜單連結 : https://reurl.cc/GnZQNx 單點/套餐菜單連結 : https://reurl.cc/5KkVRn

· 吃到飽： *孩童身高未滿100公分，免費 *孩童身高100~140公分，半價 單點/套餐： *身高未滿100公分，無低消限制 *超過100公分低消一樣250元

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